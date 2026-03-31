समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर

दुनिया
Anil | Mar 31, 2026, 05:45 PM IST
1.दुनिया की सबसे तेज पनडुब्बी
हाल ही में U-Boat Worx नाम की एक डच कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज मिनी पनडुब्बी (Submarine) लॉन्च की है. U-Boat Worx मुताबिक, पनडुब्बी की कीमत लगभग 57 लाख डॉलर यानि 47-48 करोड़ रुपये है. कंपनी इस पनडुब्बी को सुपर सब नाम दिया है. (Image: U-Boat Worx)
2.एडवेंचर के शौकीनों के लिए आई नई सुपरकार
Super Sub को पानी के अंदर चलने वाली सुपरकार भी कहा जा रहा है. इसे पानी के भीतर तेज गति से चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि बिजली की रफ्तार से दौड़ सके. यह उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो पानी की गहराइयों में एडवेंचर गतिविधियों के शौकीन हैं. (Image: AI)
3.इसमें लगा है पावरफुल इंजन
यह पनडुब्बी पानी में अपनी तेज गति में होने के बावजूद किसी भी दिशा में मुड़ सकती है. इसमें एक बेहद पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पतले और मुश्किल जगहों पर भी बड़ी आसानी से चल सकती है. इसे समंदर में उतारने से पहले पनडुब्बी का कुराकाओ के तट पर अच्छे से परीक्षण हुआ है. (Image: AI)
4.इतनी है पनडुब्बी की स्पीड
बताया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिनी पनडुब्बियों में से एक है, जिसकी रफ्तार करीब 10 समुद्री मील यानि 18.5 किमी प्रति घंटा है. इसमें कुल तीन लोग बैठ सकते हैं, जिनमें 1 पायलट और दो यात्री शामिल है. इसकी खास बात यह है कि यह पानी में 984 फीट की गहराई तक जा सकती है. (Image: AI)
5.पनडुब्बी है एडवांस फीचर्स से लैस
कंपनी ने पनडुब्बी को कई एडवांस फीचर्स से लैस किया है, ताकि समंदर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अगर यह पानी के भीतर खराब हो जाती है, तो इसमें सवार सभी लोग करीब 4 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और बचाव के लिए डबल बैकअप सिस्टम मौजूद हैं. (Image: AI)
6.पनडुब्बी से देख सकते हैं समंदर की दुनिया
इसके अंदर बैठने का सिस्टम भी बेहद शानदार है. इसकी मदद से समंदर की दुनिया का दीदार किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि इस पनडुब्बी से पानी की कई फीट गहराई में मौजदू चट्टानों, पहाड़ियों और डूबे हुए जहाजों के मलबे को बहुत नजदीक से देख सकते हैं. (Image: AI)