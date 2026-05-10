दुनिया का ये खास पासपोर्ट केवल 500 लोगों के पास ही क्यों है? जानिए क्यों खास है ये नाइट्स ऑफ माल्टा पासपोर्ट?

दुनिया
ऋतु सिंह | May 10, 2026, 08:11 AM IST
1.दुनिया के सबसे खास पासपोर्ट कौन सा हैं?
दुनिया का सबसे खास पासपोर्ट कौन सा है और कितने लोगों के पास यह है? यह सवाल वाकई बेहद दिलचस्प है. एक खास पासपोर्ट के कई अर्थ हो सकते हैं – जैसे कि, यह पासपोर्ट बहुत कम लोगों को दिया जाता है, सबसे शक्तिशाली लोगों को दिया जाता है या दुनिया के सबसे अनोखे लोगों को दिया जाता है. तो आइए आज जानते हैं कि दुनिया के सबसे खास पासपोर्ट कौन से हैं और ये किसे मिलते हैं. (फोटो एआई)
2.दुनिया में एक ऐसा पासपोर्ट भी है, जिसे रखने वाले लोग किसी देश के नागरिक नहीं
पासपोर्ट आमतौर पर किसी देश की नागरिकता की पहचान माना जाता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा पासपोर्ट भी है, जिसे रखने वाले लोग किसी देश के नागरिक नहीं, बल्कि एक खास वैश्विक संगठन के सदस्य होते हैं. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी पासपोर्ट्स में गिना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिर्फ करीब 500 लोगों के पास है. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी लोग इसे “दुनिया का सबसे खास पासपोर्ट” कहकर चर्चा कर रहे हैं. लेकिन इसके पीछे सिर्फ ताकत या स्टेटस नहीं, बल्कि मानव सेवा और सदियों पुराना इतिहास भी जुड़ा हुआ है. (फोटो एआई)
3.क्यों माना जाता है दुनिया का सबसे दुर्लभ पासपोर्ट?
नाइट्स ऑफ माल्टा का पासपोर्ट आम लोगों को नहीं दिया जाता. यह केवल संगठन के उच्च अधिकारियों, राजनयिक प्रतिनिधियों और विशेष सदस्यों तक सीमित रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में ऐसे सक्रिय पासपोर्ट्स की संख्या करीब 500 है. इस पासपोर्ट का गहरा लाल रंग विशेष धार्मिक प्रतीक माना जाता है. इस पर सुनहरे अक्षरों में संगठन का नाम लिखा होता है. यही वजह है कि इसे सिर्फ यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित पहचान भी माना जाता है.
हालांकि कई लोग इसे “सुपर पासपोर्ट” समझते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है. यह हर देश में सामान्य राष्ट्रीय पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मुख्य रूप से आधिकारिक और राजनयिक उद्देश्यों के लिए मान्य होता है. (फोटो एआई)
4.मानव सेवा से जुड़ा है इस पासपोर्ट का असली मकसद
इस संगठन की शुरुआत सदियों पहले हुई थी और इसका मुख्य काम युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के दौरान मदद पहुंचाना रहा है. संगठन गरीबों, शरणार्थियों, बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए स्वास्थ्य व राहत सेवाएं चलाता है. यही पहलू इस पासपोर्ट को बाकी देशों के पासपोर्ट से अलग बनाता है. जहां ज्यादातर लोग पासपोर्ट को travel freedom या visa power से जोड़कर देखते हैं, वहीं यह पासपोर्ट सेवा और humanitarian identity का प्रतीक माना जाता है. (फोटो एआई)
5.वेटिकन सिटी का पासपोर्ट भी है बेहद खास
दुनिया के सबसे दुर्लभ पासपोर्ट्स की चर्चा में Vatican City का नाम भी शामिल होता है. यह पासपोर्ट आम नागरिकों को नहीं, बल्कि वेटिकन के कार्डिनल, बिशप, वरिष्ठ पुरोहितों और राजनयिक अधिकारियों को दिया जाता है.
खास बात यह है कि यह पासपोर्ट नागरिकता के आधार पर नहीं, बल्कि पद के आधार पर जारी होता है. जैसे ही व्यक्ति अपना पद छोड़ता है, यह पासपोर्ट वापस ले लिया जाता है. यही वजह है कि इसकी संख्या भी बेहद सीमित रहती है. (फोटो एआई)
6.क्यों दिलचस्प है ये जानना?
आज के दौर में जब दुनिया में travel freedom, global identity और powerful passports की चर्चा बढ़ रही है, ऐसे में बिना किसी पारंपरिक देश के जारी होने वाला पासपोर्ट लोगों को हैरान करता है. यह खबर इसलिए भी लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि शक्ति, इतिहास, धर्म और मानव सेवा से जुड़ी एक अनोखी कहानी दिखाती है. यह हमें यह भी समझाती है कि दुनिया में पहचान सिर्फ नागरिकता से नहीं, बल्कि काम और जिम्मेदारी से भी बन सकती है. (फोटो एआई)
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