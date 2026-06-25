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वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

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दुनिया

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में बुधवार शाम को आए भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. यह सालों बाद आया सबसे खतरनाक भूकंप है, जिसने भयावह तबाही मचा दी है. देश के राजधानी काराकास में इमारतें भारी मलबे में बदल गई है, जिसमें लाखों लोगों के फंसे होने की आशंका है. देश में इमरजेंसी घोषित कर राहत बचाव का कार्य चल रहा है..

Nitin Sharma | Jun 25, 2026, 09:27 AM IST

1.एक के बाद आया दूसरा भूकंप का झटका

एक के बाद आया दूसरा भूकंप का झटका
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बुधवार शाम को वेनेजुएला में कुछ ही मिनटों के अंतराल में दो बार भूंकप के झटके आये. इनमें पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे भूकंप के झटके की तीव्रता 7.5 थी. सिर्फ कुछ ही मिनटों में आये इन दो झटकों ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और इमारतें मिनटों में जमींदोज हो गईं. चारों तरफ चीख पुकार मच गई.

(Credit Image Social Media)

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2.देश में घोषित की गई इमरजेंसी

देश में घोषित की गई इमरजेंसी
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इस आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है. अभी तक लोगों की मौत का आंकलन तक नहीं लगाया जा सका है. सरकार ने देश में इमरजेंसी घोषित कर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है. हजारों लोग और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है. 

(Credit Image Social Media)

3.मलबे से निकाले जा रहे लोग

मलबे से निकाले जा रहे लोग
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रॉयर्ट्स के अनुसार, राहत बचाव कार्य जारी है. 22 मंजिला तक की कई इमारतों के​ गिरने से हजारों लोगों की मौत की आशंका है, लेकिन अभी कोई आंकड़ा सामने नही आया है. सेना लगातार मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है. 

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4.मलबे में और सड़कों पर अपनों को तलाश  रहे लोग

मलबे में और सड़कों पर अपनों को तलाश  रहे लोग
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कुछ ​ही मिनटों में मलबे में बदली इन जमींदोज हुई इमारतों में लोग अपनों को तलाश रहे हैं. कोई सड़कों पर अपनों की तलाश कर रहा है तो कोई अस्पताल में. स्थिति बेहद भयावह बनी हुई है. वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने एक शुरुआत आकलन संकेत दिया है कि जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है. इसके अनुसार, मृतकों की संख्या 10,000 से 100,000 तक हो सकती है.

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TRENDING NOW

5.राजधानी से 160 किलोमीटर पश्चिम था 7.2 तीव्रता के भूकंप का केंद्र

राजधानी से 160 किलोमीटर पश्चिम था 7.2 तीव्रता के भूकंप का केंद्र
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अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, कराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 तीव्रता का भूकंप का केंद्र था, जिसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया. दोनों झटकों ने वेनेजुएला समेत जापान तक को हिला दिया. हालांकि यह वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास होने की वजह से यहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है.

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6.लोगों के प्रति व्यक्ति की संवेदना

लोगों के प्रति व्यक्ति की संवेदना
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रॉयर्ट्स के अनुसार, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि "हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दुर्भाग्यवश अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है," इसबीच उन्होंने भूकंप में मृतक या घायलों की संख्या नहीं बताई है. बचाव कार्य जारी है.

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