ईरानी जहाज पर मिली खास चीज देखकर घबराया अमेरिका, दूर बैठे इजरायल तक को हिला दिया!

5 . चीन पर उठे सवाल

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निक्की हेली ने सिर्फ ईरान को ही नहीं घेरा, बल्कि सीधे तौर पर चीन को भी लपेटे में लिया है. उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह से ईरान की सत्ता को टिके रहने में मदद कर रहा है, वह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके बयान का सीधा मतलब यह है कि ईरान को खतरनाक हथियार या तकनीक मुहैया कराने में चीन का बड़ा हाथ है.