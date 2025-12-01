पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

6 . भारत की कौन सी जेल है खतरनाक?

6

वहीं, अगर भारत की बात करें तो सबसे खतरनाक जेल अंडमान निकोबार में हैं. जिसका नाम सेल्यूलर जेल है. इसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है. यह जेल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है. आजादी से पहले इस जेल में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था.