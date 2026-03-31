ये हैं दुनिया की 5 सबसे डरावनी और अजीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फिर भी दूर-दूर से आते हैं लोग देखने

3 . इटली का पोम्पेई शहर

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इटली का पोम्पेई एक बेहद पुराना शहर है, जो लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस नाम की ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट होने से पूरा शहर राख में दफन हो गया था. यहां की हैरान करने वाली बात यह है कि जब यहां के लोगों का शरीर गर्म राख से जल कर खत्म हो गया, तो उनके खाली सांचों में प्लास्टर भरकर वैसी ही मूर्तियां तैयार की गई. इन्हें देखकर पता चलता है कि वे किस दर्द में थे.

