दुनिया का सबसे अजीब युद्धः गोला-बारूद नहीं, व्हिस्की से 38 साल तक लड़ते रहे 2 देश, चटपटी है कहानी

2 . 1973 Treaty Between Canada and Denmark

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1973 में Hans Island को लेकर हुई था समझौता

Hans Island कनाडा और डेनमार्क दोनों से ही करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसे में कानूनी तौर पर दोनों ही देश इस पर अपना दावा ठोक सकते थे. कनाडा ने पहले इस द्वीप पर दावा किया, जिसका डेनमार्क ने विरोध किया. 1973 में दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई. इस ट्रीटी के मुताबिक, द्वीप के एक छोर पर पानी की रेखा से कनाडा की सीमा शुरू होगी और दूसरे छोर पर डेनमार्क की सीमा शुरू होगी. Hans Island पर किसी का हक नहीं होगा. दोनों देशों ने बाद में इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया. फोटो- हंस आईलैंड, विकिमीडिया कॉमन्स