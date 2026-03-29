नल से निकलता है मिनरल वाटर! ये हैं दुनिया के 5 देश, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर

दुनिया
धरती पर साफ और सुरक्षित पानी बहुत कम बचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां घरों के नलों से निकलने वाला पानी सीधे पीने लायक होता है? आइए जानते हैं, वे कौन-से देश हैं.
1.दुनिया के इन देशों में सबसे शुद्ध पानी
स्वस्थ जीवन के लिए साफ पानी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें सेहतमंद बनाए रखने में अहम रोल अदा करता है. World Population Review ने साल 2026 के दुनिया के उन देशों की लिस्ट जारी की है, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर है. यानी इन देशों में घरों के नलों से भी मिनरल वाटर जैसा साफ पानी मिलता है. यह रैंकिंग Environmental Performance Index (EPI) के आधार बनी है.
2.Germany
इस लिस्ट में पहले स्थान पर जर्मनी है, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर मानी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां के घरों में इतना ज्यादा पानी साफ आता है कि लोग बिना किसी झिझक के इसे पी सकते हैं. यहां के नलों का पानी आम बोतलबंद पानी से भी बेहतर माना जाता है.
3.United Kingdom (UK)
यूनाइटेड किंगडम (UK) में नल का पानी दुनिया में सबसे सुरक्षित है. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां का 99 प्रतिशत से भी ज्यादा पानी एकदम शुद्ध है. दरअसल, यूके के की पानी क्वालिटी पर एनवायरनमेंट एजेंसी जैसी संस्थाएं निगरानी करती हैं.
4.Italy
इटली में पानी की क्वालिटी आमतौर पर बहुत अच्छी और सुरक्षित मानी जाती है. असल में, यहां के नल का पानी यानि टैप वाटर यूरोपीय यूनियन के उन सख्त स्वास्थ्य नियमों को पूरा करता है, जो पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं.
5.Switzerland
स्विट्जरलैंड भी पानी की शुद्धता के मामले में आगे है, जिसके पास साफ पानी का एक बेहतरीन सिस्टम है. इस देश में पीने का पानी मुख्य रूप से पहाड़ों की झीलों और झरनों प्राकृतिक सोर्सेस प्राप्त होता है. हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के पानी को साफ करने के लिए कई जगहों पर फिल्टर मशीन का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है.
6.Finland
इस लिस्ट में फिनलैंड का भी नाम शामिल है, जहां पानी की क्वालिटी सबसे शुद्ध मानी जाती है. यहां के नलों से निकलने वाले पानी के सामने बोतलबंद पानी भी फीका पड़ जाता है. फिनलैंड के ज्यादातर पानी के स्रोत भूमिगत जल और यहां की मशहूर पैजैन्ने जैसी झीलें हैं.