नल से निकलता है मिनरल वाटर! ये हैं दुनिया के 5 देश, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर

1 . दुनिया के इन देशों में सबसे शुद्ध पानी

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स्वस्थ जीवन के लिए साफ पानी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें सेहतमंद बनाए रखने में अहम रोल अदा करता है. World Population Review ने साल 2026 के दुनिया के उन देशों की लिस्ट जारी की है, जहां पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर है. यानी इन देशों में घरों के नलों से भी मिनरल वाटर जैसा साफ पानी मिलता है. यह रैंकिंग Environmental Performance Index (EPI) के आधार बनी है.

