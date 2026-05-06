तुर्किए ने अपनी नई 'बाहुबली' मिसाइल की रेंज से पूरी दुनिया को चौंकाया! इसकी जद में कौन-कौन से देश? क्या भारत को भी खतरा

3 . वैश्विक शक्तियों के क्लब में तुर्किए का प्रवेश

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इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है. तुर्किए की यिल्दिरिमहान की 6000 किमी की रेंज इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है. इसका अर्थ यह है कि तुर्किए अब केवल अपने पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह महाद्वीपों के पार हमला करने की क्षमता रखता है. इस्तांबुल में हाल ही में संपन्न हुई एरोस्पेस एवं डिफेंस प्रदर्शनी में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया.