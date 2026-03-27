स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

3 . थाईलैंड के चियांग माई बौद्ध मंदिर

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थाईलैंड का चियांग माई शहर खासतौर पर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो वहां 300 से ज्यादा बौद्ध मंदिर बने हुए है, जिन्हें वाट कहा जाता है. शहर की पहाड़ी पर स्थित वाट फ्रा थाट दोई सुथेप और विशालकाय ढांचे वाला वाट चेडी लुआंग यहां के सबस खास मंदिरों में शामिल हैं.

