कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?

1 . कौन हैं एमए यूसुफ अली?

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कुवैत ने अपने पहले लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और पहला वीजा एक भारतीय को मिला है. यह शख्स भारत के दिग्गज अरबपति बिजनेसमैन और लुलु ग्रुप (Lulu Group) इंटरनेशनल के चेयरमैन यूसुफ अली एमए हैं. यूसुफ अली एमए केरल से हैं, उनका जन्म 15 नवंबर, 1955 को हुआ था. उन्होंने थ्रिशूर जिले के करांचीरा में सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई करने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया. इसके बाद वह 1973 में अबू धाबी चले गए. यहां आकर उन्होंने छोटे से फैमिली बिजनेस से अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया और लुलु ग्रुप की शुरुआत की.

(Image Source: Lulu Retail)