कौन था इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

दुनिया
Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 10:58 AM IST
1.Who Is Anunay Sood
दुबई के जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे. मात्र 32 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने सोशल मीडिया और डिजिटल जगत में हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की, हालांकि उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि अपनी आखिरी पोस्ट के दौरान अनुनय अमेरिका के लास वेगास में थे.
2.Family Post on Influencer Anunay Sood Death
अनुनय के परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि वे इस समय निजी शोक में हैं और सभी से उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है. इस खबर के बाद उनके फॉलोअर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने कमेंट सेक्शन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. कई फैंस ने लिखा कि अनुनय ने उन्हें जिंदगी को खुलकर जीने की प्रेरणा दी थी.
3.Anunay Sood Instagram last Post
अनुनय सूद की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही दिन पहले की थी. इस पोस्ट में वह लास वेगास की सड़कों पर स्पोर्ट्स कारों के बीच नजर आ रहे थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "यकीन नहीं होता कि मैंने यह वीकेंड अपने सपनों की मशीनों और लीजेंड्स के बीच बिताया." यह पोस्ट अब उनके लाखों प्रशंसकों के लिए उनकी यादों का आखिरी निशान बन गई है.
4.Anunay Sood Photographer and Travel Influencer
अनुनय सूद की रील्स और फोटोग्राफी ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल कंटेंट को एक नई पहचान दी. स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर आइसलैंड की झीलों और टोक्यो की गलियों तक, उनके कैमरे ने हर जगह की कहानी को खूबसूरती से बयां किया.
5.ट्रैवल की दुनिया के प्रभावशाली स्टार
दुबई में बसे अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स हैं.
6.फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में लगातार जगह
अनुनय की वैश्विक पहचान का प्रमाण यह है कि वह लगातार तीन साल— 2022, 2023 और 2024 — फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की प्रतिष्ठित सूची में शामिल रहे. फोर्ब्स ने उन्हें “दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है” कहकर सम्मानित किया था. इसके साथ ही, अनुनय एक सफल मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे.
7.Anunay Sood Career
अनुनय सूद का करियर उस समय समाप्त हुआ जब वह नई ऊंचाइयों को छू रहे थे. उन्होंने एक बार कहा था, 'अगर मेरे कैमरे से कोई एक इंसान भी दुनिया देखने की प्रेरणा पाए, तो मेरा काम सफल है.' उनकी असामयिक मौत ने उनके प्रशंसकों की यात्राओं को एक भावनात्मक विराम दे दिया है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.