दुनिया की इकलौती सेवन स्टार ट्रेन, करोड़ों रुपये होने पर भी नहीं मिलती टिकट! नसीब वालों को मिलता है सफर का मौका

4 . ट्रेन की खिड़की से दिखते हैं खूबसूरत नजारे

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इस ट्रेन से सफर के दौरान खिड़की से ज्वालामुखी से लेकर समंदर के नीले पानी तक, सब कुछ देखने को मिलता है. दिलचस्प की बात यह है कि इस पूरी ट्रेन में सिर्फ 7 ही डिब्बे हैं, जिन्हें जापान के पुराने और शाही स्टाइल में बनाया गया है. यही वजह है कि इन 7 राज्यों और 7 डिब्बों से इसे सेवन स्टार्स इन क्यूशू कहा जाता है.

