दुनिया की 5 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियां, जहां से बहती हैं डीजल-पेट्रोल की नदियां

दुनिया
1.दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी
दुनिया के किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में तेल और गैस एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसलिए दुनिया के कई देशों में बड़ी-बड़ी तेल रिफाइनरियां बनी हुई हैं, जहां जमीन से निकले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से डीजल-पेट्रोल तैयार होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियां मौजूद हैं?
2.भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है. इस विशाल के रिफाइनरी के मालिक एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी हैं. बताया जाता है कि इसके पास रोजाना करीब 12.4 लाख बैरल तेल रिफाइन करने की क्षमता है.
3.दक्षिण कोरिया की उल्सान ऑयल रिफाइनरी
दक्षिण कोरिया की उल्सान ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सुविधाओं से लैस तेल रिफाइनरी है. इसके पास हर रोज तकरीबन 8.5 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता है, जिससे यह एशिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग केंद्रों में शामिल होती है.
4.पैरागुआना रिफाइनरी, वेनेजुएला
इस लिस्ट में लैटिन अमेरिका का वेनेजुएला देश भी शामिल है, यहां पैरागुआना नाम की रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बना है. इसे देश की सरकारी कंपनी पेट्रोलेस डी वेनेजुएला संचालित करती है. साल 2021 के डेटा के मुताबिक, यहां से हर दिन करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल को फिल्टर किया जाता है.
5.येओसु रिफाइनरी, दक्षिण कोरिया
यह दक्षिण कोरिया की दूसरी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है. बताया जाता है कि यहां हर साल लगभग 4 करोड़ टन तेल फिल्टर किया जाता है, इसका मतलब हर रोज लगभग 7 लाख बैरल तेल से पट्रोल-डीजल तैयार होता है.
6.ओन्सन तेल रिफाइनरी
इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया की एक और तेल रिफाइनरी शामिल है, जिसका नाम ओन्सन है. हालांकि, इससे से अपने देश की बाकी रिफाइनरी तुलना में ज्यादा तेल नहीं निकलता है, लेकिन यह रिफाइनरी जापान जैसे देशों के लिए स्पेशली बेहद कम प्रदूषण फैलाने वाला पेट्रोल तैयार करती है.