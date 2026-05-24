भारत-पाकिस्तान सीमा किसने खींची थी? जो शख्स कभी भारत नहीं आया, उसने कैसे खींच दी बॉर्डर लाइन?

8 . यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है

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यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है. जब बड़े फैसले बिना जमीनी समझ और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाते हैं, तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है.आम लोगों के लिए इसका संदेश साफ है कि किसी भी बदलाव या निर्णय में वास्तविक स्थिति को समझना सबसे जरूरी होता है, चाहे वह राजनीति हो, नौकरी हो या जीवन के बड़े फैसले.

भारत-पाकिस्तान सीमा सिर्फ एक नक्शे की रेखा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की यादों, दर्द और बदलाव की कहानी है. रेडक्लिफ की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कागज पर खींची गई एक लाइन भी इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है. (फोटो एआई)

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