FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Aaj ka Mausam: गर्मी, बारिश और आंधी का डबल अटैक! जानिए आज आपके शहर का मौसम बिगाड़ेगा प्लान या देगा राहत

गर्मी, बारिश और आंधी का डबल अटैक! जानिए आज आपके शहर का मौसम बिगाड़ेगा प्लान या देगा राहत

Today Horoscope 11 May: मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?

दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?

एक ट्रेन की उम्र कितनी होती है? जानिए रिटायर होने के बाद उसके डिब्बे और इंजन कहां जाते हैं

एक ट्रेन की उम्र कितनी होती है? जानिए रिटायर होने के बाद उसके डिब्बे और इंजन कहां जाते हैं

Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट

Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट

HomePhotos

दुनिया

दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?

World most dangerous jobs: एक ऐसी नौकरी जो है तो बेहद आसान और उसके लिए मुंह मांगी कीमत भी मिलती है लेकिन शर्त ये है कि हर दिन आपका मौत से सामना होगा तो क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं. चलिए जानें दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी कौन सी है?

ऋतु सिंह | May 11, 2026, 06:46 AM IST

1.जहाजों की जान बचाती है एक रोशनी

जहाजों की जान बचाती है एक रोशनी
1

समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए लाइटहाउस सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाली जिंदगी की निशानी होता है. खराब मौसम, धुंध या अंधेरी रात में यही रोशनी जहाजों को चट्टानों और खतरनाक रास्तों से बचाती है.

यानी लाइटहाउस कीपर की जिम्मेदारी सिर्फ बल्ब जलाने तक सीमित नहीं होती. अगर कुछ मिनट के लिए भी सिग्नल बंद हो जाए, तो बड़ा समुद्री हादसा हो सकता है. यही कारण है कि इस नौकरी में लगातार सतर्क रहना पड़ता है. आज जब दुनिया ऑटोमेशन और AI की बात कर रही है, तब भी समुद्री सुरक्षा में इंसानी निगरानी की जरूरत खत्म नहीं हुई है. यही इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत और दबाव दोनों है. (फोटो एआई)
 

Advertisement

2. खतरनाक और मानसिक दबाव से भरा होता है ये काम

खतरनाक और मानसिक दबाव से भरा होता है ये काम
2

सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समुद्र हो. कई किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नजर न आए. ऊपर तेज हवाएं, नीचे टकराती विशाल लहरें और बीच में एक ऊंचा टॉवर, जहां आपकी एक छोटी गलती सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है. यही है लाइटहाउस कीपर की दुनिया. सुनने में यह काम सिर्फ “लाइट जलाने” जैसा लगता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और मानसिक दबाव से भरी है. यही वजह है कि दुनिया की सबसे जोखिम भरी नौकरियों में इसका नाम लिया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इस काम में वेतन और सुविधाएं अच्छी होती हैं, फिर भी हर कोई इसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता.  (फोटो एआई)
 

3.क्यों मिलता है इस नौकरी में ज्यादा पैसा?

क्यों मिलता है इस नौकरी में ज्यादा पैसा?
3

बहुत से लोगों को लगता है कि इतनी ऊंची सैलरी सिर्फ ग्लैमर वाली नौकरियों में मिलती होगी, लेकिन समुद्री और आइसोलेटेड जॉब्स में जोखिम के कारण वेतन काफी आकर्षक होता है. विदेशों में कई निजी समुद्री संस्थान और तटीय एजेंसियां लाइटहाउस ऑपरेशन और समुद्री निगरानी से जुड़े कर्मचारियों को भारी पैकेज देती हैं.

हालांकि हर जगह करोड़ों की सैलरी नहीं होती, लेकिन कठिन परिस्थितियों, मानसिक दबाव और जान के खतरे के कारण इन नौकरियों में अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं. कई कर्मचारियों को महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता है.  यही वजह है कि यह नौकरी सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी टेस्ट मानी जाती है. (फोटो एआई)
 

4.अकेलापन इस नौकरी का सबसे बड़ा खतरा है

अकेलापन इस नौकरी का सबसे बड़ा खतरा है
4

समुद्र के बीच बने कई लाइटहाउस ऐसे इलाकों में होते हैं जहां तूफान के समय कई दिनों तक संपर्क टूट सकता है. ऐसे में कर्मचारियों को अकेले ही स्थिति संभालनी पड़ती है.

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय तक अकेले रहना इंसान के दिमाग पर गहरा असर डलता है. यही कारण है कि कई देशों में अब लाइटहाउस कर्मचारियों के लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी शुरू की जा रही है. यानि इस नौकरी का असली खतरा सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि वह अकेलापन भी है जिसे हर कोई सहन नहीं कर सकता. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.अब सिर्फ लाइट जलाना नहीं, टेक्नोलॉजी संभालना भी जरूरी

अब सिर्फ लाइट जलाना नहीं, टेक्नोलॉजी संभालना भी जरूरी
5

पहले लाइटहाउस कीपर का काम मुख्य रूप से रोशनी बनाए रखना था, लेकिन अब यह नौकरी काफी तकनीकी हो चुकी है. कर्मचारियों को नेविगेशन सिस्टम, फ्रेस्नेल लेंस, बैकअप जनरेटर और मौसम से जुड़े उपकरणों की निगरानी करनी पड़ती है.

इसके अलावा हवा की गति, समुद्री स्थिति और इमरजेंसी सिग्नल का रिकॉर्ड रखना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है. यानी यह नौकरी अब तकनीकी स्किल और फिजिकल फिटनेस दोनों मांगती है. भारत में लाइटहउस और समुद्री संकेतों का संचालन जहाजरानी मंत्रालय के तहत काम करने वाला महानिदेशालय करता है. तटीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार बढ़ने के साथ इस क्षेत्र की अहमियत भी बढ़ रही है. (फोटो एआई)
 

6.फिर भी क्यों लोगों को आकर्षित करती है यह नौकरी?

फिर भी क्यों लोगों को आकर्षित करती है यह नौकरी?
6

खतरे और अकेलेपन के बावजूद कई लोग इस नौकरी को रोमांच की वजह से चुनते हैं. कुछ लोगों के लिए यह शहर की भीड़ और तनाव से दूर एक अलग जिंदगी जैसा अनुभव होता है. समुद्र के बीच सूर्योदय देखना, तूफानों से लड़ना और जहाजों की सुरक्षा का हिस्सा बनना इस काम को अलग पहचान देता है. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लाइटहाउस से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल होते हैं.

लेकिन इस नौकरी की चमक के पीछे लगतार जिम्मेदारी, अनुशासन और जान का जोखिम छिपा होता है. यही सच इसे दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक नौकरियों में शामिल करता है. (फोटो एआई)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?
दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?
एक ट्रेन की उम्र कितनी होती है? जानिए रिटायर होने के बाद उसके डिब्बे और इंजन कहां जाते हैं
एक ट्रेन की उम्र कितनी होती है? जानिए रिटायर होने के बाद उसके डिब्बे और इंजन कहां जाते हैं
Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट
Money Saving Tips: शादी के बाद ऐसे करें Financial Planning, नहीं बिगड़ेगा घर का बजट
मां के गहने बेचकर 20000 से शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 216 करोड़ की कंपनी
मां के गहने बेचकर 20000 से शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 216 करोड़ की कंपनी
Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल
Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
धर्म
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Aaj ka  Rashifal: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल
आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल
घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें
घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें
शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति?  तरक्की किसी के रोके नहीं रुकेगी
शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति? तरक्की किसी के रोके नहीं रुकेगी
MORE
Advertisement