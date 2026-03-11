Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

US, कनाडा और मैक्सिको हैं विश्व कप मेजबान, 'फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेलेगा ईरान', ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर बड़ी खबर, ईरान ने पहली बार माना मोजतबा घायल, ईरान के राष्ट्रपति के बेटे का बड़ा बयान | लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे, ईरान पर इजरायल का भीषण अटैक
दुनिया
Kusum Lata | Mar 11, 2026, 06:37 PM IST
1.Saudi Arab
साउदी अरब
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के मुताबिक, साउदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है. वह एक दिन में 60 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. साउदी अरब के पास करीब 268.5 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है. (फोटो- Canva)
2.Russia
रूस
रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है. साल 2024 के डेटा के मुताबिक, रूस सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था. भारत और चीन उसके प्रमुख खरीदार हैं. रूस एक दिन में 45 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. उसके पास करीब 80 बिलियन बैरल का ऑयल रिज़र्व है. (फोटो- Canva)
3.United States
अमेरिका
अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है. अमेरिका एक दिन में 41 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. अमेरिका के पास करीब 44 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है. (फोटो- Canva)
4.Canada
कनाडा
कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है. वह एक दिन में 36 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. कनाडा के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है. 163 से 171 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व कनाडा के पास है. (फोटो- Canva)
5.UAE
यूएई
यूनाइटेड अरब अमिरात दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है. वह एक दिन में 27 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. UAE के पास करीब 111 से 113 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है. (फोटो- Canva)