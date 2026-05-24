भारत-पाकिस्तान सीमा किसने खींची थी? जो शख्स कभी भारत नहीं आया, उसने कैसे खींच दी बॉर्डर लाइन?

दुनिया
ऋतु सिंह | May 24, 2026, 10:31 AM IST
1. इस शख्स ने भारत-पाक का बॉर्डर लाइन के लिए खींची थी काली रेखा
1947 में भारत के बंटवारे के दौरान एक ऐसी ही कहानी लिखी गई, जिसने न सिर्फ सीमाएं बदलीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. यह कहानी है सिरिल रेडक्लिफ और उनकी बनाई गई सीमा रेखा की. जी हां ये वहीं शख्स था जो कभी इंडिया नहीं आया और अपने देश में बैठे-बैठे ही भारत-पाक का बॉर्डर लाइन के लिए काली रेखा खींच दिया था. (फोटो एआई)
2.वो पांच हफ्ते जिन्होंने दो देशों का नक्शा बदल दिया
आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा दिखाई देती है, वह सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, बल्कि इतिहास के सबसे संवेदनशील फैसलों में से एक का परिणाम है.
इस पूरी प्रक्रिया को एक ब्रिटिश वकील Cyril Radcliffe को सिर्फ पांच हफ्तों में पूरा करना था. (फोटो एआई)
3.रेडक्लिफ भारत कभी आए ही नहीं आया था
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रेडक्लिफ भारत कभी आए ही नहीं आया था और उसे जमीन की वास्तविकता नहीं, बल्कि पुराने नक्शे और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर फैसला लेना था. आज के समय में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए बड़े फैसले कैसे लंबे समय तक असर छोड़ सकते हैं. (फोटो एआई)
4.जमीन से दूर बैठकर बना फैसला
रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए विशाल क्षेत्र और करोड़ों लोगों को दो हिस्सों में बांटना था. पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में आबादी मिली-जुली थी, जिससे सीमा तय करना और भी जटिल हो गया. लेकिन समय बहुत कम था. न जमीन का दौरा, न लोगों से बातचीत, सिर्फ कागजों पर काम. इसका सीधा असर यह हुआ कि कई गांव और परिवार तक दो हिस्सों में बंट गए, बिना किसी तैयारी के.यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल देने वाला मोड़ बन गया. (फोटो एआई)
5.रेखाओं ने नहीं, जिंदगियों ने झेला असर
15 अगस्त 1947 के आसपास जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब कुछ ही दिनों में नई सीमा की जानकारी सामने आई. इस रेखा ने पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों को अलग-अलग देशों में बांट दिया.इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है. लाखों लोग अपने घर छोड़कर नई सीमाओं के पार जाने को मजबूर हुए. (फोटो एआई)
6.परिवार बिछड़ गए, रिश्ते टूट गए और पहचान बदल गई
इस बंटवारे के बाद आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी जड़ें दोनों देशों में फैली हुई हैं, और यह विभाजन उनके जीवन में एक अधूरी कहानी की तरह मौजूद है. बंटवारे की सीमा उसने तय की जो असल में भारत को न समझता था, न जानता था और न ही सीमा तय करने की सही नियत थी. (फोटो एआई)
7.एक व्यक्ति का फैसला और उसका वैश्विक असर
रेडक्लिफ ने बाद में माना कि यह काम लगभग असंभव था. उन्होंने अपने बनाए गए नक्शे और नोट्स तक नष्ट कर दिए और किसी तरह का सम्मान या इनाम स्वीकार नहीं किया.लेकिन उनकी बनाई सीमा रेखा सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं रही. इसने कश्मीर, कच्छ और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय तक तनाव की नींव रख दी. आज भी यह सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील और सैन्य रूप से सक्रिय सीमाओं में से एक है. (फोटो एआई)
8.यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है
यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है. जब बड़े फैसले बिना जमीनी समझ और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाते हैं, तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है.आम लोगों के लिए इसका संदेश साफ है कि किसी भी बदलाव या निर्णय में वास्तविक स्थिति को समझना सबसे जरूरी होता है, चाहे वह राजनीति हो, नौकरी हो या जीवन के बड़े फैसले.
भारत-पाकिस्तान सीमा सिर्फ एक नक्शे की रेखा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की यादों, दर्द और बदलाव की कहानी है. रेडक्लिफ की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कागज पर खींची गई एक लाइन भी इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है. (फोटो एआई)
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