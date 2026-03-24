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दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

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दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है, जिससे इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी दूर रहना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं, जिनसे कोबरा का बच पाना मुश्किल होता है? 

| Mar 24, 2026, 06:35 PM IST

1.कोबरा के सबसे बड़े दुश्मन हैं दुनिया के ये जीव

कोबरा के सबसे बड़े दुश्मन हैं दुनिया के ये जीव
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सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं. पूरी दुनिया में इनकी लगभग 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से ज्यादातर सांप गैर-विषैले होते हैं, लेकिन कुछ बेहद जहरीले भी होते हैं. इन्हीं में से एक कोबरा है, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है और इसे देखकर लोग अक्सर दूर ही भागते हैं. हालांकि, धरती में कुछ ऐसे शिकारी भी रहते हैं, जो कोबरा सांप आसानी से शिकार कर लेते हैं.
 

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2.नेवला सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन

नेवला सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन
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नेवला दुनिया को उन जीवों में से एक है, जिन्हें कोबरा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. यह बिना डरे कोबरा से भिड़ जाता है और सही हमला करके सांप को मौत के घाट उतार देता है. माना जाता है कि नेवला के शरीर में सांप के जहर का असर काफी कम होता है.
 

3.सेक्रेटरी बर्ड

सेक्रेटरी बर्ड
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सेक्रेटरी बर्ड अपने शक्तिशाली किक के लिए जाना जाता है. यह अपनी लंबी और मजबूत टांगों के दम पर कोबरा को फन मौके पर ही धूल चटा सकता है. यह इतनी तेजी से हमला करता है कि कोबरा को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है.
 

4.मगरमच्छ

मगरमच्छ
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मगरमच्छ पानी के सबसे बड़े और खूंखार शिकारियों में शामिल है. इसकी खाल इतनी मोटी और सख्त होती है कि कोबरा जैसा जहरीला सांप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उसका जहर मगरमच्छ पर बेअसर रहता है. अगर पानी में मगरमच्छ कोबरा दबोच लेता है, तो वह उसे पल भर में चबा डालता है.
 

TRENDING NOW

5.हनी बैजर (Honey Badger)

हनी बैजर (Honey Badger)
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हनी बैजर (Honey Badger) दुनिया के सबसे बहादुर जानवर बताया जाता है. कोबरा के काटने के बाद भी यह मरता नहीं, बल्कि थोड़े समय के लिए सिर्फ बेहोश होता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत मोटी और मजबूत स्किन है. यह इतना शक्तिशाली कोबरा को आसानी मार सकता है. 
 

6.आसमान में मंडराती खतरनाक चील

आसमान में मंडराती खतरनाक चील
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कोबरा के पास कितनी भी ज्यादा जमीनी ताकत हो, लेकिन यह आसमान में मंडराती खतरनाक चील से नहीं बच सकता है. चील के पंजे बेहद मजबूत होते हैं, जिनसे कोबरा को बचने का कोई मौका नहीं मिलता है और उसका तुरंत ही काम तमाम हो जाता है.
 

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