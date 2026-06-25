वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

4 . मलबे में और सड़कों पर अपनों को तलाश रहे लोग

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कुछ ​ही मिनटों में मलबे में बदली इन जमींदोज हुई इमारतों में लोग अपनों को तलाश रहे हैं. कोई सड़कों पर अपनों की तलाश कर रहा है तो कोई अस्पताल में. स्थिति बेहद भयावह बनी हुई है. वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने एक शुरुआत आकलन संकेत दिया है कि जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है. इसके अनुसार, मृतकों की संख्या 10,000 से 100,000 तक हो सकती है.

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