दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल

1 . दुनिया में मेन मेड आइलैंड्स

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आज की आधुनिक दुनिया में इंसानों ने कल्पना से परे कई ऐसी इमारतें और संरचनाएं बना डाली हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं. इसी कड़ी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी शामिल हैं, जिन्हें प्रकृति ने नहीं, बल्कि इंसानों ने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाकर बनाया है.

