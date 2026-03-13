US-Iran की जंग ने इस देश को कर दिया मालामाल, 15 दिन में कर ली 6,35,44,80,00,000 रुपये की कमाई

5 . Russia Earnings Before and After US-Iran War

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रूस को कितना हुआ फायदा

CREA की तरफ से फरवरी में पब्लिश किए गए डेटा के मुताबिक, युद्ध से पहले के 12 महीनों में तेल से रूस की कमाई में गिरावट आई थी. युद्ध से पहले रूस का तेल रेवेन्यू 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर था. इस गिरावट की बड़ी वजह से भारत की तरफ से आयात का कम होगा. CREA के इस महीने पब्लिश किए गए डेटा के मुताबिक, फरवरी में रूस का लगभग 6.9 मिलियन टन क्रूड ऑयल समुद्र में तैर रहा था. इस तेल का कोई बायर नहीं था. लेकिन US की तरफ से मदद मांगने और तेल बिजनेस से प्रतिबंध हटाने के बाद भारत समेत अन्य देशों ने ये तेल खरीद लिया. सांकेतिक फोटो- Canva