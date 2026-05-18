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कहीं टैक्स फ्री जिंदगी तो कहीं मुफ्त घर! बच्चे पैदा करने पर कहां और क्यों मिल रहीं करोड़ों की सुविधाएं?

कहीं टैक्स फ्री जिंदगी तो कहीं मुफ्त घर! बच्चे पैदा करने पर कहां और क्यों मिल रहीं करोड़ों की सुविधाएं?

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कहीं टैक्स फ्री जिंदगी तो कहीं मुफ्त घर! बच्चे पैदा करने पर कहां और क्यों मिल रहीं करोड़ों की सुविधाएं?

आज के समय में जहां आम लोग महंगाई के चलते छोटे परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं दुनिया के कई अमीर देशों में बिल्कुल उलटी गंगा बह रही है. यहां बच्चे पैदा करने पर सरकारें टैक्स फ्री जिंदगी, मुफ्त आलीशान घर और करोड़ों रुपये के कैश बोनस बांट रही हैं.

Gaurav Barar | May 18, 2026, 11:12 AM IST

1.बच्चे पैदा करने पर कई देशों की सरकारें दे रही पैसा-घर

बच्चे पैदा करने पर कई देशों की सरकारें दे रही पैसा-घर
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आज के समय में जब भी हम महंगाई, पढ़ाई के खर्च और बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, तो अच्छे-भले इंसान का बजट डगमगा जाता है. जहां एक तरफ आम लोग महंगाई के डर से हम दो, हमारा एक या फिर नो किड्स पॉलिसी अपना रहे हैं, वहीं दुनिया के कई अमीर और विकसित देशों की सरकारें लोगों के हाथ जोड़ रही हैं कि प्लीज, बच्चे पैदा करो. 

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2.पानी की तरह बहा रही हैं पैसा

पानी की तरह बहा रही हैं पैसा
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जी हां, यह कोई मजाक नहीं है. दुनिया के कई देशों में बच्चे पैदा करने पर सरकारें पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. कहीं माता-पिता को जिंदगी भर के लिए इनकम टैक्स से छूट मिल रही है, कहीं मुफ्त में आलीशान घर दिए जा रहे हैं, तो कहीं सीधे बैंक अकाउंट में लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक इन सरकारों पर इतना क्या संकट आ गया कि वे बच्चे पैदा करने के लिए करोड़ों की सुविधाएं बांट रही हैं?

3.सरकारें क्यों हुईं मेहरबान? 

सरकारें क्यों हुईं मेहरबान? 
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इसके पीछे कोई दरियादिली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट है, जिसे डेमोग्राफिक क्राइसिस या गिरती जन्म दर कहते हैं. सरल शब्दों में कहें तो इन देशों में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और युवाओं की संख्या तेजी से घट रही है. इसे एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है. 
 

4.देश में सिर्फ बूढ़े लोग ही बचेंगे तो क्या होगा?

देश में सिर्फ बूढ़े लोग ही बचेंगे तो क्या होगा?
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अब सोचिए, अगर किसी देश में सिर्फ बूढ़े लोग ही बचेंगे, तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? कंपनियों में नए आइडिया कौन लाएगा? देश की सेना में कौन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, टैक्स कौन भरेगा? जब काम करने वाले युवा ही नहीं होंगे, तो सरकारें बुजुर्गों को पेंशन कहां से देंगी? इसी आर्थिक ढहते ढांचे को बचाने के लिए सरकारें अब करोड़ों के ऑफर दे रही हैं. दुनिया के अलग-अलग देशों ने इस संकट से निपटने के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी हैं

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5.हंगरी- चार बच्चे होने पर जिंदगी भर 'टैक्स फ्री' जिंदगी

हंगरी- चार बच्चे होने पर जिंदगी भर 'टैक्स फ्री' जिंदगी
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यूरोप के देश हंगरी ने तो कमाल ही कर दिया है. वहां की सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई महिला चार बच्चे पैदा करती है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, युवाओं को शादी करने के लिए करीब 30 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन मिलता है, और जैसे ही उनके तीन बच्चे होते हैं, वह पूरा का पूरा लोन माफ कर दिया जाता है.

6.रूस- मुफ्त जमीन, घर और 'मदर हीरोइन' का खिताब

रूस- मुफ्त जमीन, घर और 'मदर हीरोइन' का खिताब
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रूस के कई हिस्सों में आबादी इतनी तेजी से घट रही है कि सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मुफ्त जमीन या घर देने की योजनाएं शुरू की हैं. इतना ही नहीं, रूस में 10 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 'मदर हीरोइन' का अवॉर्ड और साथ में करीब 13 लाख रुपये से ज्यादा की नकद राशि दी जाती है.

7.दक्षिण कोरिया और जापान- हर बच्चे पर लाखों का कैश बोनस

दक्षिण कोरिया और जापान- हर बच्चे पर लाखों का कैश बोनस
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एशिया में दक्षिण कोरिया की हालत सबसे खराब है, वहां की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है. यहां सरकार बच्चे के जन्म से लेकर उसके स्कूल जाने तक हर महीने माता-पिता को भारी-भरकम 'पेरेंटिंग अलाउंस' (भत्ता) देती है. कई दक्षिण कोरियाई कंपनियां तो अपने कर्मचारियों को एक बच्चा पैदा करने पर सीधे 60 से 70 लाख रुपये तक का कैश बोनस दे रही हैं. जापान भी पीछे नहीं है, वहां भी बच्चों की मुफ्त शिक्षा और नकद भत्तों की बाढ़ आई हुई है.
 

8.क्या इन करोड़ों के ऑफर्स से कोई फायदा हो रहा है?

क्या इन करोड़ों के ऑफर्स से कोई फायदा हो रहा है?
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ऊपर से देखने पर ये स्कीम्स बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन सच यह है कि इन करोड़ों के ऑफर्स के बावजूद लोग बच्चे पैदा करने के मूड में नहीं हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आज की पीढ़ी सिर्फ सरकारी भत्तों के लालच में बच्चे पैदा नहीं करना चाहती. 

9.लोगों की सोच बदलने की लड़ाई!

लोगों की सोच बदलने की लड़ाई!
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शहरों में रहने का बढ़ता खर्च, करियर की होड़, वर्क-लाइफ बैलेंस न होना और महिलाओं की आजादी कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से लोग सिंगल रहना या बिना बच्चों के रहना पसंद कर रहे हैं. सरकारों के लिए यह लड़ाई सिर्फ पैसा बांटने की नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने की बन चुकी है. 

10.अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर?

अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर?
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आबादी घटना किसी भी देश के लिए एक ऐसा धीमा जहर है जो उसकी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है. यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे अमीर देश भी अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने को मजबूर हैं. यह स्थिति हमें समझाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी डिजिटल और हाई-टेक क्यों न हो जाए, देश को चलाने के लिए युवाओंसकी जरूरत हमेशा सबसे ऊपर रहेगी.

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