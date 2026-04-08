दुनिया का अनोखा द्वीप जहां मर्दों की Entry Ban, औरतों के लिए जन्नत, जाने में कितना खर्च आएगा?

5 . How to reach SuperShe Island and cost

5

कैसे पहुंचें SuperShe Island, कितना खर्च आएगा?

SuperShe की वेबसाइट पर बुकिंग का ऑप्शन मौजूद है. अगर आप यहां जाने का प्लान करें तो कम से कम तीन रात वहां रुकना ज़रूरी है. एक रात का किराया 500 डॉलर यानी करीब 46 हजार रुपये है. यानी यहां रुकने के लिए आपको कम से कम 1.38 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा आपको शेंगेन वीज़ा लेना होगा. यहां जाने के लिए फिनलैंड के हेलसिंकी शहर के लिए फ्लाइट लेनी होगी. हेलसिंकी से ये आईलैंड डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थिति है. दिल्ली से हेलसिंकी की एक तरफ की सबसे सस्ती फ्लाइट करीब 54-55 हजार की होगी. सब मिलाकर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये एक व्यक्ति का खर्च आएगा. फोटो- SuperShe