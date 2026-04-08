एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में

दुनिया
Anil | Apr 08, 2026, 01:36 PM IST
1.दुनिया के सबसे पवित्र पहाड़
दुनिया में ज्यादातर लोग पहाड़ों को बस वेकेशन मनाने या ट्रैकिंग की जगह मानते हैं. लेकिन कई लोग इन्हें ईश्वर का घर भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है. यहां उन 5 पहाड़ों का जिक्र है, जिन्हें लोग पूजते हैं.
2.Mount Kailash, Tibet Autonomous Region, China
हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है. इसके अलावा, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे एक बहुत जगह मानते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पहाड़ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं सका है. मान्यता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं.
3.Adam’s Peak or Sri Pada, Sri Lanka
श्रीलंका की पहाड़ियों के बीच स्थित आदम शिखर जिसे श्री पादा भी कहा जाता है. इस पहाड़ की चोटी पर एक पैर का निशान देखने को मिलता है, जिसे बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग अपने भगवान का पदचिह्न बताते हैं. यही वजह है कि इसी कारण अलग-अलग धर्मों के लोग श्री पादा को पूजते हैं.
4.Mount Olympus, Greece
ग्रीस का माउंट ओलंपस नेशनल पार्क और पर्वतारोहण स्थल घोषित होने से पहले इसे देवताओं का प्रतीकात्मक सिंहासन माना जाता था. ग्रीक पौराणिक कथाओं में, ओलंपस बारह ओलंपियन देवताओं का निवास स्थान था, जिनकी अगुवाई देवताओं के राजा ज्यूस करते थे.
5.Mount Sinai, Egypt
इस पहाड़ का यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों में एक बड़ा अहम स्थान है. मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां मूसा को ईश्वर से दस आज्ञाएं प्राप्त हुई, जिससे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के नैतिक मूल्यों का जन्म हुआ. यहां आज के समय में भी धार्मिक यात्रा के लिए लोग जाते हैं.
6.Mount Fuji, Japan
जापान की माउंट फूजी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. जापान के शिंटो और बौद्ध धर्म में इसे बरसों से एक पवित्र स्थान का दर्जा दिया गया है. शिंटो मान्यता के अनुसार, यहां देवी कोनोहानासाकुया-हिमे का वास है, जिन्हें जीवन की परेशानियों और ज्वालामुखी की आग से बचाने वाली देवी बताया जाता है.