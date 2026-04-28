जंग के बीच होर्मुज से शान से गुजरा ये लग्जरी जहाज किसका? इस सुपरयॉट के मालिक का नाम और संपत्ति कर देगी हैरान

4 . क्या हैं इस सुपरयॉट की खूबियां?

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इस सुपरयॉट की खूबियां किसी का भी सिर चकरा सकती हैं. इसमें रहने और घूमने के लिए 6 मंजिलें हैं. इस पर दो हेलीकॉप्टर पैड हैं, जिनमें एक खास रिट्रैक्टेबल हैंगर भी है. यॉट के अंदर एक विशाल स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल मौजूद है. इसके गैराज में ट्राइटन नाम की पनडुब्बी, कई जेट स्की और यहां तक कि गाड़ियां भी रहती हैं.

