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दुनिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? यहां जानें उसका नाम

दुनिया भर में कई ऐतिहासिक इमारतें और खूबसूरत जगहें UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन-सी थी? 

Anil | Apr 04, 2026, 10:51 AM IST

1.दुनिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स

दुनिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स
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पूरी दुनिया में 1200 से ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं. इनमें सबसे आगे इटली है, जहां लगभग 58 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्थित हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन-सी थीं? आइए इस बारे में जानते हैं.

(All Images: Pinterest)
 

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2.पहले समझते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है?

पहले समझते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है?
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UNESCO का मतलब है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन. यह एक संयुक्त राष्ट्र (UN) की संस्था है. इसकी शुरुआत नवंबर 1945 में हुई थी और समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था. ऐसे में इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना. 
 

3.विरासत बचाने को UNESCO का ऐतिहासिक फैसला

विरासत बचाने को UNESCO का ऐतिहासिक फैसला
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कई दशक बीतने के बाद यूनेस्को को चिंता होती है कि दुनिया की पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और जगहों का अस्तित्व खतरे में है. इसी को ध्यान में रखकर 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को की जनरल मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया और वहां एक समझौता होता है. जिसका मकसद दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाना.
 

4.दुनिया की पहली UNESCO साइट

दुनिया की पहली UNESCO साइट
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गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक,  साल 1978 में UNESCO पहली बार में कुल 12 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करता है. UNESCO ने किसी एक अकेली इमारत या जगह को नहीं चुना बल्कि एक साथ कुल 12 साइट्स को शामिल किया. 
 

TRENDING NOW

5.ये हैं UNESCO की पहली 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स

ये हैं UNESCO की पहली 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स
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UNESCO की 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इक्वाडोर का  गैलापागोस द्वीप समूह और क्विटो शहर, जर्मनी का आचेन कैथेड्रल , कनाडा में एल'एन्से ऑक्स मीडोज़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, सिमियन राष्ट्रीय उद्यान, इथियोपिया में चट्टानों को काटकर बनाई गई चर्चें और लालिबेला नहन्नी राष्ट्रीय उद्यान (कनाडा), गोरी द्वीप (सेनेगल), मेसा वर्डे राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान (संयुक्त राज्य अमेरिका) क्राको और विल्लिज़्का का ऐतिहासिक केंद्र और बोचनिया रॉयल साल्ट माइंस (पोलैंड) शामिल है.
 

6.कैसे शामिल हुए ये UNESCO की लिस्ट में

कैसे शामिल हुए ये UNESCO की लिस्ट में
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इन सभी 12 जगहों को चुनने के पीछे एक खास वजह थी. इन्हें इस वजह से चुना जाता है कि ये अपने आप में इतनी अनोखी और कीमती हैं कि अगर ये कल को मिट गईं, तो पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा. यूनेस्को कहना था कि ये ऐसी विरासतें हैं जिन्हें खोना दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी.
 

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