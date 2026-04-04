दुनिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? यहां जानें उसका नाम

5 . ये हैं UNESCO की पहली 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स

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UNESCO की 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप समूह और क्विटो शहर, जर्मनी का आचेन कैथेड्रल , कनाडा में एल'एन्से ऑक्स मीडोज़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, सिमियन राष्ट्रीय उद्यान, इथियोपिया में चट्टानों को काटकर बनाई गई चर्चें और लालिबेला नहन्नी राष्ट्रीय उद्यान (कनाडा), गोरी द्वीप (सेनेगल), मेसा वर्डे राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान (संयुक्त राज्य अमेरिका) क्राको और विल्लिज़्का का ऐतिहासिक केंद्र और बोचनिया रॉयल साल्ट माइंस (पोलैंड) शामिल है.

