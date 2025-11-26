FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

दुनिया

दुनिया

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

World’s Strongest Woman 2025 प्रतियोगिता में शुरुआती विजेता Jammie Booker को उनके जैविक लिंग से जुड़े दावों के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तभी से यह इवेंट चर्चा में है. बता दें कि विजेता की अयोग्यता के बाद एंड्रिया थॉम्पसन को यह खिताब दिया गया है. 

Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 04:21 PM IST

1.World’s Strongest Woman 2025  

World’s Strongest Woman 2025  
1

20 से 23 नवंबर के बीच आर्लिंगटन, टेक्सास में आयोजित वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का खिताब ब्रिटेन की एंड्रिया थॉम्पसन को दिया गया है. क्योंकि शुरुआती विजेता जैमी बुकर एक ट्रांसजेंडर महिला थीं, जो नियमों के अनुसार इस कैटेगरी में हिस्सा लेने की पात्र नहीं थीं. 

2.विवादों में घिरी World’s Strongest Woman प्रतियोगिता 

विवादों में घिरी World’s Strongest Woman प्रतियोगिता 
2

इस  प्रतियोगिता को लेकर विवाद तब बढ़ गया, जब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगीं. इसमें दावा किया गया कि चैंपियन घोषित की गई अमेरिकी प्रतिभागी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और पहले एडल्ट एंटरटेनमेंट में काम कर चुकी हैं. 

3.क्या है आयोजकों का कहना?

क्या है आयोजकों का कहना?
3

आयोजकों ने यह साफ कर दिया है क इस प्रतियोगिता में केवल वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, जिनका जन्म के समय दर्ज लिंग इस कैटेगरी से मेल खाता हो. इस बारे में पुष्टि के लिए अधिकारियों ने खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला. 

4.एंड्रिया थॉम्पसन को मिला खिताब

एंड्रिया थॉम्पसन को मिला खिताब
4

इसके बाद, ग्रेट ब्रिटेन की एंड्रिया थॉम्पसन, जो रनर-अप रहीं, उन्हें आधिकारिक तौर पर सही विजेता घोषित कर दिया गया. बता दें कि महिलाओं की ओपन कैटेगरी में छह वेटलिफ्टिंग इवेंट्स के बाद, थॉम्पसन दूसरे स्थान पर थीं. पहले स्थान पर जैमी बुकर थीं, जिनके हाथों से यह खिताब छिन गया है. 

5.कौन हैं Jammie Booker? 

कौन हैं Jammie Booker? 
5


अमेरिका में जन्मी 28 साल की जैमी बुकर अपनी लंबाई और ताकत की वजह से जल्दी ही मशहूर हो गईं, खेल में उन्होंने शुरू में बेहतरीन प्रदर्शन किया और थॉम्पसन सहित कई अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. हालांकि, उनकी शुरुआती ज़िंदगी और खेल पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है. 

6.वायरल वीडियो-फोटोज में दिखीं जैमी बुकर

वायरल वीडियो-फोटोज में दिखीं जैमी बुकर
6

बता दें कि हाल ही में वायरल 2017 के एक यूट्यूब वीडियो में जैमी बुकर एक ट्रांस महिला के रूप में अपने अनुभवों, व्यक्तिगत चुनौतियों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बारे में बात करती दिखीं,  उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी में एक टिकटॉक अकाउंट भी है, जो reportedly उनकी पहले की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

