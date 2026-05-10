दुनिया का ये खास पासपोर्ट केवल 500 लोगों के पास ही क्यों है? जानिए क्यों खास है ये नाइट्स ऑफ माल्टा पासपोर्ट?

3 . क्यों माना जाता है दुनिया का सबसे दुर्लभ पासपोर्ट?

3

नाइट्स ऑफ माल्टा का पासपोर्ट आम लोगों को नहीं दिया जाता. यह केवल संगठन के उच्च अधिकारियों, राजनयिक प्रतिनिधियों और विशेष सदस्यों तक सीमित रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में ऐसे सक्रिय पासपोर्ट्स की संख्या करीब 500 है. इस पासपोर्ट का गहरा लाल रंग विशेष धार्मिक प्रतीक माना जाता है. इस पर सुनहरे अक्षरों में संगठन का नाम लिखा होता है. यही वजह है कि इसे सिर्फ यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित पहचान भी माना जाता है.

हालांकि कई लोग इसे “सुपर पासपोर्ट” समझते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है. यह हर देश में सामान्य राष्ट्रीय पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मुख्य रूप से आधिकारिक और राजनयिक उद्देश्यों के लिए मान्य होता है. (फोटो एआई)

