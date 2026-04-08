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दुनिया का अनोखा द्वीप जहां मर्दों की Entry Ban, औरतों के लिए जन्नत, जाने में कितना खर्च आएगा?

सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. इस बहस के बीच दुनिया का एक ऐसा आईलैंड चर्चा में है जहां पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बैन है. चलिए जानते हैं कहां है महिलाओं को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला आईलैंड और क्या है उसकी खूबियां?

Kusum Lata | Apr 08, 2026, 12:38 PM IST

1.Where is Women Only Island

Where is Women Only Island
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कहां है ये अनोखा द्वीप

जिस द्वीप की हम बात रहे हैं, उसका नाम है SuperShe Island. यह एक प्राइवेट आइलैंड है, जो फिनलैंड के तट पर बाल्टिक सी में है. 8.4 एकड़ एरिया में फैले इस आइलैंड में पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बैन है. पुरुषों को बैन करने के नियम ने पूरी दुनिया में एम्पावरमेंट बनाम भेदभाव पर एक बहस छेड़ दी थी. हालांकि, फिनलैंड के कानून में यह नियम पूरी तरह लीगल है. फोटो- Supershe

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2.Who Runs SuperShe Island

Who Runs SuperShe Island
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कौन चलाता है सुपरशी आइलैंड?

सुपरशी आईलैंड की शुरुआत क्रिस्टीना रॉथ ने साल 2018 में की थी. सुपरशी की वेबसाइट के मुताबिक, क्रिस्टीना रॉथ ने कई साल टेक इंडस्ट्री में काम किया. टेक इंडस्ट्री एक फास्ट पेस्ड, मेल डॉमिनेटेड इंटस्ट्री है. रेस में दौड़ते हुए उन्हें अहसास हुआ कि एक ऐसी सुरक्षित जगह की ज़रूरत है जहां बाहरी तनाव से दूर होकर महिलाएं खुद से रीकनेक्ट कर सकती हैं. उन्होंने अपनी टेक कंपनी बेची और SuperShe Island Retreat की शुरुआत की. साल 2023 में क्रिस्टीना रॉथ ने ये आईलैंड शिपिंग एग्जेक्यूटिव डेयन मिहोव को बेच दिया था. फोटो- SuperShe 

3.How SuperShe Island was Founded

How SuperShe Island was Founded
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कैसे हुई सुपरशी की शुरुआत

क्रिस्टीना एक टेक आंत्रप्रेन्योर हैं. उन्होंने मैटिशिया कंसल्टेंट्स नाम के एक कंसल्टेंसी बिजनेस की शुरुआत की थी. वह 45 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाली इस कंपनी की CEO थी. लंबे समय तक मेन डोमिनेटेड फील्ड में अपना लोहा मनवाने के बाद क्रिस्टीना को अहसास हुआ कि एक ऐसे सुरक्षित स्पेस की ज़रूरत है जहां महिलाएं बाहरी तनाव से मुक्त होकर खुद से रिकनेक्ट कर सकें. 2016 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दिया, अपनी कंपनी बेच दी और SuperShe नाम से अपना ब्लॉग शुरू किया. इस ब्लॉग के जरिए वो कई महिलाओं से जुड़ीं. साल 2017-18 में उन्होंने यह आईलैंड खरीदा और इसे एक रिट्रीट के तौर पर डेवलप करवाया.फोटो- SuperShe 

4.Activities Offered in SuperShe Island

Activities Offered in SuperShe Island
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SuperShe आईलैंड में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ ऑफर होती हैं

इस आईलैंड रिट्रीट में महिलाओं के लिए एडवेंचर और पर्सनल केयर एक्टिविटीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हैं. डाइविंग, ट्रेकिंग, योगा, स्पा के साथ-साथ Sunset Cruise का आनंद लिया जा सकता है. यहां महिलाएं तीन दिन के लिए स्लो लाइफ जीती हैं और खुद से रिकनेक्ट करने की कोशिश करती हैं. फोटो- SuperShe 

TRENDING NOW

5.How to reach SuperShe Island and cost

How to reach SuperShe Island and cost
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कैसे पहुंचें SuperShe Island, कितना खर्च आएगा?

SuperShe की वेबसाइट पर बुकिंग का ऑप्शन मौजूद है. अगर आप यहां जाने का प्लान करें तो कम से कम तीन रात वहां रुकना ज़रूरी है. एक रात का किराया 500 डॉलर यानी करीब 46 हजार रुपये है. यानी यहां रुकने के लिए आपको कम से कम 1.38 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा आपको शेंगेन वीज़ा लेना होगा. यहां जाने के लिए फिनलैंड के हेलसिंकी शहर के लिए फ्लाइट लेनी होगी. हेलसिंकी से ये आईलैंड डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थिति है. दिल्ली से हेलसिंकी की एक तरफ की सबसे सस्ती फ्लाइट करीब 54-55 हजार की होगी. सब मिलाकर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये एक व्यक्ति का खर्च आएगा. फोटो- SuperShe 

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