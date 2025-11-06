कौन था इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

1 . Who Is Anunay Sood

दुबई के जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे. मात्र 32 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने सोशल मीडिया और डिजिटल जगत में हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की, हालांकि उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि अपनी आखिरी पोस्ट के दौरान अनुनय अमेरिका के लास वेगास में थे.