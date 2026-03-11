Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

2 . Russia

2

रूस

रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है. साल 2024 के डेटा के मुताबिक, रूस सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था. भारत और चीन उसके प्रमुख खरीदार हैं. रूस एक दिन में 45 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. उसके पास करीब 80 बिलियन बैरल का ऑयल रिज़र्व है. (फोटो- Canva)

