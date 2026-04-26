दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 

3 . हजारों साल पुराना जीवन आज भी क्यों मायने रखता है

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आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां शहर पल भर में बदल जाते हैं, वहां जेरिको जैसे स्थान हमें स्थिरता का मतलब समझाते हैं. यह जगह बताती है कि इंसान हमेशा से संघर्ष, बदलाव और विकास के बीच अपनी जड़ें बनाए रखने की कोशिश करता आया है. यह इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन को समझने की एक खिड़की है. (फोटो एआई)

