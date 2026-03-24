दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

1 . कोबरा के सबसे बड़े दुश्मन हैं दुनिया के ये जीव

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सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं. पूरी दुनिया में इनकी लगभग 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से ज्यादातर सांप गैर-विषैले होते हैं, लेकिन कुछ बेहद जहरीले भी होते हैं. इन्हीं में से एक कोबरा है, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है और इसे देखकर लोग अक्सर दूर ही भागते हैं. हालांकि, धरती में कुछ ऐसे शिकारी भी रहते हैं, जो कोबरा सांप आसानी से शिकार कर लेते हैं.

