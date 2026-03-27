दुनिया की 5 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियां, जहां से बहती हैं डीजल-पेट्रोल की नदियां

1 . दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी

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दुनिया के किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में तेल और गैस एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसलिए दुनिया के कई देशों में बड़ी-बड़ी तेल रिफाइनरियां बनी हुई हैं, जहां जमीन से निकले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से डीजल-पेट्रोल तैयार होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियां मौजूद हैं?

