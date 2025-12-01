पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

दुनिया
रईश खान | Dec 01, 2025, 10:56 PM IST
1.अदियाला जेल में किसे रखा जाता है बंद?
इस जेल का नाम अदियाला जेल है, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है. इस जेल में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और हाई-प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है. जिनमें आतंकवादी, चरमपंथी, विदेश अपराधी, मौत की सजा पाए कैदी और राजनीतिक संघर्ष का शिकार बने नेता भी शामिल होते हैं.
2.1979 का वो काला इतिहास
पाकिस्तान की यह वही जेल है, जहां 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया था. इसके बाद कैदी इस जेल में जाने से कांपते थे. जनरल जिया-उल-हक के राज में इस जेल में इतना टॉर्चर किया जाता कि कैदी मौत आना ही बेहतर समझते.
3.कैदियों को दी जाती थीं यातनाएं
जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद 1980 और 1990 के दशक में अदियाला जेल में कई हाई-प्रोफाइल कैदियों फंदे पर लटकाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कैदियों को अंदर-अंदर इस तरह यातनाएं दी गईं कि उनकी वहीं मौत हो गई थी.
4.आजादी से पहले क्या था इस जेल का नाम?
इस जेल का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1905 में हुआ था, उस दौरान पाकिस्तान, भारत का हिस्सा था, तब इसका नाम रावलपिंडी जेल था. 1947 में पाकिस्तान अलग मुल्क बनने का बाद इसका नाम बदलकर अदियाला जेल रख दिया गया.
5.इमरान खान इस जेल में बंद
हालांकि, अब अदियाला जेल को पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है. मौजूदा समय में इसमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बंद हैं. जिनकी जेल के अंदर हत्या की अफवाएं उड़ रही हैं.
6.भारत की कौन सी जेल है खतरनाक?
वहीं, अगर भारत की बात करें तो सबसे खतरनाक जेल अंडमान निकोबार में हैं. जिसका नाम सेल्यूलर जेल है. इसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है. यह जेल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है. आजादी से पहले इस जेल में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था.