कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

7 . कितने पढ़े-लिखे हैं सुलेमान और कासिम

सुलेमान खान ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की. उनकी राजनीति और मीडिया में रुचि है. उन्होंने पने मामा जैक गोल्डस्मिथ के लंदन मेयर अभियान में युवाओं की चुनावी गतिविधियों का नेतृत्व किया था. वहीं, कासिम ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से इस्लामी इतिहास में ग्रेजुएशन किया है. इसके अलावा कासिम ने डिजिटल स्टार्टअप्स में भी कदम रखा है. हाल ही में उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था.