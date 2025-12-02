FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, जो पायलट की जिंदगी को करेगा सुरक्षित, DRDO ने किया सफल परीक्षण

तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

7 दिसंबर को होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी? भाई श्रवण ने बता दी सारी सच्चाई

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

Photos

दुनिया

दुनिया

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे. पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. पुतिन दुनिया की सबसे चर्चित और पावरफुल शख्सियत में से एक हैं. इसलिए उनकी सिक्योरिटी की चर्चा काफी हो रही है.

रईश खान | Dec 02, 2025, 08:59 PM IST

1.क्या सच में हमशक्ल लेकर चलते हैं पुतिन?

क्या सच में हमशक्ल लेकर चलते हैं पुतिन?
1

व्लादिमीर पुतिन के हमशक्ल या बॉडी डबल की खबरें अक्सर आती रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुतिन विदेश यात्रा पर कम से कम 3 बॉडी डबल अपने साथ लेकर चलते हैं. जो प्लास्टिक सर्जरी से उनके जैसे दिखने वाले बनाए गए.

2.क्या सच में नहीं है पुतिन का बॉडी डबल?

क्या सच में नहीं है पुतिन का बॉडी डबल?
2

हालांकि, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन खबरों कई बार खारिज कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बॉडी डबल नहीं है. पुतिन ने 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था.

3.क्रेमलिन ने क्या कहा?

क्रेमलिन ने क्या कहा?
3

पुतिन ने कहा था कि उनके पास कोई बॉडी डबल नहीं है और न ही उन्हें इसकी जरूरत है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इन खबरों को गलत बताया था. उन्होंने कहा रूस की एजेंसियां उनकी सुरक्षा के लिए काफी है.

4.पुतिन की सुरक्षा में कितने उम्र के रहते हैं जवान

पुतिन की सुरक्षा में कितने उम्र के रहते हैं जवान
4

पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रह चुके हैं. उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस (FSO) से चुने जाते हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम हो. वह ऑरस सीनेट कार में यात्रा करते हैं. यह बुलेटप्रूफ कार है, जो ग्रेनेड हमलों को भी झेल सकती है.

5.मल-मूत्र के लिए सूटकेस

मल-मूत्र के लिए सूटकेस
5

पुतिन की सुरक्षा टीम विदेश यात्रा पर 'पूप सूटकेस' लेकर चलती है. जिसे पोर्टेबल टॉयलेट भी कहा जाता है. राष्ट्रपति पुतिन को मल-मूत्र इसी में कराया जाता है, ताकि उनके डीएनए और सेहत के बारे में कोई जान न सके.

Advertisement