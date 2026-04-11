कौन हैं जेडी वेंस और असीम मुनीर के साथ दिखने वाली खूबसूरत महिला? जानें IRAN-US डील में क्या है उनकी भूमिका

2 . कौन हैं नैटली बेकर?

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नैटली बेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी एम्बेसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का पद साल 2024 को संभाला था. इतना ही नहीं पाकिस्तान आने से पहले नैटली कतर के दोहा में भी अमेरिकी एम्बेसी की अहम पद को संभाल चुकी हैं. हालांकि नैटली डीसीएम बनने से पहले अमेरिका में ऑफिस ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन अफेयर्स की डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी हैं. नैटली ने पाकिस्तान और दोहा के अलावा दुबई और कुवैत में भी काम किया है.

