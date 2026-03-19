19 दिन की जंग का पूरा डेटा: US-Israel और Iran ने कहां-कहां और कितने बरसाए बम

दुनिया
Kusum Lata | Mar 19, 2026, 04:05 PM IST
1.US-Israeli Attacks on Iran
US-Israel की तरफ से कितने अटैक किए गए
28 फरवरी से 18 मार्च तक अमेरिका-इजरायल की तरफ से कुल 1434 स्ट्राइक किए गए. इन स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा टारगेट तेहरान और इसफहान जैसे शहरों को किया गया. अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए स्ट्राइक्स में पश्चिमी ईरान को ज्यादा टारगेट किया गया है. फोटो- AI Generated
2.Iranian retaliatory attacks
ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कितने हमले किए
28 फरवरी से 18 मार्च तक, ईरान ने 835 जवाबी हमले किए. इन स्ट्राइक्स में मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों निशाना बनाया गया. ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 9 देशों के कई लोकेशंस पर स्ट्राइक किए. साउदी अरब, UAE, कतर, बहरेन, कुवैत, इजरायल, सीरिया, जॉर्डन और इराक पर ईरान ने स्ट्राइक किए. फोटो- ANI
3.Decrease in Strikes from both sides
दोनों तरफ से किए गए हमलों में आई गिरावट
ACLED की तरफ से प्रकाशित डेटा के मुताबिक, 17 से 18 मार्च के बीच अमेरिका और इजरायल की तरफ से 55 स्ट्राइक किए गए, इनमें 54 लोकेशंस को निशाना बनाया गया. यह बीते हफ्ते के डेली एवरेज से 19 प्रतिशत कम है. इसी तरह ईरान की तरफ से 31 स्ट्राइक किए गए, जिनमें 29 स्थानों को निशाना बनाया गया. यह बीते हफ्ते के डेली एवरेज से 2 प्रतिशत कम है. फोटो- ANI
4.How US-Iran war is Impacting the World
यूएस-ईरान युद्ध का दुनिया पर क्या असर
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है. डेली ऑयल सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होकर दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचता है. लगभग 20 मिलियन बैरल. जब से स्ट्रेट बंद है तब से हर दिन की 20 मिलियन बैरल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. इसका असर क्रूड ऑयल की कीमतों में दिख सकता है. फोटो- कैन्वा
5.How US-Iran war is Impacting India
यूएस-ईरान युद्ध का भारत पर क्या असर
युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके बाद भारत ने LPG सिलिंडरों की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी. घरेलू सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कमर्शियल सिलिंडर और कमर्शियल PNG कनेक्शन पर रोक लगाई थी, अब सप्लाई शुरू कर दी गई है. कई शहरों से घरेलू सिलिंडर की किल्लत की खबरें सामने आई हैं. तेल कंपनियों और सरकार ने जनता से अपील की है कि वो पैनिक बुकिंग न करें. डिप्लोमैटिक बातचीत के बाद ईरान भारत आने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने दे रहा है. राहत की बात ये है कि सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. फोटो- कैन्वा