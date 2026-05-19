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दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु बम क्यों हैं? बाकी देश इन्हें क्यों नहीं बना सकते?

Nuclear weapons countries list 2026: क्या आपको पता है कि दुनिया में परमाणु बम केवल 9 देशों के पास ही हैं. इतना ही नहीं इन देश के अलावा कोई और देश चाहकर भी क्यों न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते. ऐसा क्यों है और कौन से हैं परमाणु लैस ये 9 देश, चलिए जानें.

ऋतु सिंह | May 19, 2026, 10:13 AM IST

1.कई देश आर्थिक और सैन्य ताकत में बेहद मजबूत हैं, लेकिन

कई देश आर्थिक और सैन्य ताकत में बेहद मजबूत हैं, लेकिन
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दुनिया में कई देश आर्थिक और सैन्य ताकत में बेहद मजबूत हैं, लेकिन फिर भी उनके पास परमाणु बम नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर क्यों केवल कुछ देशों को ही न्यूक्लियर हथियार रखने की अनुमति जैसी स्थिति मिली हुई है? इसके पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि राजनीति, अंतरराष्ट्रीय कानून, पैसा और वैश्विक दबाव की बड़ी कहानी छिपी हुई है. आज जब दुनिया में युद्ध और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, तब परमाणु हथियारों की चर्चा फिर तेज हो गई है. लेकिन सच यह है कि न्यूक्लियर बम बनाना सिर्फ ताकत दिखाने का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. (फोटो एआई)
 

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2.दुनिया के किन देशों के पास हैं परमाणु हथियार

दुनिया के किन देशों के पास हैं परमाणु हथियार
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फिलहाल दुनिया में केवल 9 देश ऐसे माने जाते हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं. इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल शामिल हैं. इन देशों में भी सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं. अनुमान है कि दुनिया के कुल न्यूक्लियर हथियारों का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ इन्हीं दो देशों के नियंत्रण में है. यही वजह है कि इनके बीच तनाव बढ़ने पर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है.  (फोटो एआई)
 

3.बाकी देश परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते

बाकी देश परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते
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कई लोग सोचते हैं कि अगर तकनीक मौजूद है तो हर देश परमाणु हथियार क्यों नहीं बना लेता. असल में इसकी सबसे बड़ी वजह 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT है. इस समझौते का मकसद दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाना था.

इस संधि के तहत केवल उन देशों को आधिकारिक परमाणु शक्ति माना गया जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था. बाकी देशों ने वादा किया कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे. आज 190 से ज्यादा देश इस समझौते का हिस्सा हैं.

यानी कई विकसित देश चाहें तो तकनीकी रूप से परमाणु बम बना सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रतिबंधों के डर से ऐसा नहीं करते. यही कारण है कि जापान और जर्मनी जैसे तकनीकी महाशक्ति देश भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखते. (फोटो एआई)
 

4.परमाणु बम बनाना सिर्फ विज्ञान नहीं, अरबों डॉलर का खेल भी है

परमाणु बम बनाना सिर्फ विज्ञान नहीं, अरबों डॉलर का खेल भी है
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न्यूक्लियर हथियार बनाना बेहद महंगा और जटिल काम है. इसके लिए यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल तकनीक, हाई सिक्योरिटी लैब और वर्षों की रिसर्च चाहिए होती है. कई छोटे और विकासशील देशों के लिए यह आर्थिक रूप से संभव ही नहीं होता.

सबसे बड़ा डर आर्थिक प्रतिबंधों का भी होता है. अगर कोई देश गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है तो उस पर व्यापार, बैंकिंग और तकनीक से जुड़े सख्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. Iran इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है, जिसने वर्षों तक प्रतिबंधों का असर झेला. यही कारण है कि अधिकतर देश हथियारों की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था और विकास पर पैसा खर्च करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं. (फोटो एआई)
 

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5.भारत और पाकिस्तान ने कैसे बना लिए परमाणु हथियार

भारत और पाकिस्तान ने कैसे बना लिए परमाणु हथियार
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दिलचस्प बात यह है कि India और Pakistan ने NPT पर हस्ताक्षर ही नहीं किए. भारत का मानना था कि यह संधि कुछ देशों को विशेष अधिकार देती है और बाकी देशों के साथ भेदभाव करती है. भारत ने अपने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए परमाणु परीक्षण किए. इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया. चूंकि दोनों देश इस संधि का हिस्सा नहीं थे, इसलिए कानूनी रूप से वे इसके प्रतिबंधों से बंधे नहीं थे.  (फोटो एआई)
 

6.उत्तर कोरिया और इजराइल का मामला क्यों अलग है

उत्तर कोरिया और इजराइल का मामला क्यों अलग है
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North Korea पहले NPT का हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने संधि छोड़कर परमाणु परीक्षण कर दिए. दूसरी तरफ Israel ने कभी खुलकर अपने परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की, लेकिन दुनिया भर में माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं. इन दोनों देशों का उदाहरण बताता है कि परमाणु राजनीति सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत और रणनीति से भी चलती है.  (फोटो एआई)

7.परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य ताकत नहीं

परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य ताकत नहीं
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परमाणु हथियारों की चर्चा सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, शेयर बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. जब भी दुनिया में न्यूक्लियर तनाव बढ़ता है, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा भी बढ़ जाता है. यानि परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति और आम आदमी की जेब से भी जुड़े हुए हैं. शायद यही वजह है कि ज्यादातर देश अब हथियारों की दौड़ से ज्यादा आर्थिक स्थिरता और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना बेहतर मान रहे हैं.  (फोटो एआई)

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