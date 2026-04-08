दुनिया का सबसे अजीब युद्धः गोला-बारूद नहीं, व्हिस्की से 38 साल तक लड़ते रहे 2 देश, चटपटी है कहानी

दुनिया
Kusum Lata | Apr 08, 2026, 07:51 AM IST
1.Canada and Denmark faught for Hans Island
Hans Island के लिए कनाडा और डेनमार्क के बीच हुई थी लड़ाई
यूनाइटेड नेशंस की रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर वेस्टर्न यूरोप की वेबसाइट के मुताबिक, कनाडा के एल्समियर आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में 1200 वर्ग मीटर का एक छोटा सा द्वीप है. इसका नाम Hans Island है. ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क की टेरिटरी है. यह द्वीप ग्रीनलैंड और एल्समियर द्वीप से लगभग बराबर दूरी पर स्थित है. कनाडा और डेनमार्क दोनों ही देश इस द्वीप पर अपना हक जताते थे. फोटो- AI Generated
2.1973 Treaty Between Canada and Denmark
1973 में Hans Island को लेकर हुई था समझौता
Hans Island कनाडा और डेनमार्क दोनों से ही करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसे में कानूनी तौर पर दोनों ही देश इस पर अपना दावा ठोक सकते थे. कनाडा ने पहले इस द्वीप पर दावा किया, जिसका डेनमार्क ने विरोध किया. 1973 में दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई. इस ट्रीटी के मुताबिक, द्वीप के एक छोर पर पानी की रेखा से कनाडा की सीमा शुरू होगी और दूसरे छोर पर डेनमार्क की सीमा शुरू होगी. Hans Island पर किसी का हक नहीं होगा. दोनों देशों ने बाद में इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया. फोटो- हंस आईलैंड, विकिमीडिया कॉमन्स
3.How Whiskey War Started
कैसे शुरू हुआ व्हिस्की वॉर
व्हिस्की वॉर शुरू हुआ 1984 में. तब कनाडा ने Island पर अपना झंडा फहराया और कनाडियन व्हिस्की की एक बोतल वहां पर रख दी. जवाब में डेनमार्क के ग्रीनलैंड अफेयर्स के मंत्री ने कनाडा के झंडे की जगह डेनमार्क का झंडा वहां लगाया. डैनिश श्नॉप्स की बोतल वहां रही और साथ में एक नोट छोड़ा- डेनमार्क के द्वीप में आपका स्वागत है. इसके बाद आने वाले कई साल तक दोनों देश इसी तरह Hans Island पर अपना हक जताते रहे. कोई गोली नहीं चली, कोई झड़प नहीं, बस व्हिस्की वॉर चलता रहा. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
4.How Whiskey War Ended
कैसे खत्म हुआ व्हिस्की वॉर?
साल 2005 में दोनों देशों ने माना कि Hans Island का स्थायी समाधान ज़रूरी है. Hans Island को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई. साल 2022 में दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे. तय हुआ कि आइलैंड का आधा हिस्सा डेनमार्क का होगा और आधा कनाडा का. जून, 2022 में कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉय और डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने मुलाकात की, समझौते पर साइन किया, व्हिस्की की बोतलें एक्सचेंज की और आधिकारिक तौर पर व्हिस्की वॉर को खत्म किया. फोटो- X/Jeppe Kofod
5.Importance of Whiskey war
क्यों महत्वपूर्ण है व्हिस्की वॉर?
दो देशों के बीच सीमा विवाद अक्सर हिंसक रूप ले लेते हैं. लेकिन डेनमार्क और कनाडा ने इस सीमा विवाद को शांति से सुझाया. दोनों देशों ने सालों अपना अधिकार भी जताया और इसमें कोई हिंसा भी नहीं हुई. दोनों देशों ने डिप्लोमैटिक बातचीत से शांतिपूर्वक इस लड़ाई को खत्म किया. दोनों देशों ने दुनिया को ये संदेश दिया कि हर लड़ाई बल से नहीं जीती जाती, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं. व्हिस्की वॉर को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है. फोटो- कैन्वा