कहीं टैक्स फ्री जिंदगी तो कहीं मुफ्त घर! बच्चे पैदा करने पर कहां और क्यों मिल रहीं करोड़ों की सुविधाएं?

2 . पानी की तरह बहा रही हैं पैसा

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जी हां, यह कोई मजाक नहीं है. दुनिया के कई देशों में बच्चे पैदा करने पर सरकारें पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. कहीं माता-पिता को जिंदगी भर के लिए इनकम टैक्स से छूट मिल रही है, कहीं मुफ्त में आलीशान घर दिए जा रहे हैं, तो कहीं सीधे बैंक अकाउंट में लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक इन सरकारों पर इतना क्या संकट आ गया कि वे बच्चे पैदा करने के लिए करोड़ों की सुविधाएं बांट रही हैं?