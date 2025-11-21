FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

दुनिया

इस देश ने 200 साल से नहीं लड़ा एक भी युद्ध, सीमा पर हमेशा रहती है शांति

आज के समय में दुनिया का हर देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है. कई देश तो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर देते है. ऐसे में हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे है जिसने 200 सालों से भी युद्ध नहीं लड़ा है.

सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 07:29 AM IST

1.स्वीडन

स्वीडन
1

इस देश का नाम स्वीडन है, जिसने 1814 से अब तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा है. यानी कि इस देश के पास पूरे 210 सालों से शांति का रिकॉर्ड है. 

2.1814 में हुआ था युद्ध

1814 में हुआ था युद्ध
2

1814 में स्वीडन और नॉर्वे के बीच छोटा-सा युद्ध हुआ, जो सिर्फ दो हफ्ते चला. उसके बाद दोनों देशों ने शांतिपूर्ण संघ बना लिया (जो 1905 तक चला). 

3.सीमा पर शांति

सीमा पर शांति
3

19वीं सदी के अंत तक स्वीडन को दुनिया “शांतिप्रिय आवाज़” के रूप में मानने लगी थी. इस देश की सीमाओं पर आज भी शांति बनी हुई है कहीं से भी बम धमाकों या फिर फायरिंग की आवज तक नहीं आती.

4.उत्तरी यूरोप

उत्तरी यूरोप
4

ये देश उत्तरी यूरोप में होने के कारण  चारों तरफ प्राकृतिक बफर (समुद्र और पहाड़) थे. इसी वजह से आक्रमण की संभावना भी बिल्कुल कम रही. 

5.कहां लगाया जाता है पैसा

कहां लगाया जाता है पैसा
5

युद्ध के बजाय स्वीडन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और कल्याणकारी राज्य पर पैसा लगाया. नतीजा? आज वह दुनिया के सबसे खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध देशों में से एक है.

 

