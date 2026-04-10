US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

5 . लॉस एंजिल्स में फेमस ईरानी रेस्टोरेंट

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रिपोर्ट के मुताबिक, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ी संख्या में ईरान के लोग अमेरिका के इस इलाके में आकर बस गए थे. इनमें अधिकतर तेहरान के रहने वाले लोग हैं. इस वजह से 'तेहरान' और 'लॉस एंजिल्स' को मिलाकर इस इलाके को 'तेहरान एंजिल्स' (Tehrangeles) के नाम से जाना जाता है. इस इलाके में कई फेमस रेस्टोरेंट हैं, जो पारंपरिक ईरानी स्वाद के लिए जाने जाते हैं. इनमें कबाब, चेरी राइस, फारसी ब्रेड, पनीर और मिठाइयां शामिल हैं. (फोटो: AI)