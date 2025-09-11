नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम

1 . नेपाल में Gen-Z का आक्रोश

1

नेपाल में इस समय सियासी भूचाल मचा हुआ है. भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित Gen-Z ने केपी शर्मा ओली सरकार का तख्तापलट कर दिया है. प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देखकर देश छोड़कर भागना पड़ा है. ओली किस देश में जाकर छिप गए हैं, इसका अभी पता नहीं चला है. लेकिन इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के किन देशों में आवाजाही कर सकते हैं?