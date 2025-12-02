FacebookTwitterYoutubeInstagram
समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने की अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात, वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने के UMEED पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया

कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

इस्लामाबाद की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से परिवार को मुलाकात नहीं करने देने को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है. PTI कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस विवाद की वजह से इमरान खान का परिवार भी चर्चा में आ गया है.

रईश खान | Dec 02, 2025, 07:00 PM IST

1.जिंदा होने के मांगे सबूत

जिंदा होने के मांगे सबूत
1

इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान इशा और कासिम खान भी अपने पिता की रिहाई को लेकर मैदान में कूद गए हैं. कासिम ने एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान सरकार से अपने पिता इमरान के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं.

2.इमरान ने बेटों को राजनीति से रखा दूर

इमरान ने बेटों को राजनीति से रखा दूर
2

कासिम ने दावा किया कि उनके पिता को अदियाला जेल की डेथ सेल में रखा गया है. वह जीवित हैं या नहीं इसके कोई सबूत नहीं दिए जा रहे हैं. इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान के बेटे करते क्या हैं और कहां रहते हैं? क्योंकि इमरान ने अभी तक इनको पाकिस्तान राजनीति से दूर रखा था.

3.इमरान के लुक पर फिदा थीं लड़कियां

इमरान के लुक पर फिदा थीं लड़कियां
3

दरअसल, इमरान खान क्रिकेट के मैदान ही स्टार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल एक ग्लैमरस हस्ती भी थे. मैदान के बाहर उनके लुक और लाइफस्टाइल पर लड़कियां फिदा रहती थीं. उनमें से एक ब्रिटिश अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ भी थीं.

4.कौन हैं कासिम खान?

कौन हैं कासिम खान?
4

इमरान खान को देखते ही जेमिमा अपना दिल दे बैठी थीं. साल 1995 में मुस्लिम धर्म अपनाकर इमरान खान से शादी कर ली थी. दोनों यह जोड़ी उस दौरान खूब चर्चा में रही थी. हालांकि, यह शादी ज्यादा लंबी ठिक नहीं सकी. साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया. इमरान और जेमिमा के दो बेटे सुलेमान इशा और कासिम खान हैं.

5.कहां रहते हैं इमरान के दोनों बेटे?

कहां रहते हैं इमरान के दोनों बेटे?
5

सुलेमान और कासिम अपनी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ ब्रिटेन में रहते हैं. दोनों का लालन-पालन और शिक्षा भी वहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुलेमान-कासिम के पास ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों देशों की नागरिकता है.

6.2 देशों की नागरिकता कैसे मिली?

2 देशों की नागरिकता कैसे मिली?
6

सुलेमान और कासिम को ब्रिटेन की नागरिकता उनकी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ की वजह से मिली है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं. जबकि पाकिस्तान की पिता इमरान खान की वजह से मिली हुई है.

7.कितने पढ़े-लिखे हैं सुलेमान और कासिम

कितने पढ़े-लिखे हैं सुलेमान और कासिम
7

सुलेमान खान ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की. उनकी राजनीति और मीडिया में रुचि है. उन्होंने पने मामा जैक गोल्डस्मिथ के लंदन मेयर अभियान में युवाओं की चुनावी गतिविधियों का नेतृत्व किया था. वहीं, कासिम ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से इस्लामी इतिहास में ग्रेजुएशन किया है. इसके अलावा कासिम ने डिजिटल स्टार्टअप्स में भी कदम रखा है. हाल ही में उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था.

8.महंगी कार और घड़ियों का क्रेज

महंगी कार और घड़ियों का क्रेज
8

सुलेमान खान को लग्जरी कारों और महंगी घड़ियों का क्रेज है. उनके पास कई महंगी कारों का कलेक्शन है. वहीं, कासिम ने बिजनेस में बहुत पैसा लगा रखा है. इसलिए कासिम को ज्यादा अमीर बताया जाता है. लेकिन दोनों की संपत्ति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

