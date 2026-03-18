कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

6 . क्यों पड़ा 'तेहरान का कसाई' उपनाम?

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यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अनुसार, उन लोगों को 'डेथ कमीशन' सामने लाया गया था. इस कमीशन में एक धार्मिक जज, एक प्रॉसिक्यूटर और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल थे. कहा जाता है कि कुछ मिनट की सुनवाई के बाद ही उन पॉलिटिकल कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया था. ह्यूमन राइट्स संगठनों ने दावा किया कि उस दौरान 5 हजार से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई थी. इस पैनल में इब्राहिम रईसी के शामिल होने की वजह से उन्हें 'द बुचर ऑफ तेहरान' यानी 'तेहरान का कसाई' गया था. (source: social media)

