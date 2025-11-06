FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार के सबसे ज्यादा बेगूसराय में 30.37 %, सबसे कम शेखपुरा में 26.04 % डाले गए

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

दुनिया

कौन था इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

Who is Anunay Sood: दुबई के प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोर्ब्स की टॉप100 लिस्ट में शामिल स्टार अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है. अमेरिका के लास वेगास में आखिरी पोस्ट शेयर करने वाले अनुनय की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 10:58 AM IST

1.Who Is Anunay Sood

Who Is Anunay Sood
1

दुबई के जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे. मात्र 32 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने सोशल मीडिया और डिजिटल जगत में हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की, हालांकि उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि अपनी आखिरी पोस्ट के दौरान अनुनय अमेरिका के लास वेगास में थे.

2.Family Post on Influencer Anunay Sood Death

Family Post on Influencer Anunay Sood Death
2

अनुनय के परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि वे इस समय निजी शोक में हैं और सभी से उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है. इस खबर के बाद उनके फॉलोअर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने कमेंट सेक्शन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. कई फैंस ने लिखा कि अनुनय ने उन्हें जिंदगी को खुलकर जीने की प्रेरणा दी थी.

3.Anunay Sood Instagram last Post

Anunay Sood Instagram last Post
3

अनुनय सूद की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही दिन पहले की थी. इस पोस्ट में वह लास वेगास की सड़कों पर स्पोर्ट्स कारों के बीच नजर आ रहे थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "यकीन नहीं होता कि मैंने यह वीकेंड अपने सपनों की मशीनों और लीजेंड्स के बीच बिताया." यह पोस्ट अब उनके लाखों प्रशंसकों के लिए उनकी यादों का आखिरी निशान बन गई है.

4.Anunay Sood Photographer and Travel Influencer

Anunay Sood Photographer and Travel Influencer
4

अनुनय सूद  की रील्स और फोटोग्राफी ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल कंटेंट को एक नई पहचान दी. स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर आइसलैंड की झीलों और टोक्यो की गलियों तक, उनके कैमरे ने हर जगह की कहानी को खूबसूरती से बयां किया.

5.ट्रैवल की दुनिया के प्रभावशाली स्टार

ट्रैवल की दुनिया के प्रभावशाली स्टार
5

दुबई में बसे अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स हैं.

6.फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में लगातार जगह

फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में लगातार जगह
6

अनुनय की वैश्विक पहचान का प्रमाण यह है कि वह लगातार तीन साल— 2022, 2023 और 2024 — फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की प्रतिष्ठित सूची में शामिल रहे. फोर्ब्स ने उन्हें “दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है” कहकर सम्मानित किया था. इसके साथ ही, अनुनय एक सफल मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे.

7.Anunay Sood Career

Anunay Sood Career
7

अनुनय सूद का करियर उस समय समाप्त हुआ जब वह नई ऊंचाइयों को छू रहे थे. उन्होंने एक बार कहा था, 'अगर मेरे कैमरे से कोई एक इंसान भी दुनिया देखने की प्रेरणा पाए, तो मेरा काम सफल है.' उनकी असामयिक मौत ने उनके प्रशंसकों की यात्राओं को एक भावनात्मक विराम दे दिया है.

