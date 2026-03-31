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ये हैं दुनिया की 5 सबसे डरावनी और अजीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फिर भी दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

ये हैं दुनिया की 5 सबसे डरावनी और अजीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फिर भी दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

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ये हैं दुनिया की 5 सबसे डरावनी और अजीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फिर भी दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

दुनिया में कई ऐतिहासिक, खूबसूरत और शानदार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साइट्स अजीबोगरीब और डरावनी भी हैं?

Anil | Mar 31, 2026, 11:02 AM IST

1.UNESCO की डरावनी और अजीब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स

UNESCO की डरावनी और अजीब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स
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UNESCO की लेटेस्ट डेटा का मुताबिक, पूरी दुनिया में 1223 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. वहीं, भारत में वर्तमान में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ अजीब और डरावनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं. आइए जानते हैं, वे कौन-सी साइट्स हैं.
 

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2.हिरोशिमा शांति स्मारक, जापान

हिरोशिमा शांति स्मारक, जापान
2

दूसरे विश्व युद्ध के दैरान अमेरिका ने दुनिया में पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था.  परमाणु बम जापान की एक इमारत पर गिरा था, बम से पूरा शहर तबाह हो गया था, लेकिन वह इमारत बच जाती है. जो अब उस भयानक घटना की गवाह है. आज यहां हिरोशिमा शांति स्मारक बना हुआ है, जिसे गेनबाकू गुंबद के नाम से भी जाना जाता है.
 

3.इटली का पोम्पेई शहर

इटली का पोम्पेई शहर
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इटली का पोम्पेई एक बेहद पुराना शहर है,  जो लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस नाम की ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट होने से पूरा शहर राख में दफन हो गया था. यहां की हैरान करने वाली बात यह है कि जब यहां के लोगों का शरीर गर्म राख से जल कर खत्म हो गया, तो उनके खाली सांचों में प्लास्टर भरकर वैसी ही मूर्तियां तैयार की गई. इन्हें देखकर पता चलता है कि वे किस दर्द में थे. 
 

4.तुर्की के कप्पाडोसिया में अंडरग्राउंड शहर

तुर्की के कप्पाडोसिया में अंडरग्राउंड शहर
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इसे यूनेस्को की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माना जाता है. तुर्की के कप्पाडोसिया में एक जगह है 'डेरिनकुयु', जो असल में जमीन के अंदर बसा एक पूरा का पूरा शहर है. इसे नरम ज्वालामुखी पत्थरों को खोदकर बनाया गया है और यह शहर जमीन से लगभग 60 मीटर गहराई में स्थित है. 
 

TRENDING NOW

5.ऑशविट्ज-बिरकेनाउ, जर्मनी

ऑशविट्ज-बिरकेनाउ, जर्मनी
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ऑशविट्ज-बिरकेनाउ वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान एक यातना शिविर था, जिसे आज भी सुरक्षित रखा गया है.  कहा जाता है कि उस वक्त यहां हजारों-लाखों लोगों को कैद करके रखा जाता था और उन पर बहुत जुल्म होते थे. हालांकि, अब इस जगह पर भारी सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां आने वाले लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है.
 

6.स्कोकजान गुफाएं , स्लोवेनिया

स्कोकजान गुफाएं , स्लोवेनिया
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स्कोकजान गुफाएं की अपनी विशालता के लिए मशहूर है, जहां दुनिया की सबसे विशाल अंडरग्राउंड घाटियां देखने को मिलती है.  माना जाता है कि यहां 100 मीटर से भी ज्यादा गहरी खाइयां हैं और टूरिस्ट दीवारों के किनारे बने बहुत पतले रास्तों और पुलों से होकर गुजरते हैं. इस जगह विजिट करने वाले लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है.
 

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