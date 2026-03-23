US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार

दुनिया
Kusum Lata | Mar 23, 2026, 11:55 AM IST
1.Russia Earns Thousands of Crores from Fossil Fuel Exports
फॉसिल फ्यूल बेचकर दिन का 5559 करोड़ कमा रहा रूस
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के डेटा के मुताबिक, रूस ने मार्च के पहले 15 दिन में तेल बेचकर एक दिन के 372 मिलियन यूरो यानी करीब 4000 करोड़ रुपये के औसत से कमाई की है. वहीं, फॉसिल फ्यूल (तेल, गैस, कोयला) के एक्सपोर्ट से रूस ने 15 दिन में 7.7 बिलियन यूरो यानी करीब 83 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. यानी एक दिन में 513 मिलियन यूरो की कमाई. भारतीय रुपये में यह 5559 करोड़ रुपये है. फोटो- AI Generated
2.India and China biggest buyer Of Russian Fossil Fuel
भारत और चीन हैं रूसी फॉसिल फ्यूल के सबसे बड़े खरीदार
CREA के डेटा के मुताबिक, मार्च के पहले 15 दिन में भारत और चीन रूसी फॉसिल फ्यूल के सबसे बड़े खरीदार रहे. दोनों देशों ने रूस के फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट का तीन-चौथाई हिस्सा खरीदा. रॉयटर्स, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन ने रूस से सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल इस दौरान खरीदा. हालांकि, चीन की खरीद का एग्जैक्ट डेटा उपलब्ध नहीं है. भारत ने 1 मार्च से 15 मार्च के बीच 1.3 बिलियन यूरो (1.40 लाख करोड़ रुपये) की कीमत का फॉसिल फ्यूल रूस से खरीदा. डेली एवरेज देखें तो ये 89 मिलियन यूरो प्रतिदिन की खरीद है, फरवरी के 60 मिलियन यूरो के दिन के औसत से ये कहीं अधिक है. फोटो- कैन्वा
3.US gave 30 Days waiver to India
अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए दी थी 30 दिन की छूट
युद्ध शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया. इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ा. ब्रेंट क्रूड 119 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड होने लगा. ग्लोबल ऑयल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने रूस से मदद मांगी. इसके साथ ही समुद्र में तैर रहे रूसी तेल को खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की छूट दी थी. युद्ध शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे थे. एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के समुद्र में मौजूद तेल से प्रतिबंध में ढील दी है. फोटो- कैन्वा
4.How Russia is earning so much amid War
युद्ध के बीच रूस की इतनी कमाई कैसे हो रही है
जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया. तेल सप्लाई घट गई और क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई. US की छूट मिलते ही दुनिया के देशों ने रूस से फॉसिल फ्यूल खरीदना शुरू किया. रूसी यूरल तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होने की वजह से वह हमेशा ब्रेंट क्रूड ऑयल से डिस्काउंटेड रेट पर मिलता रहा है. 2022 में शुरू हुए रूस-युक्रेन युद्ध से पहले 1-2 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट यूरल पर मिलता था. युद्ध के बाद और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच यह डिस्काउंट 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. मार्च, 2026 में पहली बार यूरल ब्रेंट के मुकाबले महंगा बिका. रॉयटर्स की 6 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरल ब्रेंट क्रूड से 4-5 डॉलर के प्रिमियम पर बिक रहा है. फोटो- कैन्वा
5.Russia Faced Loss of Business after Ukrain War started
2022 से घाटे में जा रहा था रूस का तेल कारोबार
साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया. दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ जो अब तक जारी है. इस युद्ध के शुरू होने के बाद यूरोपियन देशों ने रूसी तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया था. CREA के डेटा के मुताबिक, साल 2021 तक EU की ज़रूरत का 45 प्रतिशत गैस और 27 प्रतिशत तेल रूस से सप्लाई होता था. 2022 से बाद इसमें भारी गिरावट आई. हालांकि, इस गिरावट के बाद भी EU के देशों को फॉसिल फ्यूल बेचकर रूस दिन के 50 मिलियन यूरो की कमाई करता है. यूएस-ईरान युद्ध के बीच रूस के तेल कारोबार पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है. रूस इस छूट का पूरा फायदा उठा रहा है. फोटो- कैन्वा