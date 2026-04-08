एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में

2 . Mount Kailash, Tibet Autonomous Region, China

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हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है. इसके अलावा, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे एक बहुत जगह मानते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पहाड़ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं सका है. मान्यता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं.

