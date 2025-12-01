FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग  

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग

Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

HomePhotos

दुनिया

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

जेल का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छे की रूह कांप जाती है. अपराध करने वाले लोगों को सजा के तौर पर इनमें बंद किया जाता है. दुनियाभर में ऐसी कई जेलें हैं, जो अपराधियों के लिए नर्क मानी जाती हैं. आज हम पाकिस्तान की ऐसी ही एक जेल के बारे में बताएंगे.

रईश खान | Dec 01, 2025, 10:56 PM IST

1.अदियाला जेल में किसे रखा जाता है बंद?

अदियाला जेल में किसे रखा जाता है बंद?
1

इस जेल का नाम अदियाला जेल है, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है. इस जेल में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और हाई-प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है. जिनमें आतंकवादी, चरमपंथी, विदेश अपराधी, मौत की सजा पाए कैदी और राजनीतिक संघर्ष का शिकार बने नेता भी शामिल होते हैं.

Advertisement

2.1979 का वो काला इतिहास

1979 का वो काला इतिहास
2

पाकिस्तान की यह वही जेल है, जहां 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया था. इसके बाद कैदी इस जेल में जाने से कांपते थे. जनरल जिया-उल-हक के राज में इस जेल में इतना टॉर्चर किया जाता कि कैदी मौत आना ही बेहतर समझते.

3.कैदियों को दी जाती थीं यातनाएं

कैदियों को दी जाती थीं यातनाएं
3

जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद 1980 और 1990 के दशक में अदियाला जेल में कई हाई-प्रोफाइल कैदियों फंदे पर लटकाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कैदियों को अंदर-अंदर इस तरह यातनाएं दी गईं कि उनकी वहीं मौत हो गई थी.

4.आजादी से पहले क्या था इस जेल का नाम?

आजादी से पहले क्या था इस जेल का नाम?
4

इस जेल का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1905 में हुआ था, उस दौरान पाकिस्तान, भारत का हिस्सा था, तब इसका नाम रावलपिंडी जेल था. 1947 में पाकिस्तान अलग मुल्क बनने का बाद इसका नाम बदलकर अदियाला जेल रख दिया गया.

TRENDING NOW

5.इमरान खान इस जेल में बंद

इमरान खान इस जेल में बंद
5

हालांकि, अब अदियाला जेल को पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है. मौजूदा समय में इसमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बंद हैं. जिनकी जेल के अंदर हत्या की अफवाएं उड़ रही हैं.

6.भारत की कौन सी जेल है खतरनाक?

भारत की कौन सी जेल है खतरनाक?
6

वहीं, अगर भारत की बात करें तो सबसे खतरनाक जेल अंडमान निकोबार में हैं. जिसका नाम सेल्यूलर जेल है. इसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है. यह जेल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है. आजादी से पहले इस जेल में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement