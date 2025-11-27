FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रायसेनः रेप के आरोपी सलमान पर 30 हजार का इनाम, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 15 टीमें गठित की, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तलाश में जुटे | जम्मू- माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन के खिलाफ बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी | छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट कल्पना भागवत के खाते में पाकिस्तान से आ रहा था पैसा, घर से 19 करोड़ का चेक और संदिग्ध सर्टिफिकेट मिले, विदेशी नंबरों से संपर्क और अफगान नेटवर्क से चैट भी पुलिस को मिली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सिर्फ आवाज नहीं, सांस की नली में रुकावट का संकेत देते हैं खर्राटे, इन आसान उपाय से पा सकते हैं छुटकारा

सिर्फ आवाज नहीं, सांस की नली में रुकावट का संकेत देते हैं खर्राटे, इन आसान उपाय से पा सकते हैं छुटकारा

'मेरे पास उन खास पलों को फिर से..' Hema Malini को सताई धर्मेंद्र की याद, निधन के 3 दिन बाद किया इमोशनल पोस्ट

'मेरे पास उन खास पलों को फिर से..' Hema Malini को सताई धर्मेंद्र की याद, निधन के 3 दिन बाद किया इमोशनल पोस्ट

फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?

क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?

Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?

Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?

HomePhotos

दुनिया

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

White House History: व्हाइट हाउस को सबसे पहले चूने के सफेदी से सफेद किया गया था, जिसका उद्देश्य छिद्रपूर्ण पत्थर को ठंड से बचाना था. इस इमारत को सफेद रंग क्यों दिया गया, आइए हम आपको इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण बताते हैं.

Pragya Bharti | Nov 27, 2025, 11:55 AM IST

1.White House History

White House History
1

दुनिया के सबसे शक्तिशाली घर, अमेरिका के व्हाइट हाउस का नाम उसके सफेद रंग के कारण पड़ा. हालांकि, इस इमारत को सफेद रंग क्यों दिया गया, इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कारण है. कई लोगों का मानना है कि इसे 1814 में ब्रिटिश सेना द्वारा लगाई गई आग के निशानों को छिपाने के लिए सफेद रंग से रंगा गया था, लेकिन यह महज़ एक मिथक है.
 

Advertisement

2.क्यों है व्हाइट हाउस सफेद?

क्यों है व्हाइट हाउस सफेद?
2

व्हाइट हाउस के सफेद होने की वजह पूरी तरह से वास्तुशिल्प और संरक्षण से जुड़ी है. जब यह इमारत बनकर तैयार हुई थी, तब इसके निर्माण में उपयोग किए गए छिद्रपूर्ण पत्थर को कठोर मौसम से बचाना जरूरी था.
 

3.दीवारों को बचाने के लिए पहला सफेदी

दीवारों को बचाने के लिए पहला सफेदी
3

व्हाइट हाउस की दीवारों को सबसे पहले सफेद रंग से 1798 में रंगा गया था. उस समय, यह सफेद रंग नहीं, बल्कि चूना-आधारित सफेदी थी, जिसे इमारत पर लगाया गया था.
 

4.पत्थर को जमने से बचाने का उद्देश्य

पत्थर को जमने से बचाने का उद्देश्य
4

चूने के सफेदी का मुख्य उद्देश्य इमारत के पत्थरों को खराब होने से बचाना था. यह सफेदी विशेष रूप से ठंड के मौसम में पत्थरों को जमने और टूटने से बचाने के लिए लगाई गई थी. यह एक प्रकार की प्राथमिक सुरक्षात्मक परत थी.
 

TRENDING NOW

5.1814 की आग से क्या संबंध है?

1814 की आग से क्या संबंध है?
5

इतिहासकारों के अनुसार, इस इमारत को सफेद रंग देने का 1814 में ब्रिटिश सेना द्वारा लगाई गई आग से हुए नुकसान को छिपाने से कोई लेना-देना नहीं है. सफेदी आग लगने की घटना से 16 साल पहले ही हो चुकी थी. आग के बाद इमारत के जले हुए हिस्सों की मरम्मत के बाद भी, बाद में इसे फिर से सफेद ही रखा गया.
 

6.व्हाइट हाउस में कब हुआ था स्थायी सफेद पेंट

व्हाइट हाउस में कब हुआ था स्थायी सफेद पेंट
6

शुरुआत में लगाई गई चूने की सफेदी को समय-समय पर ताज़ा किया जाता था, क्योंकि इसे मौसम के साथ हल्का होना था. हालांकि, 1818 में, इमारत को आखिरकार सफेद लेड पेंट से रंग दिया गया. यह एक स्थायी पेंट था, जिसने इसे वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं.
 

7.'व्हाइट हाउस' नाम कब पड़ा?

'व्हाइट हाउस' नाम कब पड़ा?
7

यह नाम आधिकारिक तौर पर दिए जाने से पहले ही, यह इमारत दशकों से अनौपचारिक रूप से "द व्हाइट हाउस" के नाम से लोकप्रिय थी. 1812 में ही, इस इमारत को आमतौर पर "व्हाइट हाउस" कहा जाने लगा था, जैसा कि तत्कालीन पत्रों में इसका उल्लेख मिलता है.
इस लोकप्रिय उपनाम को आधिकारिक पहचान तब मिली जब अक्टूबर 1901 में, तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक तौर पर इस भवन को "द व्हाइट हाउस" नाम दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
MORE
Advertisement