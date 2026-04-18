दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहां है? कौड़ियों के भाव में मिलते हैं सभी सामान! घूमने को 10 दिन भी कम पड़ेंगे

5 . कौड़ियों के दाम मिलता है हर सामान

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पूरी दुनिया में मिलने वाला चीनी सामान Yiwu मार्केट से आता है. कोई भी सामान ग्राहक को बेचने से पहले सेलर्स उसमें अपना खर्च और मार्जिन ऐड करते हैं, इसके बाद भी पूरी दुनिया में चीनी सामान सबसे सस्ता मिलता है. ऐसे में सोचिए कि जो सामान आपको 20-50 रुपये में मिल जाता है वो असल में Yiwu मार्केट में कितना सस्ता मिलता होगा?