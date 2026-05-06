तुर्किए ने अपनी नई 'बाहुबली' मिसाइल की रेंज से पूरी दुनिया को चौंकाया! इसकी जद में कौन-कौन से देश? क्या भारत को भी खतरा

दुनिया
Gaurav Barar | May 06, 2026, 05:14 PM IST
1.तुर्किए की ताकत में बड़ा इजाफा
मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका, ईरान व इजरायल के बीच जारी सैन्य खींचतान के बीच तुर्किए ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
2.पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की विकसित
तुर्किए ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर ली है, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर बताई जा रही है. 'यिल्दिरिमहान' (Yildirimhan) नाम की यह मिसाइल न केवल तुर्किए की तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है.
3.वैश्विक शक्तियों के क्लब में तुर्किए का प्रवेश
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है. तुर्किए की यिल्दिरिमहान की 6000 किमी की रेंज इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है. इसका अर्थ यह है कि तुर्किए अब केवल अपने पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह महाद्वीपों के पार हमला करने की क्षमता रखता है. इस्तांबुल में हाल ही में संपन्न हुई एरोस्पेस एवं डिफेंस प्रदर्शनी में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया.
4.मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी गति मैक 25 तक है, जो इसे ध्वनि की गति से 25 गुना तेज बनाती है. इतनी अधिक गति के कारण किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है. यह मिसाइल 3000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है. इसमें चार शक्तिशाली रॉकेट इंजन लगे हैं, जिन्हें तुर्किए के रक्षा मंत्रालय के आर एंड डी सेंटर द्वारा विकसित करने का दावा किया गया है.
5.कितने देशों तक है तुर्किए की पहुंच?
अगर तुर्किए की राजधानी अंकारा को केंद्र माना जाए, तो 6000 किमी का दायरा दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है. तुर्किए की पहुंच अब लंदन, पेरिस, बर्लिन और मैड्रिड जैसे प्रमुख यूरोपीय शहरों तक हो चुकी है. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब सीधे तौर पर इसकी जद में हैं. भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक यह मिसाइल आसानी से पहुंच सकती है.
6.अंकारा से नई दिल्ली की दूरी कितनी?
अंकारा से नई दिल्ली की दूरी लगभग 4218 किमी है, जो इस मिसाइल के दायरे में सुरक्षित रूप से आती है. उत्तर और पूर्वी अफ्रीका के देश जैसे मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया और इथियोपिया भी इसकी मारक क्षमता के भीतर हैं. सऊदी अरब, ईरान, इजरायल और यूएई जैसे सभी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी अब तुर्किए की रणनीतिक पहुंच के नीचे हैं.
7.भारत और दुनिया के लिए इसके मायने
भारत के नजरिए से, तुर्किए और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा संबंध हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं. तुर्किए का ICBM क्लब में शामिल होना दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. मिडिल ईस्ट में यह मिसाइल एक डिटरेंस के रूप में कार्य करेगी, जिसका अर्थ है कि दुश्मन हमला करने से पहले तुर्किए की इस विनाशकारी क्षमता के बारे में सोचेगा.
8.तुर्किए के लिए कितनी अहम है ये मिसाइल?
तुर्किए की यह नई मिसाइल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रपति एर्दोगन की उस वैश्विक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जिसमें वे तुर्किए को एक क्षेत्रीय शक्ति से ऊपर उठाकर एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. अगर इसके दावे पूरी तरह सटीक हैं, तो तुर्किए अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास दुनिया का नक्शा बदलने की सैन्य शक्ति है.