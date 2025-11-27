क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

7 . 'व्हाइट हाउस' नाम कब पड़ा?

यह नाम आधिकारिक तौर पर दिए जाने से पहले ही, यह इमारत दशकों से अनौपचारिक रूप से "द व्हाइट हाउस" के नाम से लोकप्रिय थी. 1812 में ही, इस इमारत को आमतौर पर "व्हाइट हाउस" कहा जाने लगा था, जैसा कि तत्कालीन पत्रों में इसका उल्लेख मिलता है.

इस लोकप्रिय उपनाम को आधिकारिक पहचान तब मिली जब अक्टूबर 1901 में, तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक तौर पर इस भवन को "द व्हाइट हाउस" नाम दिया.

