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स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

| Mar 27, 2026, 11:28 AM IST

1.एशिया के सबसे मशहूर मंदिर

एशिया के सबसे मशहूर मंदिर
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एशिया धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह महाद्वीप अपनी अलग संस्कृति, अलग-अलग रीति-रिवाजों और धार्मिक स्थलों के मशहूर है. सबसे खास बात यह है कि एशिया अपने खूबसूरत और शानदार वास्तुकला वाले मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए लोग खूब बेताब रहते हैं.  (All images: pinterest)

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2.कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर

कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर
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कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर एशिया का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर माना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, इसे 12वीं सदी में भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध स्थल बन गया. 
 

3.थाईलैंड के चियांग माई बौद्ध मंदिर

थाईलैंड के चियांग माई बौद्ध मंदिर
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थाईलैंड का चियांग माई शहर खासतौर पर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो वहां 300 से ज्यादा बौद्ध मंदिर बने हुए है, जिन्हें वाट कहा जाता है. शहर की पहाड़ी पर स्थित वाट फ्रा थाट दोई सुथेप और विशालकाय ढांचे वाला वाट चेडी लुआंग यहां के सबस खास मंदिरों में शामिल हैं. 
 

4.नेपाल का पाटन शहर

नेपाल का पाटन शहर
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नेपाल का पाटन दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध शहरों में से एक है. यह हिंदू और बौद्ध धर्म, दोनों का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है. दरअसल, यहां 55 मुख्य मंदिर बने हुए हैं, जो सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. इन मंदिरों की वास्तुकला का दीदार करने के टूरिस्ट हर साल लाखों की संख्या में पहुंचते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.भारत में स्वर्ण मंदिर

भारत में स्वर्ण मंदिर
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पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका निर्माण 1577 में गुरु रामदास ने करवाया था और इस पर 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत से चढ़वाई थी.
 

6.लोंगशान मंदिर, ताइवान

लोंगशान मंदिर, ताइवान
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लोंगशान नाम का मंदिर ताइवान का एक बहुत प्राचीन और फेमस मंदिर है. इसमें बौद्ध और ताओवादी दोनों धर्मों की पूजा होती है. यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और ड्रैगन आकृति के खंभों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है.
 

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