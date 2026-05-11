दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है? मिलती है मनचाही सैलेरी, लेकिन हर पल मौत से होता है सामना-फिर भी लोग क्यों ये काम?

1 . जहाजों की जान बचाती है एक रोशनी

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समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए लाइटहाउस सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाली जिंदगी की निशानी होता है. खराब मौसम, धुंध या अंधेरी रात में यही रोशनी जहाजों को चट्टानों और खतरनाक रास्तों से बचाती है.

यानी लाइटहाउस कीपर की जिम्मेदारी सिर्फ बल्ब जलाने तक सीमित नहीं होती. अगर कुछ मिनट के लिए भी सिग्नल बंद हो जाए, तो बड़ा समुद्री हादसा हो सकता है. यही कारण है कि इस नौकरी में लगातार सतर्क रहना पड़ता है. आज जब दुनिया ऑटोमेशन और AI की बात कर रही है, तब भी समुद्री सुरक्षा में इंसानी निगरानी की जरूरत खत्म नहीं हुई है. यही इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत और दबाव दोनों है. (फोटो एआई)

