ट्रंप की सिक्योरिटी ने डस्टबिन में क्यों फेंका चाइनीज फोन? जानिए क्या होते हैं ‘बर्नर फोन’ और क्यों दुनिया इससे डरती है

1 . साइबर निगरानी के डर से इन फोन का इस्तेमाल होता है

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बर्नर फोन ऐसे अस्थायी मोबाइल होते हैं जिन्हें सीमित समय और खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ट्रंप की सुरक्षा टीम द्वारा इन्हें उपयोग करने और बाद में फेंक देने की चर्चा ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. चीन जैसे देशों में साइबर निगरानी के डर से इन फोन का इस्तेमाल ज्यादा चर्चा में रहता है, असल सवाल फोन फेंकने का नहीं, बल्कि उस खास तरह के फोन का है जिसे “बर्नर फोन” कहा जाता है. ये वही फोन हैं जिन्हें जासूसी, हाई-प्रोफाइल सिक्योरिटी ऑपरेशन और संवेदनशील यात्राओं में इस्तेमाल किया जाता है. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन फोन में ऐसा क्या खास होता है कि इस्तेमाल के बाद इन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाता है?

