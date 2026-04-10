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US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

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US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

Tehrangeles: अमेरिका के लॉस एंजिल्स में स्थित एक प्रसिद्ध इलाका है, जहां ईरानी मूल के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. इस इलाके को 'लिटिल ईरान' या 'तेहरान एंजिल्स' के नाम से भी जाना जाता है.

रईश खान | Apr 10, 2026, 11:25 PM IST

1.ईरान-US की शांति वार्ता पर मंडराया खतरा

ईरान-US की शांति वार्ता पर मंडराया खतरा
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अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शनिवार को होने वाली शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा गए हैं. मीटिंग से ऐन पहले ईरान ने दो नई शर्तें रख दी हैं. ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने कहा कि लेबनान में तत्काल रूप से सीजफायर लागू हो और ईरान के सीज किए गए फंड्स को तुरंत रिलीज किया जाए, तभी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

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2.अमेरिका में मौजूद है 'लिटिल ईरान'

अमेरिका में मौजूद है 'लिटिल ईरान'
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ईरान की इन शर्तों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो हफ्ते के युद्धविराम का ऐलान किया है. अगर यह युद्ध फिर से शुरू हो गया तो दुनिया में भारी आर्थिक संकट मंडरा सकता है. इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा.  इस बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका में भी एक 'लिटिल ईरान' बसता है. जहां आपको तेहरान की झलक देखने को मिलेगी.

3.अमेरिका की इस जगह को कहते हैं 'तेहरान एंजिल्स'

अमेरिका की इस जगह को कहते हैं 'तेहरान एंजिल्स'
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दरअसल, अमेरिका के लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में एक प्रसिद्ध इलाका है, जहां तेहरान मूल के लोग भारी संख्या में रहते हैं. इस इलाके को 'तेहरान एंजिल्स' (Tehrangeles) के नाम से जाना जाता है. इसे 'लिटिल ईरान' या 'लिटिल पर्सिया' भी कहते हैं. (फोटो: AI)

4.US में कितनी है ईरान के लोगों की संख्या?

US में कितनी है ईरान के लोगों की संख्या?
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US सेंसस ब्यूरो के 2023 के डेटा के अनुसार, लॉस एंजिल्स में ईरानी मूल के 216,878 लोग रहते हैं. इनमें खासकर वेस्टवुड (Westwood) बुलेवार्ड में सबसे ज्यादा संख्या है. यह इलाका ईरानी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फारसी संस्कृति के लिए जाना जाता है. (फोटो: AI)

TRENDING NOW

5.लॉस एंजिल्स में फेमस ईरानी रेस्टोरेंट

लॉस एंजिल्स में फेमस ईरानी रेस्टोरेंट
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रिपोर्ट के मुताबिक, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ी संख्या में ईरान के लोग अमेरिका के इस इलाके में आकर बस गए थे. इनमें अधिकतर तेहरान के रहने वाले लोग हैं. इस वजह से 'तेहरान' और 'लॉस एंजिल्स' को मिलाकर इस इलाके को  'तेहरान एंजिल्स' (Tehrangeles) के नाम से जाना जाता है. इस इलाके में कई फेमस रेस्टोरेंट हैं, जो पारंपरिक ईरानी स्वाद के लिए जाने जाते हैं. इनमें कबाब, चेरी राइस, फारसी ब्रेड, पनीर और मिठाइयां शामिल हैं. (फोटो: AI)

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