नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम

अंतर्राष्ट्रीय खबरें
रईश खान | Sep 11, 2025, 05:25 PM IST
1.नेपाल में Gen-Z का आक्रोश
नेपाल में इस समय सियासी भूचाल मचा हुआ है. भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित Gen-Z ने केपी शर्मा ओली सरकार का तख्तापलट कर दिया है. प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देखकर देश छोड़कर भागना पड़ा है. ओली किस देश में जाकर छिप गए हैं, इसका अभी पता नहीं चला है. लेकिन इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के किन देशों में आवाजाही कर सकते हैं?
2.कितने देशों में वीजा फ्री?
रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के लोग सितंबर 2025 तक लगभग 38 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं. जिनमें कुछ देशों में वीजा-ऑन अराइवल या ETA की सुविधा भी है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, नेपाल का पासपोर्ट दुनिया के 98वें स्थान पर है.
3.भारत में एंट्री के लिए नेपाली लोगों को चाहिए ये कागजात
भारत और भूटान समेत कई देश ऐसे हैं, जहां नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के आवाजाही कर सकते हैं. बॉर्डर पर उन्हें पहचान के लिए सिर्फ किसी वैध पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र या वोटर आईकार्ड दिखाने की आवश्यकता होती है.
4.भारत के किन राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा
भारत का 1,751 किलोमीटर का एरिया नेपाल से लगता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं. नेपाल और भारत के नागिरकों का बिना पासपोर्ट-वीजा के आवाजाही साल 1950 में शांति और मैत्री संधि में तय की गई थी.
5.इन देशों में बगैर वीजा के आवाजाही
इसके अलावा डोमिनिका, मेडागास्कर और सेशेल्स जैसी ईस्ट अफ्रीकी देशों में भी नेपाल के लोगों के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है. Seychelles हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक Islands राष्ट्र है.