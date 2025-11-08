FacebookTwitterYoutubeInstagram
'कितना अश्लील और वाहियात है..', हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

दुनिया

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

अक्सर हमने देखा है कि लोगों को समुद्री बीच पर घूमने जाना काफी पसंद होता है. जब भी उन्हें छुट्टी मिलती हैं तो ज्यादातर लोगों समुद्र किनारे छु्ट्टियां मनाना पसंद करते है लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री बीच कहां है. आइए जानते है 

सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 12:00 PM IST

1.दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट

दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट
1

कनाडा का समुद्र तट दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है. इस किनारे की लंबाई लगभग 202,080 किलोमीटर (लगभग 1,25,500 मील) है. दरअसल कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है.  
 

2.समुद्र तट देश की पहचान

समुद्र तट देश की पहचान
2

कनाडा का समुद्र तट न केवल एक पहचान है बल्कि उसकी व्यापरिक झमता और पर्यटन को भी बढ़ाने में भी अहम भू्मिका निभाता है. क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. 
 

3.देश का अधिकांश भाग

देश का अधिकांश भाग
3

देश का अधिकांश भाग आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है, जिससे यह बर्फीले समुद्रों, झीलों और द्वीपों से घिरा हुआ है. इस देश के तीन तरफ समुद्र है. पूर्व में अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean), पश्चिम में प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) और उत्तर में आर्कटिक महासागर (Arctic Ocean) स्थित है. 
 

4.लंबाई

लंबाई
4

कनाडा के समुद्री तट की कुल लंबाई इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति रोज 30 किलोमीटर चले तो उसे पूरा तट घूमने में उसे 18 साल से भी अधिक समय लग जाएगा.  

5.प्राकृतिक सुंदरता

प्राकृतिक सुंदरता
5

कनाडा का समुद्री तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने वाले गांव, ऊंची चट्टानें और ठंडी हवाएं हैं. प्रशांत तट पर हरे-भरे जंगल, समुद्री जीवन और पहाड़ी दृश्य हैं.

