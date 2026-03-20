अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

3 . एस्कंदर मोमेनी (Eskandar Momeni)

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एस्कंदर मोमेनी ईरानी सेना में कमांडर और एक राजनेता हैं. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वह इस युद्ध में मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं. ईरान-इराक युद्ध के दौरान मोमेनी ने अहम रोल निभाया था. उनकी रणनीति की वजह से सद्दाम हुसैन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी. वह कई पुलिस और आंतरिक सुरक्षा पदों पर रहे हैं. अगस्त 2024 में उनको गृह मंत्री बनाया गया. 2017-18 और 2025 में देश में हिंसक आंदोलनों को दबाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए.

