यूरेनियम या प्लूटोनियम? जानें किस परमाणु बम में है ज्यादा दम, फटने पर कौन मचाता है भीषण तबाही

2 . Uranium Vs Plutonium Atomic Bomb

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इन दिनों ईरान और इजरायल की जंग में एक-दूसरे पर बम से हमला जारी है. इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम दो तरह के बम के नाम सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोग यह चाहते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क है और यह कितना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें कि दोनों ही परमाणु हथियारों के मुख्य आधार हैं, लेकिन तकनीक और ऊर्जा के मामले में प्लूटोनियम बम अधिक उन्नत, शक्तिशाली और कम ईंधन में कहीं अधिक भीषण तबाही मचाने में सक्षम होता है.

परमाणु हथियारों की दुनिया में यूरेनियम और प्लूटोनियम दो ऐसे तत्व हैं, जिनके नाम से ही विनाश की तस्वीर सामने आती है. हाल ही में जापान के प्लूटोनियम भंडार की खबरों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आखिर इन दोनों ईंधनों से बने बमों में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा घातक है.