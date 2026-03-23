US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार

4 . How Russia is earning so much amid War

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युद्ध के बीच रूस की इतनी कमाई कैसे हो रही है

जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया. तेल सप्लाई घट गई और क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई. US की छूट मिलते ही दुनिया के देशों ने रूस से फॉसिल फ्यूल खरीदना शुरू किया. रूसी यूरल तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होने की वजह से वह हमेशा ब्रेंट क्रूड ऑयल से डिस्काउंटेड रेट पर मिलता रहा है. 2022 में शुरू हुए रूस-युक्रेन युद्ध से पहले 1-2 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट यूरल पर मिलता था. युद्ध के बाद और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच यह डिस्काउंट 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. मार्च, 2026 में पहली बार यूरल ब्रेंट के मुकाबले महंगा बिका. रॉयटर्स की 6 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरल ब्रेंट क्रूड से 4-5 डॉलर के प्रिमियम पर बिक रहा है. फोटो- कैन्वा