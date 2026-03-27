धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

दुनिया
1.दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की खदानें
सोना दुनिया के सबसे बेशकीमती धातुओं में से एक है, जिसके 10 ग्राम की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक होती है. भारत सहित दुनिया के कई देशों में सोने की खदानें मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानें कहां स्थित हैं?
2.कजाकिस्तान की कजिंक कंसोलिडेटेड खदान
कजाकिस्तान की कजिंक कंसोलिडेटेड खदान ने एक बड़ी छलांग लगाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में यह सातवें नंबर पर थी, लेकिन 2025 में यह 947 किलो सोने के उत्पादन के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है.
3. उज्बेकिस्तान की मुरुनटाऊ
लिस्ट में दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान की मुरुनटाऊ नाम की सोने खदान है. इस खदान से सोने निकालने का काम नवोई माइनिंग एंड मेटालर्जी नाम की दो कंपनियां करती हैं. साल 2025 में यहां करीब 1,708 किलो सोने का उत्पादन हुआ.
4.इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान
इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक होने के साथ-साथ सबसे बड़ी तांबा खदानों में भी शामिल है. डेटा के मुताबिक, 2025 में यहां से लगभग 937 किलो सोने का उत्पादन हुआ.
5.अमेरिका की नेवादा
Mining.com के मुताबिक, दुनिया नंबर 1 सोने की खदान का टाइटल की अमेरिका की नेवादा को मिला हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2025 में इस खदान लगभग 2,595 किलो सोने का उत्पादन हुआ था.
6.रूस की ओलंपियाडा खदान
रूस की ओलंपियाडा खदान, जिसे पोलियस नाम की कंपनी चलाती है. साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क इलाके में मौजूद यह एक विशाल खुली खदान है, यह जगह खासतौर पर जमा देने वाली ठंड और सल्फाइड अयस्क के लिए मशहूर है.