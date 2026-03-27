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दुनिया

दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल

दुनिया में कई खूबसूरत आइलैंड्स ऐसे हैं, जो प्रकृति ने खुद बनाए हैं. लेकिन कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं, जो पूरी तरह से मेन मेड है. 

| Mar 27, 2026, 05:32 PM IST

1.दुनिया में मेन मेड आइलैंड्स

दुनिया में मेन मेड आइलैंड्स
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आज की आधुनिक दुनिया में इंसानों ने कल्पना से परे कई ऐसी इमारतें और संरचनाएं बना डाली हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं. इसी कड़ी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी शामिल हैं, जिन्हें प्रकृति ने नहीं, बल्कि इंसानों ने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाकर बनाया है.
 

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2.आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है?

आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है?
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आर्टिफिशियल आइलैंड पूरी तरह प्राकृतिक लगते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति ने नहीं, बल्कि इंसानों ने बनाया होता है. इनका निर्माण खासतौर पर समुद्र या नदी के किसी हिस्से में मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट भरकर नई जमीन तैयार करके किया जाता है.
 

3.हुलहुमाले मालदीव

हुलहुमाले मालदीव
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 हुलहुमाले मालदीव में एक मेन मेड आइलैंड है, जिसे खासतौर पर देश की लगातार बढ़ती आबादी और बढ़ते समंदर जल स्तर के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया था. इसकी मजेदार बात यह है कि इसे समंदर की बीच में मिट्टी भरकर खड़ा किया गया है.
 

4.दुबई का पाम जुमेराह

दुबई का पाम जुमेराह
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दुबई का पाम जुमेराह आइलैंड का सबसे इसका बड़ा उदाहरण है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेन मेड आइलैंड माना जाता है, जिसे ताड़ के पेड़ की आकृति में बनाया है. इस आइलैंड पर आलीशान होटल, मॉल और लोगों के रहने के लिए घर बने हुए है. 
 

TRENDING NOW

5.नीदरलैंड का फ्लेवो पोल्डर आइलैंड

नीदरलैंड का फ्लेवो पोल्डर आइलैंड
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नीदरलैंड्स का फ्लेवोपोल्डर आइलैंड जिसे इज्सेलमीर नाम की एक विशाल झील के बीच में जमीन तैयार करके बनाया गया है. यह आइलैंड चारों ओर से सिर्फ पानी से घिरा हुआ है.
 

6.जापान में ओडाइबा आइलैंड

जापान में ओडाइबा आइलैंड
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जापान की राजधानी टोक्यो में ओडाइबा नाम का आइलैंड है, यह पूरी तरह से मेन मेड है. इसका डिजाइन और लुक पूरी तरह से आधुनिक रखा गया है. यहां शानदार मॉल्स, म्यूजियम और पार्क बनाए गए हैं, ताकि घूमने-फिरने के शौकीन लोगों को मनोरंजन की कमी न हो.
 

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