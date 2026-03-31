FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 1 April 2026: आज तुला और मकर वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज तुला और मकर वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IMF की चेतावनी, जंग बढ़ी तो बर्बाद होंगी इन देशों की इकोनॉमी, थम जाएगी रफ्तार! क्या भारत भी लिस्ट में?

IMF की चेतावनी, जंग बढ़ी तो बर्बाद होंगी इन देशों की इकोनॉमी, थम जाएगी रफ्तार! क्या भारत भी लिस्ट में?

Pink Moon 2026 Date: अप्रैल माह में इस दिन दिखेगा पिंक मून, जानें इसकी तारीख से लेकर समय और रहस्य

अप्रैल माह में इस दिन दिखेगा पिंक मून, जानें इसकी तारीख से लेकर समय और रहस्य

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं 

TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं

समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर

समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर

शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

HomePhotos

दुनिया

समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर

समंदर की दुनिया का दीदार कराने के लिए एक डच कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज मिनी पनडुब्बी लॉन्च की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में है. आइए जानते है आखिर पनडुब्बी की स्पीड कितनी है?

Anil | Mar 31, 2026, 05:45 PM IST

1.दुनिया की सबसे तेज पनडुब्बी

दुनिया की सबसे तेज पनडुब्बी
1

हाल ही में U-Boat Worx नाम की एक डच कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज मिनी पनडुब्बी (Submarine) लॉन्च की है. U-Boat Worx मुताबिक,  पनडुब्बी की कीमत लगभग 57 लाख डॉलर यानि 47-48 करोड़ रुपये है. कंपनी इस पनडुब्बी को सुपर सब नाम दिया है. (Image: U-Boat Worx) 
 

Advertisement

2.एडवेंचर के शौकीनों के लिए आई नई सुपरकार

एडवेंचर के शौकीनों के लिए आई नई सुपरकार
2

Super Sub को पानी के अंदर चलने वाली सुपरकार भी कहा जा रहा है. इसे पानी के भीतर तेज गति से चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि बिजली की रफ्तार से दौड़ सके. यह उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो पानी की गहराइयों में एडवेंचर गतिविधियों के शौकीन हैं.  (Image: AI) 
 

3.इसमें लगा है पावरफुल इंजन

इसमें लगा है पावरफुल इंजन
3

यह पनडुब्बी पानी में अपनी तेज गति में होने के बावजूद किसी भी दिशा में मुड़ सकती है. इसमें एक बेहद पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पतले और मुश्किल जगहों पर भी बड़ी आसानी से चल सकती है. इसे समंदर में उतारने से पहले पनडुब्बी का कुराकाओ के तट पर अच्छे से परीक्षण हुआ है. (Image: AI) 
 

4.इतनी है पनडुब्बी की स्पीड

इतनी है पनडुब्बी की स्पीड
4

बताया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिनी पनडुब्बियों में से एक है, जिसकी रफ्तार करीब 10 समुद्री मील यानि 18.5 किमी प्रति घंटा है. इसमें कुल तीन लोग बैठ सकते हैं, जिनमें 1 पायलट और दो यात्री शामिल है. इसकी खास बात यह है कि यह पानी में 984 फीट की गहराई तक जा सकती है. (Image: AI) 
 

TRENDING NOW

5.पनडुब्बी है एडवांस फीचर्स से लैस

पनडुब्बी है एडवांस फीचर्स से लैस
5

कंपनी ने पनडुब्बी को कई एडवांस फीचर्स से लैस किया है, ताकि समंदर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अगर यह पानी के भीतर खराब हो जाती है, तो इसमें सवार सभी लोग करीब 4 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और बचाव के लिए डबल बैकअप सिस्टम मौजूद हैं. (Image: AI) 
 

6.पनडुब्बी से देख सकते हैं समंदर की दुनिया

पनडुब्बी से देख सकते हैं समंदर की दुनिया
6

इसके अंदर बैठने का सिस्टम भी बेहद शानदार है. इसकी मदद से समंदर की दुनिया का दीदार किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि इस पनडुब्बी से पानी की कई फीट गहराई में मौजदू चट्टानों, पहाड़ियों और डूबे हुए जहाजों के मलबे को बहुत नजदीक से देख सकते हैं. (Image: AI) 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं 
TDS New Rules: ₹50 हजार से ज्यादा ब्याज पर अब कटेगा TDS! जानें किस कंडीशन में TDS कटेगा और कब नहीं
समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर
समंदर में दौड़ेगी 'Underwater Supercar'! लॉन्च हुई दुनिया की सबसे तेज सबमरीन, रफ्तार में डॉल्फिन को देती है टक्कर
शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे
शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे
अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन
अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन
भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना
भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 31 March 2026: आज मिथुन-सिंह और धनु राशि वाले न लें कोई जोखिम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन-सिंह और धनु राशि वाले न लें कोई जोखिम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahavir Jayanti 2026: राजपाठ छोड़ कैसे वर्षों की तपस्या कर वर्धमान से भगवान बनें महावीर स्वामी, जानें जयंती से लेकर उनकी पूरी कहानी
राजपाठ छोड़ कैसे वर्षों की तपस्या कर वर्धमान से भगवान बनें महावीर स्वामी, जानें जयंती से लेकर उनकी पूरी कहानी
Mahavir Jayanti 2026: कल महावीर जयंती पर इस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
कल महावीर जयंती पर इस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
Numerology: मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम
मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम
MORE
Advertisement