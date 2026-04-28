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जंग के बीच होर्मुज से शान से गुजरा ये लग्जरी जहाज किसका? इस सुपरयॉट के मालिक का नाम और संपत्ति कर देगी हैरान

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के जहाजों का गुजरना मुश्किल हो गया है, वहीं एक सुपरयॉट ने यहां से सही सलामत गुजरने के बाद सबका ध्यान खींचा है.

Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 02:01 PM IST

1.होर्मुज से बेहद चौंकाने वाली खबर

होर्मुज से बेहद चौंकाने वाली खबर
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आजकल दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिकी हैं. ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई पाता है. ईरान के कड़े रुख की वजह से यहां से बड़े-बड़े कमर्शियल जहाजों का गुजरना दूभर हो गया है, लेकिन इसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया. 
 

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2.जंग के बीच आराम से गुजरी सुपरयॉट

जंग के बीच आराम से गुजरी सुपरयॉट
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रूस के दिग्गज अरबपति एलेक्सी मोर्दाशोव की आलीशान सुपरयॉट, जिसका नाम Nord है, बीते शनिवार इस प्रतिबंधित इलाके से बड़े आराम से गुजर गई. जहां दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां सहमी हुई हैं, वहीं मोर्दाशोव की इस यॉट का यहां से निकलना अंतरराष्ट्रीय गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
 

3.4700 करोड़ का 'समुद्री महल'

4700 करोड़ का 'समुद्री महल'
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जिस यॉट की हम बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण नाव नहीं बल्कि पानी पर तैरता एक सात सितारा महल है. इसकी कीमत करीब 500 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 4,721 करोड़ रुपये है. 142 मीटर लंबी इस यॉट को मशहूर डिजाइनर नुवोलारी लेनार्ड ने तैयार किया है और इसे 2021 में जर्मन शिपयार्ड लुरसेन द्वारा बनाया गया था. 

4.क्या हैं इस सुपरयॉट की खूबियां?

क्या हैं इस सुपरयॉट की खूबियां?
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इस सुपरयॉट की खूबियां किसी का भी सिर चकरा सकती हैं. इसमें रहने और घूमने के लिए 6 मंजिलें हैं. इस पर दो हेलीकॉप्टर पैड हैं, जिनमें एक खास रिट्रैक्टेबल हैंगर भी है. यॉट के अंदर एक विशाल स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल मौजूद है. इसके गैराज में ट्राइटन नाम की पनडुब्बी, कई जेट स्की और यहां तक कि गाड़ियां भी रहती हैं.
 

TRENDING NOW

5.कौन हैं एलेक्सी मोर्दाशोव? 

कौन हैं एलेक्सी मोर्दाशोव? 
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एलेक्सी मोर्दाशोव सिर्फ एक अमीर शख्स नहीं, बल्कि रूस के स्टील किंग कहे जाते हैं. फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक, वह दुनिया के 58वें सबसे अमीर इंसान हैं. उनकी कुल नेटवर्थ करीब 36.9 बिलियन डॉलर (लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये) है. लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. 
 

6.साधारण परिवार में हुआ था जन्म

साधारण परिवार में हुआ था जन्म
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मोर्दाशोव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता एक मिल में मजदूर थे. 1988 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर एक स्टील प्लांट से जुड़े. 1991 में जब सोवियत संघ बिखरा, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई. 
 

7.फैक्ट्री से शुरू किया था सफर

फैक्ट्री से शुरू किया था सफर
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प्लांट के डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने मजदूरों के शेयर खरीदना शुरू किया और धीरे-धीरे उस बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए. 1996 तक वे कंपनी के सीईओ बन चुके थे और फिर उन्होंने सेवरस्टल नाम का एक विशाल बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया.

8.विवाद, पाबंदियां और दौलत की वापसी

विवाद, पाबंदियां और दौलत की वापसी
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मोर्दाशोव का रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा. 2022 में जब रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो यूरोपीय संघ ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया. उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं और एक ही साल में उनकी दौलत 29 अरब डॉलर से गिरकर 13 अरब डॉलर पर आ गई. लेकिन पिछले तीन सालों में उन्होंने जबरदस्त वापसी की है. 

9.रूसी रसूखदारों का जलवा बरकरार!

रूसी रसूखदारों का जलवा बरकरार!
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2025 के अंत तक उनकी संपत्ति फिर से 28.6 अरब डॉलर हुई और आज वह 36.9 अरब डॉलर के साथ फिर से शिखर पर हैं. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उनकी यॉट का बिना किसी रोक-टोक के गुजरना यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों और तनाव के बावजूद, रूसी रसूखदारों का जलवा बरकरार है. 

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