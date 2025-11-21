इस देश ने 200 साल से नहीं लड़ा एक भी युद्ध, सीमा पर हमेशा रहती है शांति

आतंकी डॉक्टर आदिल आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था , सहारनपुर में नेटवर्क बनाने की कोशिश, लोगों को गुमराह करता था आतंकी आदिल, | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर आदिल की साजिश का खुलासा, आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था आदिल | आतंकी शाहीन और परवेज बैंक की जांच में बड़ा खुलासा, खातों से कई बार छोटे-बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर, 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन | आतंकी शाहीन और परवेज बैंक की जांच में बड़ा खुलासा, खातों से कई बार छोटे-बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर, 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन
दुनिया
सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 07:29 AM IST
1.स्वीडन
इस देश का नाम स्वीडन है, जिसने 1814 से अब तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा है. यानी कि इस देश के पास पूरे 210 सालों से शांति का रिकॉर्ड है.
2.1814 में हुआ था युद्ध
1814 में स्वीडन और नॉर्वे के बीच छोटा-सा युद्ध हुआ, जो सिर्फ दो हफ्ते चला. उसके बाद दोनों देशों ने शांतिपूर्ण संघ बना लिया (जो 1905 तक चला).
3.सीमा पर शांति
19वीं सदी के अंत तक स्वीडन को दुनिया “शांतिप्रिय आवाज़” के रूप में मानने लगी थी. इस देश की सीमाओं पर आज भी शांति बनी हुई है कहीं से भी बम धमाकों या फिर फायरिंग की आवज तक नहीं आती.
4.उत्तरी यूरोप
ये देश उत्तरी यूरोप में होने के कारण चारों तरफ प्राकृतिक बफर (समुद्र और पहाड़) थे. इसी वजह से आक्रमण की संभावना भी बिल्कुल कम रही.
5.कहां लगाया जाता है पैसा
युद्ध के बजाय स्वीडन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और कल्याणकारी राज्य पर पैसा लगाया. नतीजा? आज वह दुनिया के सबसे खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध देशों में से एक है.