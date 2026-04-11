कौन हैं जेडी वेंस और असीम मुनीर के साथ दिखने वाली खूबसूरत महिला? जानें IRAN-US डील में क्या है उनकी भूमिका

दुनिया
मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 11:38 PM IST
1.कौन है खूबसूरत महिला?
जेडी वेंस और असीम मुनीर के साथ नजर आ रह महिला का नाम नैटली बेकर हैं. अमेरिकी राजदूत नैटली बेकर को इस्लामाबाद में बैठक की मेजबानी के लिए चुना गया है. नैटली ने वेंस के आने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था और पाकिस्तानों से अहम जानकारी ली. वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा के चलते नैटली ने मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग की थी और वॉशिंगटन को इसकी सूचना भी दी थी.
2.कौन हैं नैटली बेकर?
नैटली बेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी एम्बेसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का पद साल 2024 को संभाला था. इतना ही नहीं पाकिस्तान आने से पहले नैटली कतर के दोहा में भी अमेरिकी एम्बेसी की अहम पद को संभाल चुकी हैं. हालांकि नैटली डीसीएम बनने से पहले अमेरिका में ऑफिस ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन अफेयर्स की डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी हैं. नैटली ने पाकिस्तान और दोहा के अलावा दुबई और कुवैत में भी काम किया है.
3.ईरान-यूएस वार्ता में क्या थी नैटली की भुमिका?
अमेरिकी राजदूत नैटली बेकर को ईरान और यूएस के बीच शांति वार्ता की मेजबानी के लिए चुना गया था. नैटली को अमेरिका के उपराष्ट्रपित की सुरक्षों का भी जिम्मा मिला था, जिसके के लिए उन्होंने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ वार्ता से दो दिन पहले बैठक की थी, जिसकी सूचना वॉशिंगटन तक भी पहुंचाई थी. इसी वजह से नैटली वेंस और मुनीर के साथ हर जगह नजर आ रही हैं.
4.अपने नाम नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए जानी जा रही हैं नैटली
ईरान-यूएस की शांति वार्ता में नैटली बेकर अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत के लिए जानी जा रही हैं. ईरान और यूएस की डील में नैटली को देखकर लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं. नैटली अपनी खूबसूरती से किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकती हैं.