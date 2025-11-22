घूमने जाते हैं तो खाने-पीने में होती है प्रॉब्लम, इन 5 देशों में है शाकाहारी लोगों का बोल-बाला

दुनिया
सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 08:00 AM IST
1.भारत
जाहिर है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत का ही नाम आएगा. यहां सब्जियां, दालें और डेयरी आधारित खाना सदियों से चलता आ रहा है. गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तो लगभग हर दुकान पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाता है.
2.इटली
इस देश में सब्जियों का बहुत महत्व दिया जाता है. यहां पास्ता काचियो ए पेपे, एगप्लांट परमिगियाना, रिसोट्टो, ब्रुशेटा और पिज्जा मार्घेरिटा बहुत फेमस है.
3.ग्रीस
जैतून, फेटा चीज, सब्जियां और दालें यहां के व्यंजन का मुख्य हिस्सा हैं. गर्मियों में यहां जाना बेहद अच्छा समय माना जाता है क्योंकि गर्मियों के सीजन में लोकल मार्केट में ताजे फल और सब्जियां आसानी से मिल जाती है.
4.थाईलैंड
ग्रीन करी, टोफू के साथ पैड थाई, टॉम यम सूप, स्प्रिंग रोल्स और मैंगो स्टिकी राइस सबसे पसंद किए जाने वाले वेज व्यंजन हैं. बस यहां जाकर बोलना है "mai sai man" इसका मतलब होता है नो मीट
5.लेबनान
ह्यूमस, बाबा गनूश, तब्बूलेह, फत्तूश, फलाफल और जातार फ्लैटब्रेड इसके लोकप्रिय वेज आइटम हैं. यहां भी वेजिटेरियन कल्चर काफी फेमस हैं. (यहां उपयोग की गई तस्वीरें AI की मदद से बनाई गई हैं.)