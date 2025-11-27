क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

रायसेनः रेप के आरोपी सलमान पर 30 हजार का इनाम, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 15 टीमें गठित की, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तलाश में जुटे | जम्मू- माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन के खिलाफ बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी | छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट कल्पना भागवत के खाते में पाकिस्तान से आ रहा था पैसा, घर से 19 करोड़ का चेक और संदिग्ध सर्टिफिकेट मिले, विदेशी नंबरों से संपर्क और अफगान नेटवर्क से चैट भी पुलिस को मिली
Pragya Bharti | Nov 27, 2025, 11:55 AM IST
1.White House History
दुनिया के सबसे शक्तिशाली घर, अमेरिका के व्हाइट हाउस का नाम उसके सफेद रंग के कारण पड़ा. हालांकि, इस इमारत को सफेद रंग क्यों दिया गया, इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कारण है. कई लोगों का मानना है कि इसे 1814 में ब्रिटिश सेना द्वारा लगाई गई आग के निशानों को छिपाने के लिए सफेद रंग से रंगा गया था, लेकिन यह महज़ एक मिथक है.
2.क्यों है व्हाइट हाउस सफेद?
व्हाइट हाउस के सफेद होने की वजह पूरी तरह से वास्तुशिल्प और संरक्षण से जुड़ी है. जब यह इमारत बनकर तैयार हुई थी, तब इसके निर्माण में उपयोग किए गए छिद्रपूर्ण पत्थर को कठोर मौसम से बचाना जरूरी था.
3.दीवारों को बचाने के लिए पहला सफेदी
व्हाइट हाउस की दीवारों को सबसे पहले सफेद रंग से 1798 में रंगा गया था. उस समय, यह सफेद रंग नहीं, बल्कि चूना-आधारित सफेदी थी, जिसे इमारत पर लगाया गया था.
4.पत्थर को जमने से बचाने का उद्देश्य
चूने के सफेदी का मुख्य उद्देश्य इमारत के पत्थरों को खराब होने से बचाना था. यह सफेदी विशेष रूप से ठंड के मौसम में पत्थरों को जमने और टूटने से बचाने के लिए लगाई गई थी. यह एक प्रकार की प्राथमिक सुरक्षात्मक परत थी.
5.1814 की आग से क्या संबंध है?
इतिहासकारों के अनुसार, इस इमारत को सफेद रंग देने का 1814 में ब्रिटिश सेना द्वारा लगाई गई आग से हुए नुकसान को छिपाने से कोई लेना-देना नहीं है. सफेदी आग लगने की घटना से 16 साल पहले ही हो चुकी थी. आग के बाद इमारत के जले हुए हिस्सों की मरम्मत के बाद भी, बाद में इसे फिर से सफेद ही रखा गया.
6.व्हाइट हाउस में कब हुआ था स्थायी सफेद पेंट
शुरुआत में लगाई गई चूने की सफेदी को समय-समय पर ताज़ा किया जाता था, क्योंकि इसे मौसम के साथ हल्का होना था. हालांकि, 1818 में, इमारत को आखिरकार सफेद लेड पेंट से रंग दिया गया. यह एक स्थायी पेंट था, जिसने इसे वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं.
7.'व्हाइट हाउस' नाम कब पड़ा?
यह नाम आधिकारिक तौर पर दिए जाने से पहले ही, यह इमारत दशकों से अनौपचारिक रूप से "द व्हाइट हाउस" के नाम से लोकप्रिय थी. 1812 में ही, इस इमारत को आमतौर पर "व्हाइट हाउस" कहा जाने लगा था, जैसा कि तत्कालीन पत्रों में इसका उल्लेख मिलता है.
इस लोकप्रिय उपनाम को आधिकारिक पहचान तब मिली जब अक्टूबर 1901 में, तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक तौर पर इस भवन को "द व्हाइट हाउस" नाम दिया.
