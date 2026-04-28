दुनिया के इस देश में बना सबसे लंबा समुद्री पुल, गाड़ी नहीं सिर्फ पैदल कर पाएंगे सफर, जानें कितनी है लंबाई

2 . कितनी है इस पुल की लंबाई

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करीब 1,191 मीटर लंबा यह पुल खास तौर पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया है. यहां कारों की अनुमति नहीं है, जिससे यह पूरी तरह इको-फ्रेंडली और कार-फ्री ब्रिज बन जाता है. बताते चलें कि यह पुल सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट आकर्षण भी है. यह पुल Helsinki में Kruunuvuorenranta इलाके को Korkeasaari island से जोड़ता है. (PC- Social Media)