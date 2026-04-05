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यूरेनियम या प्लूटोनियम? जानें किस परमाणु बम में है ज्यादा दम, फटने पर कौन मचाता है भीषण तबाही

Uranium vs Plutonium Atomic Bombs Difference: यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से ही परमाणु बम बनाए जा सकते हैं. पर दोनों में क्या अंतर, कौन कितना घातक है.. आइए इस बारे में जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 09:11 AM IST

1.Uranium vs Plutonium Atomic Bomb

Uranium vs Plutonium Atomic Bomb
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2.Uranium Vs Plutonium Atomic Bomb

Uranium Vs Plutonium Atomic Bomb
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इन दिनों ईरान और इजरायल की जंग में एक-दूसरे पर बम से हमला जारी है. इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम दो तरह के बम के नाम सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोग यह चाहते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क है और यह कितना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें कि दोनों ही परमाणु हथियारों के मुख्य आधार हैं, लेकिन तकनीक और ऊर्जा के मामले में प्लूटोनियम बम अधिक उन्नत, शक्तिशाली और कम ईंधन में कहीं अधिक भीषण तबाही मचाने में सक्षम होता है.
परमाणु हथियारों की दुनिया में यूरेनियम और प्लूटोनियम दो ऐसे तत्व हैं, जिनके नाम से ही विनाश की तस्वीर सामने आती है. हाल ही में जापान के प्लूटोनियम भंडार की खबरों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आखिर इन दोनों ईंधनों से बने बमों में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा घातक है.

3.यूरेनियम और प्लूटोनियम बम में क्या अंतर है?

यूरेनियम और प्लूटोनियम बम में क्या अंतर है?
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यूरेनियम-235: यह प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है. हालांकि, बम बनाने के लिए इसे अत्यधिक शुद्ध करना पड़ता है, जो एक बेहद जटिल प्रक्रिया है.
प्लूटोनियम-239: यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता. इसे न्यूक्लियर रिएक्टर के भीतर यूरेनियम के इस्तेमाल के दौरान एक उप-उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है.
 

4.काम करने का तरीका

काम करने का तरीका
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इन दोनों बमों के फटने की तकनीक में जमीन-आसमान का अंतर है.
यूरेनियम बम (Gun-type): इसमें यूरेनियम के दो टुकड़ों को एक बंदूक की गोली की तरह आपस में टकराया जाता है, जिससे धमाका होता है. हिरोशिमा पर गिरा 'लिटिल बॉय' इसी तकनीक पर आधारित था.
प्लूटोनियम बम (Implosion-type): यह तकनीक बहुत पेचीदा है. इसमें प्लूटोनियम के गोले को चारों तरफ से विस्फोटकों के जरिए अंदर की ओर दबाया जाता है. नागासाकी पर गिरा 'फैट मैन' इसी का उदाहरण था.

TRENDING NOW

5.यूरेनियम और प्लूटोनियम बम में कौन है ज्यादा खतरनाक?

यूरेनियम और प्लूटोनियम बम में कौन है ज्यादा खतरनाक?
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विद्वानों और वैज्ञानिकों की मानें तो प्लूटोनियम बम को अधिक आधुनिक और घातक माना जाता है. इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
बेहतर दक्षता: यूरेनियम बम में ईंधन का पूरा हिस्सा रिएक्शन में शामिल नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा बर्बाद होती है. इसके विपरीत, प्लूटोनियम बम अपने 'इम्प्लोजन' सिस्टम के कारण कम ईंधन में भी कहीं बड़ा धमाका करता है.
अधिक ऊर्जा: बराबर मात्रा में तुलना करें तो प्लूटोनियम, यूरेनियम के मुकाबले प्रति यूनिट अधिक ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है.
छोटा आकार: अपनी उच्च क्षमता के कारण प्लूटोनियम बम को छोटे आकार की मिसाइलों में भी फिट किया जा सकता है, जो इसे रणनीतिक रूप से अधिक खतरनाक बनाता है.

6.यूरेनियम और प्लूटोनियम बम

यूरेनियम और प्लूटोनियम बम
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यद्यपि दोनों ही बम मानवता के लिए विनाशकारी हैं, लेकिन तकनीक और तबाही की तीव्रता के मामले में प्लूटोनियम आधारित हथियार कहीं अधिक 'एडवांस्ड' और घातक सिद्ध होते हैं. यही कारण है कि आधुनिक परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने शस्त्रागार में प्लूटोनियम को अधिक प्राथमिकता देते हैं.

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