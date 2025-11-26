कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

बाबरी मस्जिद पर उमा भारती के ईंट निकालने के बयान पर TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा- उमा भारती को जवाब देने के लिए तैयार | TMC नेता हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा- बाबरी मस्जिद बनेगी कोई रोक नहीं सकता | राबड़ी देवी को आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को लेकर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार पर निशाना, बताया नीतीश-लालू जी के बीच नैतिक रिश्ते का अंत
Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 04:21 PM IST
1.World’s Strongest Woman 2025
20 से 23 नवंबर के बीच आर्लिंगटन, टेक्सास में आयोजित वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का खिताब ब्रिटेन की एंड्रिया थॉम्पसन को दिया गया है. क्योंकि शुरुआती विजेता जैमी बुकर एक ट्रांसजेंडर महिला थीं, जो नियमों के अनुसार इस कैटेगरी में हिस्सा लेने की पात्र नहीं थीं.
2.विवादों में घिरी World’s Strongest Woman प्रतियोगिता
इस प्रतियोगिता को लेकर विवाद तब बढ़ गया, जब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगीं. इसमें दावा किया गया कि चैंपियन घोषित की गई अमेरिकी प्रतिभागी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और पहले एडल्ट एंटरटेनमेंट में काम कर चुकी हैं.
3.क्या है आयोजकों का कहना?
आयोजकों ने यह साफ कर दिया है क इस प्रतियोगिता में केवल वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, जिनका जन्म के समय दर्ज लिंग इस कैटेगरी से मेल खाता हो. इस बारे में पुष्टि के लिए अधिकारियों ने खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला.
4.एंड्रिया थॉम्पसन को मिला खिताब
इसके बाद, ग्रेट ब्रिटेन की एंड्रिया थॉम्पसन, जो रनर-अप रहीं, उन्हें आधिकारिक तौर पर सही विजेता घोषित कर दिया गया. बता दें कि महिलाओं की ओपन कैटेगरी में छह वेटलिफ्टिंग इवेंट्स के बाद, थॉम्पसन दूसरे स्थान पर थीं. पहले स्थान पर जैमी बुकर थीं, जिनके हाथों से यह खिताब छिन गया है.
5.कौन हैं Jammie Booker?
अमेरिका में जन्मी 28 साल की जैमी बुकर अपनी लंबाई और ताकत की वजह से जल्दी ही मशहूर हो गईं, खेल में उन्होंने शुरू में बेहतरीन प्रदर्शन किया और थॉम्पसन सहित कई अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. हालांकि, उनकी शुरुआती ज़िंदगी और खेल पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है.
6.वायरल वीडियो-फोटोज में दिखीं जैमी बुकर
बता दें कि हाल ही में वायरल 2017 के एक यूट्यूब वीडियो में जैमी बुकर एक ट्रांस महिला के रूप में अपने अनुभवों, व्यक्तिगत चुनौतियों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बारे में बात करती दिखीं, उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी में एक टिकटॉक अकाउंट भी है, जो reportedly उनकी पहले की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है.
