दुनिया की इकलौती सेवन स्टार ट्रेन, करोड़ों रुपये होने पर भी नहीं मिलती टिकट! नसीब वालों को मिलता है सफर का मौका

दुनिया
1.जिंदगी भर याद रहता है इस ट्रेन का सफर
ट्रेनें दुनिया का सबसे सस्ता और आसान साधन है. कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो बस आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचा देती हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी भी होती हैं जिनका सफर आप पूरी जिंदगी भर याद रहता है. जापान के क्यूशू (Kyushu) नाम के शहर में चलने वाली सेवन स्टार्स ट्रेन बिल्कुल वैसी ही है.
2.दुनिया की इकलौती 7-स्टार ट्रेन
Cruisetrain Sevenstars के मुताबिक, इसका जापानी भाषा में नाम नानात्सुबोशी है. इसे दुनिया की इकलौती 7-स्टार ट्रेन माना जाता है. साल 2013 में शुरू होने वाली लग्जरी ट्रेन ने रेल सफर के तरीके ही बदल के रख दिए. इसमें सफर करने वाले यात्रियों को इतना ज्यादा शाही आराम और गजब की खूबसूरती देखने को मौका मिलता है कि वह इस अनुभव को जीवन भर नहीं भूल पाते हैं.
3.कैसे मिला इसे 7-स्टार नाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ट्रेन को बनाने में करीब 165 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन इसका नाम सेवन स्टार्स क्यूशू इलाके के 7 राज्यों की वजह से मिला है, जहां से ये होकर गुजरती है. इन राज्यों में फुकुओका, सागा, नागासाकी, कुमामोटो, ओइता, मियाजाकी और कागोशिमा शामिल है.
4.ट्रेन की खिड़की से दिखते हैं खूबसूरत नजारे
इस ट्रेन से सफर के दौरान खिड़की से ज्वालामुखी से लेकर समंदर के नीले पानी तक, सब कुछ देखने को मिलता है. दिलचस्प की बात यह है कि इस पूरी ट्रेन में सिर्फ 7 ही डिब्बे हैं, जिन्हें जापान के पुराने और शाही स्टाइल में बनाया गया है. यही वजह है कि इन 7 राज्यों और 7 डिब्बों से इसे सेवन स्टार्स इन क्यूशू कहा जाता है.
5.पैसा है पर टिकट मिलना है नामुमकिन
जापान की इस सेवन स्टार्स ट्रेन में बस एक ही सबसे बड़ी परेशानी है. इसका टिकट मिलना लॉटरी लगने जैसा है. इस ट्रेन के अंदर हाथ से नक्काशी किए हुए लकड़ी के 14 आलीशान कमरे हैं, जहां खाना-पीना और खातिरदारी राजा-महाराजाओं जैसी मिलती है.
6.इस ट्रेन का टिकट सिर्फ लॉटरी से मिलेगा
हालांकि, यह सफर सिर्फ 3 से 4 दिन का होता है और एक बार में सिर्फ 20-30 लोग ही जा सकते हैं. अब सीटें इतनी कम हैं और सफर वाले इतने ज़्यादा, कि कंपनी को लॉटरी निकालनी पड़ती है. यानी किसी के पास करोड़ों रुपये हों तो भी पक्का नहीं है कि किसी को सीट मिलेगी.