क्या काम करती हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें इस बार के Nobel Peace Prize के लिए चुना गया है

2 . कौन हैं Maria Corina Machado?

Maria Corina Machado का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ था, वे एक औद्योगिक इंजीनियर हैं. वर्तमान में वह विपक्ष की नेता हैं. बता दें कि 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की निर्वाचित सदस्य के रूप में काम कर चुकी मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की वर्तमान सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं.