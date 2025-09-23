कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...
बिलाल एम जाफ़री | Sep 23, 2025, 11:56 AM IST
1.एरिका किर्क ने सुर्खियों का बाजार गर्म किया हुआ है
भारत हो या फिर दुनिया का कोई अन्य देश, राजनीति से जुड़े लोगों का अपने संग इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ना एक जरूरी ट्रेंड के रूप में उभरा है. इसका फायदा कैसे राजनीतिक दलों को मिलता है? यदि इस प्रश्न के जवाब तलाशने हों, तो हम अमेरिका का रुख करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और चर्चित रूढ़िवादी इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क, जिनकी अभी बीते दिनों ही गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, की पत्नी एरिका किर्क का अवलोकन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या के फ़ौरन बाद से ही उनकी पत्नी एरिका किर्क ने सुर्खियों का बाजार गर्म किया हुआ है.
2.उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या कहा?
36 साल की एरिजोना निवासी, एरिका जो किर्क के दो बच्चों की मां हैं, ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र को संबोधित किया है. साथ ही उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए, जो कि उनके द्वारा सह-स्थापित रूढ़िवादी युवा संगठन है, के सीईओ के रूप में उनके काम को जारी रखने का वादा किया है. यह सब तब हुआ जब 10 सितंबर को यूटा वैली विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते समय किर्क की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. चूंकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में चार्ली किर्क और उनकी पत्नी एरिका हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं. तो आइये जानें इस कपल के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें. साथ ही यह भी जानें कि एरिका,चार्ली किर्क से किसे मिलीं और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या कहा?
3.एक बास्केटबॉल खिलाड़ी से मिस एरिज़ोना बनीं एरिका
एरिका किर्क, जिनका जन्म एरिका फ्रांत्ज़वे के रूप में हुआ था, ने मॉडल बनने और 2012 में मिस एरिज़ोना यूएसए जीतने से पहले, कोलोराडो के डेनवर स्थित रेजिस विश्वविद्यालय के लिए कॉलेजिएट बास्केटबॉल खेला था. उन्होंने एनबीसी के एरिज़ोना नेटवर्क को बताया कि उन्होंने 17 साल की उम्र में एवरीडे हीरोज़ लाइक यू नामक एक गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अपने समुदाय में विभिन्न मौजूदा धर्मार्थ संस्थाओं को बढ़ावा देना था. बाद में, उन्होंने प्रोक्लेम नामक एक आस्था-उन्मुख फ़ैशन ब्रांड की स्थापना की और 2019 में अपना स्वयं का धार्मिक पॉडकास्ट, मिडवीक राइज़ अप, शुरू किया.
4.चार्ली किर्क से कब हुई एरिका की मुलाकात?
दोनों की लव स्टोरी के तहत जो जानकारी बाहर आई है, यदि उस पर यकी किया जाए तो दोनों की मुलाकात 2018 में हुई थी, जब चार्ली ने एरिका को टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यालय के उद्घाटन समारोह में संक्षिप्त मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क के एक बर्गर रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया था. एरिका द्वारा हाल ही में साझा की गई एक क्लिप में उनके पति अपनी बेटी को अपनी मुलाक़ात की कहानी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस क्लिप में, चार्ली ने कहते हुए सुनाई देते हैं कि, 'मैं दर्शनशास्त्र, धर्म, ईसा मसीह के बारे में ये सारे सवाल पूछ रहा था. और फिर मुझे एहसास हुआ कि मां सुंदर, बुद्धिमान, शिष्ट और ईसा मसीह जैसी हैं, इसलिए मैंने कहा, 'इस नौकरी के इंटरव्यू को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं.'
5.दक्षिणपंथी विचारों को भी बढ़ावा दिया
एक अन्य हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में, एरिका ने बताया कि बास्केटबॉल के प्रति उनके प्रेम ने उनके रिश्ते की शुरुआत में ही उन्हें एक-दूसरे से जोड़ दिया था और 'दुनिया की मांगों से एक पल के लिए' बचने के लिए वे साथ में कोर्ट पर खेलते थे. इस जोड़े की 2020 में सगाई हुई, अगले साल शादी हुई और 2022 और 2024 में उनके दो बच्चे हुए. किर्क ने पारिवारिक मूल्यों और ईसाई विचारधारा के महत्व पर जोर दिया, साथ ही बंदूक नियंत्रण, मुक्त भाषण, LGBTQ+ अधिकार और गर्भपात अधिकार जैसे विवादास्पद विषयों पर ध्रुवीकरणकारी दक्षिणपंथी विचारों को भी बढ़ावा दिया.
6.चार्ली की असमय मौत के बाद क्या बोल बैठीं एरिका?
10 सितंबर को किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद, एरिका ने उस स्टूडियो में फिल्माए गए एक वीडियो में राष्ट्र को संबोधित किया जहां उनके पति अपना पॉडकास्ट, द चार्ली किर्क शो, रिकॉर्ड किया करते थे. उन्होंने हत्यारे को सीधे संबोधित करने से पहले, उन्हें एक 'आदर्श' पति और पिता बताया.
7.चीखें युद्धघोष की तरह दुनिया भर में गूंजेगी
एरिका ने अपने पति के हत्यारों को संबोधित करते हुए कहा कि, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने इस पत्नी के अंदर जो आग जलाई है, इस विधवा की चीखें युद्धघोष की तरह दुनिया भर में गूंजेगी. उन्होंने ये भी कहा कि, अगर तुम्हें पहले लगता था कि मेरे पति का मिशन शक्तिशाली था, तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुमने इस पूरे देश और इस दुनिया में क्या-क्या फैला दिया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है.' उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी 'असाधारण' पत्नी उषा को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन आपातकालीन टीमों की प्रशंसा की जिन्होंने उनके पति की जान बचाने की कोशिश की.
8.MAGA आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
ध्यान रहे कि चार्ली किर्क ट्रंप प्रशासन के MAGA आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और युवाओं के बीच विशेष रूप से प्रभावशाली साबित हुए. एरिका ने अपने पति को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी विरासत को कभी खत्म नहीं होने दूंगी.' उन्होंने उनके आंदोलन को 'इस देश की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि' बनाने का संकल्प लिया. एक हफ़्ते बाद, उन्हें औपचारिक रूप से टर्निंग पॉइंट यूएसए का सीईओ घोषित किया गया.
9.ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान से खुद को जोड़ा
विश्वविद्यालय-आयु वर्ग के रिपब्लिकनों को संगठित करने के उद्देश्य से इस गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना किर्क ने 2012 में, जब वह 18 वर्ष के थे, अपने साथी रूढ़िवादी कार्यकर्ता बिल मोंटगोमरी के साथ मिलकर की थी. टर्निंग पॉइंट ने 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान से खुद को जोड़ा और एक बेहद सफल संस्था बन गई, जिसने देश भर में युवा रूढ़िवादियों का एक गठबंधन बनाने में मदद करते हुए करोड़ों डॉलर जुटाए. समूह की वेबसाइट के अनुसार, इसके 450 कर्मचारी हैं और 3,000 हाई स्कूलों और विश्वविद्यालय परिसरों में इसकी उपस्थिति है.
10.एरिका ने किया है अपने पति के हत्यारे को 'माफ़'!
एरिका किर्क ने रविवार 21 सितंबर को अपने पति की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में फिर से बात की, इस बार एरिज़ोना के स्टेट फ़ार्म स्टेडियम में हज़ारों लोगों के सामने. उन्होंने कहा, 'मेरे पति, चार्ली, नौजवानों को बचाना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे उस व्यक्ति ने जिसने उनकी जान ली थी.' उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें माफ़ करती हूं,' और आगे कहा कि 'चार्ली भी यही करता.' एरिका के अनुसार, नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है. सुसमाचार से हमें जो जवाब मिलता है वह है प्रेम, और हमेशा प्रेम - अपने दुश्मनों के लिए प्रेम और उन लोगों के लिए प्रेम जो हमें सताते हैं.' गौरतलब है कि यूटा के 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन पर किर्क की हत्या का आरोप लगाया गया है और घटना के बाद अब भी पुलिस हत्या के संभावित कारणों की जांच में जुटी है.