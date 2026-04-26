दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 

दुनिया
ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 10:43 AM IST
1.दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर की पहचान
यह ऐतिहासिक शहर जेरिको (Jericho) माना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बसी हुई मानव बस्तियों में शामिल किया जाता है. इतिहासकारों के अनुसार यहां इंसानी जीवन के निशान लगभग 11000 साल पुराने पाए जाते हैं. यह वह दौर था जब धरती पर आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था और इंसान स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था. (फोटो एआई)
2.क्यों यह शहर आज भी चर्चा में रहता है?
जेरिको सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह इंसानी सभ्यता के विकास की जीवित कहानी है. यहां से मिले अवशेष बताते हैं कि इंसान ने सबसे पहले खेती, बसावट और सामुदायिक जीवन की शुरुआत कैसे की. यानी यह शहर हमें दिखाता है कि आधुनिक जीवन की नींव कितनी गहरी और पुरानी है. (फोटो एआई)
3.हजारों साल पुराना जीवन आज भी क्यों मायने रखता है
आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां शहर पल भर में बदल जाते हैं, वहां जेरिको जैसे स्थान हमें स्थिरता का मतलब समझाते हैं. यह जगह बताती है कि इंसान हमेशा से संघर्ष, बदलाव और विकास के बीच अपनी जड़ें बनाए रखने की कोशिश करता आया है. यह इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन को समझने की एक खिड़की है. (फोटो एआई)
4.आम लोगों के लिए यह कहानी क्यों जरूरी है
यह सिर्फ पुरानी सभ्यता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से भी जुड़ी है. जब हम अपने शहरों, घरों और संस्कृति को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर समाज का एक लंबा इतिहास होता है. यह हमें यह भी सिखाता है कि स्थिरता और विकास दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. (फोटो एआई)
5.एक छुपा हुआ पहलू जो कम लोग जानते हैं
जेरिको जैसे प्राचीन शहर सिर्फ इतिहास नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इंसान ने पर्यावरण और संसाधनों के साथ कैसे संतुलन बनाया था. यही कारण है कि आज के शहरी विकास और जलवायु चुनौतियों के समय में ऐसे शहरों का अध्ययन और भी जरूरी हो जाता है. (फोटो एआई)
6.जेरिको सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि...
जेरिको सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी धड़कन है.यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज की दुनिया हजारों साल की मेहनत और विकास का नतीजा है. (फोटो एआई)
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