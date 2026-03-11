FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

Kusum Lata | Mar 11, 2026, 06:37 PM IST

1.Saudi Arab

Saudi Arab
1

साउदी अरब

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के मुताबिक, साउदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है. वह एक दिन में 60 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. साउदी अरब के पास करीब 268.5 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है. (फोटो- Canva)

2.Russia

Russia
2

रूस

रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है. साल 2024 के डेटा के मुताबिक, रूस सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था. भारत और चीन उसके प्रमुख खरीदार हैं. रूस एक दिन में 45 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. उसके पास करीब 80 बिलियन बैरल का ऑयल रिज़र्व है.  (फोटो- Canva)
 

3.United States

United States
3

अमेरिका

अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है. अमेरिका एक दिन में 41 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. अमेरिका के पास करीब 44 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है.  (फोटो- Canva)
 

4.Canada

Canada
4

कनाडा

कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है. वह एक दिन में 36 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. कनाडा के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है. 163 से 171 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व कनाडा के पास है.  (फोटो- Canva)

5.UAE

UAE
5

यूएई

यूनाइटेड अरब अमिरात दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है. वह एक दिन में 27 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. UAE के पास करीब 111 से 113 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है.  (फोटो- Canva)

