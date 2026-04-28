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दुनिया के इस देश में बना सबसे लंबा समुद्री पुल, गाड़ी नहीं सिर्फ पैदल कर पाएंगे सफर, जानें कितनी है लंबाई

Longest Pedestrian Sea Bridge: फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में दुनिया का सबसे लंबा नवनिर्मित समुद्री पुल, जिसका नाम है क्रुनुवुरेंसिल्टा ब्रिज (Kruunuvuorensilta Bridge) को लोगों खे लिए खोल दिया गया है. इससे बिना कार के लोग शहर के उन हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां पहले जाना मुश्किल था.  

Abhay Sharma | Apr 28, 2026, 04:08 PM IST

1.क्रुनुवुरेंसिल्टा ब्रिज (Kruunuvuorensilta Bridge)  

क्रुनुवुरेंसिल्टा ब्रिज (Kruunuvuorensilta Bridge)  
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क्रुनुवुरेंसिल्टा ब्रिज (Kruunuvuorensilta Bridge) को दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पैदल पुलों में गिना जा रहा है. यह पुल Helsinki, Finland में स्थित है और समुद्र के ऊपर बनाया गया है. यह पुल विशेष रूप से पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों के लिए है. इस ब्रिज के बनने से शहर के कई ऐसे इलाके अब आसानी से जुड़ गए हैं, जहां पहले पहुंचना मुश्किल था. 

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2.कितनी है इस पुल की लंबाई  

कितनी है इस पुल की लंबाई  
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करीब 1,191 मीटर लंबा यह पुल खास तौर पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया है. यहां कारों की अनुमति नहीं है, जिससे यह पूरी तरह इको-फ्रेंडली और कार-फ्री ब्रिज बन जाता है. बताते चलें कि यह पुल सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट आकर्षण भी है. यह पुल Helsinki में Kruunuvuorenranta इलाके को Korkeasaari island से जोड़ता है.  (PC- Social Media)

3.वॉकिंग, साइकिलिंग और फोटोग्राफी 

वॉकिंग, साइकिलिंग और फोटोग्राफी 
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इस पुल पर चलते हुए लोग बिना किसी गाड़ी के आराम से वॉकिंग, साइकिलिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी तरह कार-फ्री रूट है, जिससे सफर और भी शांत और सुरक्षित हो जाता है. बता दें कि यहां से Baltic Sea शहर की खूबसूरत स्काईलाइन और आसपास के द्वीपों का शानदार नज़ारा दिखता है.  (PC - Social Media)

4.यहां ट्राम चलाने की है योजना 

यहां ट्राम चलाने की है योजना 
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इस पुल की खास बात यह है कि इस पुल पर प्राइवेट कारों की एंट्री नहीं है. हालांकि, भविष्य में यहां ट्राम चलाने की योजना है. मौजूदा समय में यह जगह पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए ही बनी है.  

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5.पैदल घूमकर देखने को मिलेगा नजारा

पैदल घूमकर देखने को मिलेगा नजारा
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पुल Helsinki में Kruunuvuorenranta इलाके को Korkeasaari island से जोड़ता है, इस पुल से पानी के किनारे टहलते हुए, सुंदर नज़ारे देखते हुए या बिना कार के साइकिल से अलग-अलग इलाकों में जाना सफर को खास बना देता है. (PC - Social Media)

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