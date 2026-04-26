FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें

वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हमला नाकाम, हमलावर गिरफ्तार, ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हमला नाकाम, हमलावर गिरफ्तार, ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 

दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर

HomePhotos

दुनिया

दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 

क्या कोई शहर इतना पुराना हो सकता है कि वहां इंसानी बसावट 11 हजार साल से लगातार चल रही हो?जहां इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि हर गली और दीवार में सांस लेता हो? यह कहानी एक ऐसे शहर की है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित बस्तियों में गिना जाता है.

ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 10:43 AM IST

1.दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर की पहचान

दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर की पहचान
1

यह ऐतिहासिक शहर जेरिको (Jericho) माना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बसी हुई मानव बस्तियों में शामिल किया जाता है. इतिहासकारों के अनुसार यहां इंसानी जीवन के निशान लगभग 11000 साल पुराने पाए जाते हैं. यह वह दौर था जब धरती पर आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था और इंसान स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था. (फोटो एआई)
 

Advertisement

2.क्यों यह शहर आज भी चर्चा में रहता है?

क्यों यह शहर आज भी चर्चा में रहता है?
2

जेरिको सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह इंसानी सभ्यता के विकास की जीवित कहानी है. यहां से मिले अवशेष बताते हैं कि इंसान ने सबसे पहले खेती, बसावट और सामुदायिक जीवन की शुरुआत कैसे की. यानी यह शहर हमें दिखाता है कि आधुनिक जीवन की नींव कितनी गहरी और पुरानी है.  (फोटो एआई)
 

3.हजारों साल पुराना जीवन आज भी क्यों मायने रखता है

हजारों साल पुराना जीवन आज भी क्यों मायने रखता है
3

आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां शहर पल भर में बदल जाते हैं, वहां जेरिको जैसे स्थान हमें स्थिरता का मतलब समझाते हैं. यह जगह बताती है कि इंसान हमेशा से संघर्ष, बदलाव और विकास के बीच अपनी जड़ें बनाए रखने की कोशिश करता आया है. यह इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन को समझने की एक खिड़की है.  (फोटो एआई)
 

4.आम लोगों के लिए यह कहानी क्यों जरूरी है

आम लोगों के लिए यह कहानी क्यों जरूरी है
4

यह सिर्फ पुरानी सभ्यता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से भी जुड़ी है. जब हम अपने शहरों, घरों और संस्कृति को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर समाज का एक लंबा इतिहास होता है. यह हमें यह भी सिखाता है कि स्थिरता और विकास दोनों साथ-साथ चल सकते हैं.  (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.एक छुपा हुआ पहलू जो कम लोग जानते हैं

एक छुपा हुआ पहलू जो कम लोग जानते हैं
5

जेरिको जैसे प्राचीन शहर सिर्फ इतिहास नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इंसान ने पर्यावरण और संसाधनों के साथ कैसे संतुलन बनाया था. यही कारण है कि आज के शहरी विकास और जलवायु चुनौतियों के समय में ऐसे शहरों का अध्ययन और भी जरूरी हो जाता है.  (फोटो एआई)
 

6.जेरिको सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि...

जेरिको सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि...
6

जेरिको सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी धड़कन है.यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज की दुनिया हजारों साल की मेहनत और विकास का नतीजा है.  (फोटो एआई)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत
दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 
दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर
6 साल से कम उम्र के बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनाना चाहिए? वरना जीवन भर पछताते रहेंगे
6 साल से कम उम्र के बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनाना चाहिए? वरना जीवन भर पछताते रहेंगे
वॉशिंगटन होटल में फायरिंग के बीच टेबल के नीचे छिपे ट्रंप, बुरी तरह घबराईं मेलानिया, तस्वीरों में देखें हमले का खौफनाक मंजर
वॉशिंगटन होटल में फायरिंग के बीच टेबल के नीचे छिपे ट्रंप, बुरी तरह घबराईं मेलानिया, तस्वीरों में देखें हमले का खौफनाक मंजर
MORE
Advertisement
धर्म
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement