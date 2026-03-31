समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर

4 . इतनी है पनडुब्बी की स्पीड

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बताया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिनी पनडुब्बियों में से एक है, जिसकी रफ्तार करीब 10 समुद्री मील यानि 18.5 किमी प्रति घंटा है. इसमें कुल तीन लोग बैठ सकते हैं, जिनमें 1 पायलट और दो यात्री शामिल है. इसकी खास बात यह है कि यह पानी में 984 फीट की गहराई तक जा सकती है. (Image: AI)

