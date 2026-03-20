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अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

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अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

US-Israel Iran War: युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने ईरान के 10 नेताओं की एक लिस्ट जारी की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि इन नेताओं के बारे में जानकारी देने पर 10 मिलियन डॉलर (लगभग 92 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा.

रईश खान | Mar 20, 2026, 04:35 PM IST

1.इजरायली हमले में ईरान के 2 और कमांडर की मौत

इजरायली हमले में ईरान के 2 और कमांडर की मौत
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US-इजरायल और ईरान का युद्ध भीषण रूप ले चुका है. हर दिन बमबारी में अरबों रुपये की संपत्ति खाक हो रही है. लोगों की जानें भी जा रही हैं. युद्ध के 21वें दिन इजरायल ने हवाई हमले में ईरान के दो और कमांडर की मौत हो गई. इनमें एक इस्लामिक रिव्यूलेशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी और बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी हैं. अमेरिका और इजरायल रणनीति के तहत ईरान के टॉप लीडर्स और सैन्य प्रमुखों को टारगेट कर रहे हैं.
 

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2.लारिजानी का नाम भी था शामिल

लारिजानी का नाम भी था शामिल
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इससे पहले 16 मार्च को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी, बासिज फोर्सेज के कमांडर घोलामरेजा सुलेमानी और उनके डिप्टी की हत्या कर दी गई थी. अमेरिका ने लारिजानी पर कई प्रतिबंध लगा रखे थे. उनका नाम उन 10 ईरानी नेताओं की लिस्ट में शामिल था, जिनपर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर (लगभग 92 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा था. इनमें कुछ की मौत हो चुकी है. आइये जानते हैं इनके बारे में
 

3.एस्कंदर मोमेनी (Eskandar Momeni)

एस्कंदर मोमेनी (Eskandar Momeni)
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एस्कंदर मोमेनी ईरानी सेना में कमांडर और एक राजनेता हैं. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वह इस युद्ध में मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं. ईरान-इराक युद्ध के दौरान मोमेनी ने अहम रोल निभाया था. उनकी रणनीति की वजह से सद्दाम हुसैन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी. वह कई पुलिस और आंतरिक सुरक्षा पदों पर रहे हैं. अगस्त 2024 में उनको गृह मंत्री बनाया गया. 2017-18 और 2025 में देश में हिंसक आंदोलनों को दबाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए.
 

4.सैय्यद अली असगर हेजाजी (Seyyed Ali-Asghar Hejazi)

सैय्यद अली असगर हेजाजी (Seyyed Ali-Asghar Hejazi)
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सैय्यद अली असगर हेजाजी ईरान के मरहूम सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय में एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और धर्मगुरु माने जाते हैं. जो इस समय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ (Deputy Chief of Staff) में कार्य कर रहे हैं. वह भी अमेरिका की हिट लिस्ट में हैं.
 

TRENDING NOW

5.मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी (Yahya Rahim Safavi)

मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी (Yahya Rahim Safavi)
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ईरान के 73 वर्षीय मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर-इन-चीफ हैं. साथ ही वे ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार भी हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे. लेकिन अब अमेरिका ने भी उनकी जानकारी देने और मारने को लेकर इनाम घोषित कर दी.
 

6.सैयद इस्माइल खातिब (Esmaeil Khatib)

सैयद इस्माइल खातिब (Esmaeil Khatib)
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अमेरिका की इस लिस्ट में सैयद इस्माइल खातिब का नाम भी शामिल था. जिनकी 18 मार्च की रात तेहरान में इजरायली हमले में मौत हो गई. वह न्यायपालिका और सर्वोच्च नेता के सुरक्षा कार्यालय में अहम पदों पर रहे. खातिब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की सरकार में खुफिया मंत्री भी थे. अमेरिका ने 2020 में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था.
 

7.लिस्ट में आखिरी नाम चौंकाने वाला

लिस्ट में आखिरी नाम चौंकाने वाला
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इनके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग की लिस्ट में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर, मिलिट्री ऑफिस चीफ-SLO और IRGC कमांडर का नाम भी शामिल है. जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है. वहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का है, जो अमेरिका-इजरायल की लिस्ट में टॉप पर है. मोजतबा पर एक बार हमला हो चुका है, जिसमें उनके घायल होने का दावा किया या है. 
 

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