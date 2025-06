4 . How many times Strait of Hormuz been blocked before

ईरान ने आज तक कभी भी होर्मूज़ स्ट्रेट को ब्लॉक नहीं किया है. 80 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान दोनों देशों की तरफ से स्ट्रेट से गुज़रने वाले शिप्स पर हमले किए गए, लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक कभी नहीं किया गया. अभी भी इस बात की संभावना कम है. क्योंकि ईरान का खुद का व्यापार भी इसी रूट से चलता है. दूसरा, अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है तो वो अपने पड़ोसी देशों के व्यापार पर सीधा असर डालेगा, इससे पड़ोसियों के साथ उसके संबंध खराब होने का खतरा है.