धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

1 . दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की खदानें

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सोना दुनिया के सबसे बेशकीमती धातुओं में से एक है, जिसके 10 ग्राम की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक होती है. भारत सहित दुनिया के कई देशों में सोने की खदानें मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानें कहां स्थित हैं?

