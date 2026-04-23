पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...

3 . कौन सा देश है सबसे आगे?

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OECD, UNESCO और विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, अगर हम प्रति छात्र खर्च की बात करें, तो लक्समबर्ग दुनिया में सबसे आगे है. यह छोटा सा देश अपने हर एक छात्र पर साल भर में करीब 20,000 डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर देता है. इसके पीछे की वजह यह है कि लक्समबर्ग की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और वहां की आबादी कम है, इसलिए वे अपने हर नागरिक को विश्व स्तरीय शिक्षा दे पाते हैं.