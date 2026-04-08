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एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में

एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में

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एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में

दुनिया में कुछ ऐसे पहाड़ हैं, जिन्हें कई धर्मों के लोग अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पवित्र पहाड़ों के बारे में.

Anil | Apr 08, 2026, 01:36 PM IST

1.दुनिया के सबसे पवित्र पहाड़

दुनिया के सबसे पवित्र पहाड़
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दुनिया में ज्यादातर लोग पहाड़ों को बस वेकेशन मनाने या ट्रैकिंग की जगह मानते हैं. लेकिन कई लोग इन्हें ईश्वर का घर भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है. यहां उन 5 पहाड़ों का जिक्र है, जिन्हें लोग पूजते हैं. 
 

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2.Mount Kailash, Tibet Autonomous Region, China

Mount Kailash, Tibet Autonomous Region, China
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हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है. इसके अलावा, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे एक बहुत जगह मानते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पहाड़ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं सका है. मान्यता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं.
 

3.Adam’s Peak or Sri Pada, Sri Lanka

Adam’s Peak or Sri Pada, Sri Lanka
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श्रीलंका की पहाड़ियों के बीच स्थित आदम शिखर जिसे श्री पादा भी कहा जाता है. इस पहाड़ की चोटी पर एक पैर का निशान देखने को मिलता है, जिसे बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग अपने भगवान का पदचिह्न बताते हैं. यही वजह है कि इसी कारण अलग-अलग धर्मों के लोग श्री पादा को पूजते हैं.
 

4.Mount Olympus, Greece

Mount Olympus, Greece
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ग्रीस का माउंट ओलंपस नेशनल पार्क और पर्वतारोहण स्थल घोषित होने से पहले इसे देवताओं का प्रतीकात्मक सिंहासन माना जाता था. ग्रीक पौराणिक कथाओं में, ओलंपस बारह ओलंपियन देवताओं का निवास स्थान था, जिनकी अगुवाई देवताओं के राजा ज्यूस करते थे.
 

TRENDING NOW

5.Mount Sinai, Egypt

Mount Sinai, Egypt
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इस पहाड़ का यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों में एक बड़ा अहम स्थान है.  मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां मूसा को ईश्वर से दस आज्ञाएं प्राप्त हुई, जिससे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के नैतिक मूल्यों का जन्म हुआ. यहां आज के समय में भी धार्मिक यात्रा के लिए लोग जाते हैं. 
 

6.Mount Fuji, Japan

Mount Fuji, Japan
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जापान की माउंट फूजी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. जापान के शिंटो और बौद्ध धर्म में इसे बरसों से एक पवित्र स्थान का दर्जा दिया गया है. शिंटो मान्यता के अनुसार, यहां देवी कोनोहानासाकुया-हिमे का वास है, जिन्हें जीवन की परेशानियों और ज्वालामुखी की आग से बचाने वाली देवी बताया जाता है.
 

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