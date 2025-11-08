ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

बेतिया रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा राहुल-तेजस्वी पर निशाना- 'दो नामदार बेल पर घूम रहे हैं' | नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब देना होगा ग्रीन टैक्स, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम | पूर्णिया की रैली में अमित शाह का बयान- RJD और कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, हम उन्हें सीमांचल से बाहर करेंगे
दुनिया
सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 12:00 PM IST
1.दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट
कनाडा का समुद्र तट दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है. इस किनारे की लंबाई लगभग 202,080 किलोमीटर (लगभग 1,25,500 मील) है. दरअसल कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है.
2.समुद्र तट देश की पहचान
कनाडा का समुद्र तट न केवल एक पहचान है बल्कि उसकी व्यापरिक झमता और पर्यटन को भी बढ़ाने में भी अहम भू्मिका निभाता है. क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है.
3.देश का अधिकांश भाग
देश का अधिकांश भाग आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है, जिससे यह बर्फीले समुद्रों, झीलों और द्वीपों से घिरा हुआ है. इस देश के तीन तरफ समुद्र है. पूर्व में अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean), पश्चिम में प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) और उत्तर में आर्कटिक महासागर (Arctic Ocean) स्थित है.
4.लंबाई
कनाडा के समुद्री तट की कुल लंबाई इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति रोज 30 किलोमीटर चले तो उसे पूरा तट घूमने में उसे 18 साल से भी अधिक समय लग जाएगा.
5.प्राकृतिक सुंदरता
कनाडा का समुद्री तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने वाले गांव, ऊंची चट्टानें और ठंडी हवाएं हैं. प्रशांत तट पर हरे-भरे जंगल, समुद्री जीवन और पहाड़ी दृश्य हैं.