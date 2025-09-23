कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

10 . एरिका ने किया है अपने पति के हत्यारे को 'माफ़'!

एरिका किर्क ने रविवार 21 सितंबर को अपने पति की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में फिर से बात की, इस बार एरिज़ोना के स्टेट फ़ार्म स्टेडियम में हज़ारों लोगों के सामने. उन्होंने कहा, 'मेरे पति, चार्ली, नौजवानों को बचाना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे उस व्यक्ति ने जिसने उनकी जान ली थी.' उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें माफ़ करती हूं,' और आगे कहा कि 'चार्ली भी यही करता.' एरिका के अनुसार, नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है. सुसमाचार से हमें जो जवाब मिलता है वह है प्रेम, और हमेशा प्रेम - अपने दुश्मनों के लिए प्रेम और उन लोगों के लिए प्रेम जो हमें सताते हैं.' गौरतलब है कि यूटा के 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन पर किर्क की हत्या का आरोप लगाया गया है और घटना के बाद अब भी पुलिस हत्या के संभावित कारणों की जांच में जुटी है.