पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...

दुनिया
Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 05:28 PM IST
1.पढ़ाई-लिखाई पर सबसे ज्यादा पैसा कौन कर रहा खर्च?
जब बात बेहतर भविष्य की आती है, तो सबसे पहला नाम शिक्षा का आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का कौन सा देश अपने बच्चों और युवाओं की पढ़ाई-लिखाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है? हम अक्सर सोचते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन जैसे अमीर देश इस लिस्ट में टॉप पर होंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है और काफी दिलचस्प भी.
2.पैसा खर्च करने के दो तरीके
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिक्षा पर खर्च को दो तरह से मापा जाता है. पहला तरीका है कि सरकार अपनी कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर लगा रही है. दूसरा तरीका है कि प्रति छात्र कितना खर्च किया जा रहा है. ये दोनों ही आंकड़े अलग-अलग कहानी बयां करते हैं.
3.कौन सा देश है सबसे आगे?
OECD, UNESCO और विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, अगर हम प्रति छात्र खर्च की बात करें, तो लक्समबर्ग दुनिया में सबसे आगे है. यह छोटा सा देश अपने हर एक छात्र पर साल भर में करीब 20,000 डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर देता है. इसके पीछे की वजह यह है कि लक्समबर्ग की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और वहां की आबादी कम है, इसलिए वे अपने हर नागरिक को विश्व स्तरीय शिक्षा दे पाते हैं.
4.जीडीपी प्रतिशत में छोटे देश हैं सबसे आगे
वहीं अगर हम जीडीपी के प्रतिशत की बात करें, तो किरिबाती, तुवालु, वानुअतु, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देश बाजी मार ले जाते हैं. ये देश अपनी कुल कमाई का करीब 7 से 14 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च करते हैं. इनका मानना है कि अगर नागरिक शिक्षित होंगे, तो देश का विकास अपने आप होगा.
5.अमेरिका और अन्य विकसित देशों का हाल
अब अगर हम कुल रकम की बात करें तो अमेरिका कुल रकम के मामले में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन अपनी विशाल जीडीपी के अनुपात में वह नॉर्वे जैसे देशों से पीछे रह जाता है. अमेरिका में उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत महंगी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा छात्रों को खुद चुकाना पड़ता है.
6.क्या कह रहे हैं आंकड़े?
2024 में अमेरिका ने शिक्षा पर $1.353 ट्रिलियन खर्च किए, जो दुनिया में सबसे अधिक है. हालांकि, प्रति छात्र निवेश के मामले में लक्जमबर्ग सबसे आगे है. वहीं, अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा (14.2%) शिक्षा को समर्पित करने वाला देश किरिबाती है.
7.चीन भी दौड़ में प्रमुखता से शामिल
आंकड़ों से पता चलता है कि जहां अमीर देश प्रति बच्चा $11,413 खर्च कर रहे हैं, वहीं गरीब देशों में यह निवेश केवल $55 तक सीमित है. चीन भी $906 बिलियन के खर्च के साथ इस दौड़ में प्रमुखता से शामिल है.
8.भारत की स्थिति क्या है?
भारत की बात करें तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग $15.3 बिलियन आवंटित किए थे, लेकिन वास्तविक निवेश इससे कहीं अधिक है क्योंकि भारत में शिक्षा के कुल खर्च का 75-80% हिस्सा राज्य सरकारें वहन करती हैं.
9.क्या ज्यादा पैसा मतलब बेहतर शिक्षा?
जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में सरकार का जोर इस बात पर होता है कि शिक्षा सभी के लिए मुफ्त या बहुत सस्ती हो. यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है. आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च कर देने से पढ़ाई का स्तर सुधर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है.
10.कुछ देशों का फोकस पैसे से ज्यादा पढ़ाई पर
उदाहरण के लिए, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश लक्समबर्ग के मुकाबले कम खर्च करते हैं, लेकिन जब 'पिसा' जैसे ग्लोबल टेस्ट की बारी आती है, तो इन देशों के छात्र मैथ्स और साइंस में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं. इन देशों का फोकस कितना पैसा खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा कैसी पढ़ाई हो रही है, उस पर होता है.
11.एशियाई देशों का उभरता चेहरा
चीन और भारत जैसे देश पिछले कुछ दशकों में शिक्षा पर अपने खर्च को तेजी से बढ़ा रहे हैं. हालांकि, आबादी बहुत ज्यादा होने के कारण प्रति छात्र खर्च अभी भी विकसित देशों के मुकाबले कम है, लेकिन कुल निवेश के मामले में ये देश अब दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं.
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