दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु बम क्यों हैं? बाकी देश इन्हें क्यों नहीं बना सकते?

3 . बाकी देश परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते

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कई लोग सोचते हैं कि अगर तकनीक मौजूद है तो हर देश परमाणु हथियार क्यों नहीं बना लेता. असल में इसकी सबसे बड़ी वजह 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT है. इस समझौते का मकसद दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाना था.

इस संधि के तहत केवल उन देशों को आधिकारिक परमाणु शक्ति माना गया जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था. बाकी देशों ने वादा किया कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे. आज 190 से ज्यादा देश इस समझौते का हिस्सा हैं.

यानी कई विकसित देश चाहें तो तकनीकी रूप से परमाणु बम बना सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रतिबंधों के डर से ऐसा नहीं करते. यही कारण है कि जापान और जर्मनी जैसे तकनीकी महाशक्ति देश भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखते. (फोटो एआई)

