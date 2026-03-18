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कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

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कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

Butcher of Tehran: पिछले कुछ हफ्तों से ईरान दुनिया भर में छाया हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तमाम टॉप लीडर्स के मारे जाने के बावजूद तेहरान झुक नहीं रहा है. इस बीच उसके एक ऐसे नेता की चर्चा होने लगी है, जिसे 'तेहरान का कसाई' कहते थे. यह आदमी कौन था और क्यों उसे ऐसा निकनेम मिला?

रईश खान | Mar 18, 2026, 10:00 PM IST

1.ईरान के किस नेता को कहा गया 'तेहरान का कसाई'

ईरान के किस नेता को कहा गया 'तेहरान का कसाई'
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दरअसल, वह व्यक्ति ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी (Ebrahim Raisi) थे. रईसी साल 2021 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए थे. 19 मई 2024 में ईरान-अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी. (source: social media)
 

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2.कितने पढ़े-लिखे थे इब्राहिम रईसी

कितने पढ़े-लिखे थे इब्राहिम रईसी
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इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था.उन्होंने अपनी पढ़ाई Shahid Motahari University, तेहरान से इस्लामी धर्मशास्त्र और लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की. रईसी ने 15 साल की उम्र में कोम शहर में स्थित मदरसा में पढ़ाई शुरू की और कई मुस्लिम विद्वानों से शिक्षा हासिल की. (source: social media)
 

3.इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुआ करियर

इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुआ करियर
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रईसी का करियर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुआ. वह 20 साल की उम्र में ईरान के क्रांतिकारी न्यायालय के उप अभियोजक के रूप में नियुक्त हुए. इसके बाद 2004 में प्रथम उप मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और फिर 2019 में ईरान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए. (source: social media)
 

4.'डेथ कमीशन' के सदस्य थे रईसी

'डेथ कमीशन' के सदस्य थे रईसी
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रईसी के करियर का सबसे अहम और विवादित चैप्टर 1988 में शुरू हुआ, जब उन्हें तेहरान के डिप्टी प्रॉसिक्यूटर के तौर पर एक पैनल में अपॉइंट किया गया था. इस पैनल को बाद में 'मृत्यु आयोग' (Death Commission) कहा गया. वह इस पैनल के सबसे कम उम्र के सदस्य थे. इस पैनल को ईरान-इराक युद्ध के आखिर में हजारों पॉलिटिकल कैदियों से पूछताछ करने और उनकी सजा का फैसला करने का काम सौंपा गया था. (source: social media)
 

TRENDING NOW

5.रुहोल्ला खोमैनी ने जारी किया था फतवा

रुहोल्ला खोमैनी ने जारी किया था फतवा
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Euronews के मुताबिक, उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर रुहोल्ला खोमैनी (Ruhollah Khomeini) ने कथित सीक्रेट एक फतवा जारी किया था. जिसमें उन पॉलिटिकल कैदियों को फांसी देने का आदेश दिया था, जो पहले से सजा काट रहे थे. (source: social media)
 

6.क्यों पड़ा 'तेहरान का कसाई' उपनाम?

क्यों पड़ा 'तेहरान का कसाई' उपनाम?
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यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अनुसार, उन लोगों को 'डेथ कमीशन' सामने लाया गया था. इस कमीशन में एक धार्मिक जज, एक प्रॉसिक्यूटर और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल थे. कहा जाता है कि कुछ मिनट की सुनवाई के बाद ही उन पॉलिटिकल कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया था. ह्यूमन राइट्स संगठनों ने दावा किया कि उस दौरान 5 हजार से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई थी. इस पैनल में इब्राहिम रईसी के शामिल होने की वजह से उन्हें 'द बुचर ऑफ तेहरान' यानी 'तेहरान का कसाई' गया था. (source: social media)
 

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