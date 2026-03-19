19 दिन की जंग का पूरा डेटा: US-Israel और Iran ने कहां-कहां और कितने बरसाए बम

5 . How US-Iran war is Impacting India

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यूएस-ईरान युद्ध का भारत पर क्या असर

युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके बाद भारत ने LPG सिलिंडरों की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी. घरेलू सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कमर्शियल सिलिंडर और कमर्शियल PNG कनेक्शन पर रोक लगाई थी, अब सप्लाई शुरू कर दी गई है. कई शहरों से घरेलू सिलिंडर की किल्लत की खबरें सामने आई हैं. तेल कंपनियों और सरकार ने जनता से अपील की है कि वो पैनिक बुकिंग न करें. डिप्लोमैटिक बातचीत के बाद ईरान भारत आने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने दे रहा है. राहत की बात ये है कि सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. फोटो- कैन्वा